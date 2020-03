El mercado de Huelin marca distancias con el coronavirus

Pasada la avalancha del sábado, día en el que se decretó el confinamiento de la población, los tenderos aseguran queparece que prefieren las grandes superficies e incluso, en muchos casos, los ciudadanos desconocen que continúan abiertos al público.

"No es que haya poca clientela, es que no hay ninguna. ¡A la gente le ha dado por los Mercadona! Y a los que estamos en los mercados, ¿qué? Y sin ayuda ninguna del Ayuntamiento", reclama Carlos García, de Congelados Tomé, incapaz de ocultar su enfado. "Hay que incentivar los mercados, que la gente venga aquí, no solo a las grandes superficies".

Aunque el cierre temporal está sobre la mesa en muchos negocios, otros tienen que claro que no es una opción viable, sostienen que no cuentan con el "colchón económico" suficiente y hay demasiadas cosas por pagar.

"Nosotros venimos a trabajar porque hace falta. Tenemos que pagar seguros, impuestos€ si tuviera dinero, me quedaba en mi casa. Estamos expuestos, en primera línea". Esta empleada de la carnicería Cañete, madre de una hija asmática con 16 años, usa la misma mascarilla desechable desde hace una semana porque no encuentra donde comprar. "Yo no le doy un beso a mi hija desde hace una semana".

Desde la carnicería Andalucía, sostienen que sus productos son frescos, de buena calidad y reponen a diario sin problemas. "El fin de semana nos faltó por la avalancha, pero tranquilos, que comida hay, no hay que acaparar".

En cuanto a la droguería del mercado de Huelin, la carestía se nota en ciertos productos, por supuestos, los más buscados estos días: guantes, alcohol y papel higiénico. En el caso de los guantes, la caja de 100 unidades que solía vender a algo más de tres euros, ahora la tiene que vender a seis, porque sus propios proveedores han subido los precios.



En definitiva, el mercado de Huelin hace un llamamiento a la ciudadanía para que recuerden que están abiertos, que acuden a su puesto de trabajo como de costumbre y garantizan la calidad de siempre. Para estos puestos resulta crucial mantener la clientela, la única manera de seguir a flote mientras dure esta crisis sanitaria.