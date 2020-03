La Junta ha recibido ya 500 solicitudes de ERTE en Andalucía

Los sindicatos CCOO y UGT esperan una "avalancha" de ERTE en el tejido productivo malagueño a consecuencia del coronavirus aunque afirman que las cifras globales no comenzarán a conocerse hasta los próximos días, debido a los plazos preceptivos que deben cumplirse ante la autoridad laboral, en este caso la Inspección de Trabajo y la Junta de Andalucía. El comercio y la hostelería van a ser los segmentos más afectados por estos expedientes colectivos de regulación temporal de empleo, ya que negocios como los bares y restaurantes, los hoteles y cualquier establecimiento de venta de artículos de cara al público que no sean de primera necesidad se han quedado sin clientes y han cerrado ya sus puertas o están en previsión de hacerlo a lo largo de estos días.

De momento, y según datos de la Junta de Andalucía, en la comunidad se ha registrado "casi 500 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en 24 horas" ante la situación de emergencia creada por el coronavirus, según ha informado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien ha advertido que la Administración andaluza los mirará "escrupulosamente" porque "no todo vale". En declaraciones a Europa Press, Marín ha recordado que la Junta movilizará unos 1.000 millones de euros, a partir de un primer paquete de medidas, para tratar de paliar los efectos de la crisis del coronavirus en la economía andaluza, principalmente en autónomos y pymes, si bien de esa cantidad también se destinan cien millones para un fondo de contingencia en materia sanitaria.

El vicepresidente ha apuntado que "las cifras de este tipo de expedientes se han disparado" y de los 120 que se contabilizaban este pasado lunes por la mañana se han pasado a los casi 500 en 24 horas porque "las empresas buscan el amparo de la Administración".

"Tenemos la obligación de contestar en un corto plazo de tiempo y estamos reforzando nuestro servicio jurídico de empleo. Vamos a mirar escrupulosamente cada uno de estos ERTE; no todo cabe en este momento", ha apuntado el vicepresidente de la Junta.

Los sindicatos, por su parte, expresan su inquietud ante el pico de expedientes que se avecina. "Estamos muy preocupados, porque en estos días va a aparecer el gran volumen de ERTE propiciado por la incidencia del coronavirus. Lo único que le pedimos a las empresas es que nadie aproveche esta coyuntura para destruir empleo de forma permanente. Tenemos que hablar solamente de expedientes temporales", ha comentado a este periódico el secretario general de UGT en Málaga, Ramón Sánchez. Además de los despidos colectivos regulados por ERTE a través de las administrciones, el sindicato afirma que se va a producir un "goteo" constante de despidos individuales de personal eventual, que tendrán que ser resueltas en el ámbito judicial.

Equl secretario general de COOO en Málaga, Fernando Muñoz, ha afirmado que todos estos ERTE tendrá fiel reflejo en las cifras de paro y de afiliados a la Seguridad Social del próximo mes. El año pasado, por ejemplo, en los meses de marzo y abril se produjeron altas mensuales de más de 10.000 afiliados y descensos del paro de más de 7.000 peronas, unas cifras, que, lógicamente, no se van a repetir ahora. La hostelería es, a su juicio, el sector que se va a ver más afectado, seguido del comercio no alimentario, mientras que está pendiente conocer el grado de impato en la construcción, la industria o la agricultura. "Toda la actividad turística de cara a la Semana Santa ya se ha frenado, el Imserso tampoco va a apotar visiantes y el comercio está perdiendo a sus clientes. El paro va a subir de forma tremenda, a través de ERTE, pero también con la no incorporación a trabajar de personas que ahora estaban en el paro y que siempre, en este mes, eran llamados por el sector turístico y hostelero", ha lamentado.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, ha celebrado que la Junta de Andalucía haya movilizado 1.000 millones de euros para afrontas las consecuencias del coronavirus. "El coronavirus además de afectar a nuestra salud, está arremetiendo económicamente con mucha fuerza sobre las personas trabajadoras autónomas y las pymes y no nos podemos permitir la destrucción de nuestro tejido empresarial, son muchos los empleos que están en juego y muchas, demasiadas, las familias que dependen de esos empleos", ha comentado.

Amor ha señalado como medidas económcias fundamentales de la Junta la de facilitar el acceso a la liquidez y a la financiación para pymes y autónomos o la ampliación de plazo de pago de impuestos autonómicos. "Son momentos muy complicados en los que no hay ingresos pero el contador de los gastos sigue en marcha, tenemos que pagar alquileres, suministros, a nuestros empleados...y el salario que que llevar a casa, no vamos a poder con todo si no se nos dan facilidades", ha afirmado.



La Junta, vigilante

Desde la Junta, Marín ha explicado que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, está en contacto y en colaboración con el Ministro del ramo para "hacer un trabajo muy serio" en la valoración de cada uno de estos expedientes y "resolverlos de la manera más ágil y que los trabajadores cobren sus prestaciones".

Marín ha detallado que "la mayoría de las solicitudes de ERTE son de pymes, aunque hay de todo". "Es difícil de valorarlo" en tan poco tiempo, por lo que se está trabajando para incorporar funcionarios, que tienen sus funciones suspendidas (como los de Justicia), y que puedan ayudar en estas labores.

Por último, ante "las dimensiones enormes que puede adquirir, aunque de manera puntual, la situación", ha instado al Gobierno central a "atacar de forma inmediata y con todos los recursos económicos" porque puede llegar a haber "mucha gente sin empleo".

"Ahora toca ser capaces de prever y adelantarse" al tiempo que ha señalado que en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha tomado la decisión de poner 300.000 millones de euros para luchar contra la crisis, "mientras aquí estamos a la espera de ver si se amplia el Fondo de Contingencia".