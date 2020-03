Amfremar ve "insostenible" el actual modelo de economatos municipales

El presidente de la ONG Amfremar, el profesor de Matemáticas jubilado Fernando Gutiérrez, ha criticado el modelo actual de economatos municipales «por insostenible y llamado a desaparecer», dado que no cubre las necesidades de todas las familias, lleva consigo un retraso considerable en el pago de las subvenciones y además pone en aprietos económicos a los colectivos que los gestionan, declaró ayer a La Opinión.

Fernando Gutiérrez ha enviado una carta al Grupo Cronos, que en alguna ocasión ha apoyado a esta veterana ONG de El Palo, para por medio de los miembros del grupo –señala en la carta– hacer llegar al alcalde, Francisco de la Torre estas quejas.

En la misiva recuerda que el Ayuntamiento destinará este año a los 9 economatos todavía abiertos –comenzaron 13– unos 400.000 euros del presupuesto municipal, que en 2020 asciende a cerca de 840 millones de euros, por lo que considera insuficiente el dinero destinado. «Hay que reconsiderarlo y más con la crisis que se nos viene», declaró a este diario.

En el caso de Amfremar, recuerda que el economato atiende a 218 familias, que con un coste semanal de 65 euros durante los 9 meses que en teoría dura esta quinta fase de servicio tendría un coste de 127. 530 euros y sin embargo, el año pasado la ONG recibió de subvención 81.336 euros, por lo que sólo pudo atender a 138. «Todo lo que nos den de menos son familias que no podemos atender», señala en la carta.

A este respecto, destacó a La Opinión que lo razonable sería «preguntar a cada distrito las familias que tienen necesidades y calcular con esos 65 euros de precio medio, así los meses que vaya a durar esta fase les podemos atender».

El fundador de Amfremar también criticó que los colectivos tengan que poner una cantidad que ronda el 10%, «pero al que ponga el 11 o el 12% le aportan más, algo que hace que compitamos entre nosotros».

Especialmente crítico se muestra con la lentitud burocrática que, señala, ha provocado que esta quinta fase que debía desarrollarse entre enero y septiembre, no haya salido anunciada en el BOJA hasta el 4 de marzo. A esto hay que sumar que el 75% de la cantidad concedida «se nos ingresa a los dos meses largos de media, con respecto al inicio de la fase, ¿cómo soportamos eso?».

En el caso de esta convocatoria, Fernando Gutiérrez calcula que no podrá contar con esa cantidad, «hasta junio o julio» y en cuanto al 25% restante, la ONG debe adelantar esta cantidad, «y después de justificar el 100% nos lo ingresan a los dos meses largos, ¿cómo soportamos ese importe?»,vuelve a preguntarse en la carta.

De octubre al verano

Ante esta situación, explicó ayer a este diario que hasta junio o julio no podrá poner en marcha el economato, «porque no podemos abrir hasta que no tengamos el dinero», con lo que las familias beneficiadas se pasarán desde octubre de 2019 –cuando terminó la fase anterior– hasta el verano de 2020 sin este servicio, que por fuerza debe concluir cuando finalice septiembre.

En el caso de Amfremar, la misiva recuerda que es una de las pocas ONG sin local público, lo que además les supone un coste anual de 20.900 euros. Fernando Gutiérrez destacó que continúa con el economato ante la insistencia del concejal de Málaga Este, Carlos Conde, pero considera fallido el modelo. « La idea del alcalde fue muy buena pero no ha puesto a las personas adecuadas», subrayó. «Si quieren mantener los economatos deben cambiar el sistema y si no que lo cierren, pero que no engañen más a nadie», añadió.

Este diario intentó ayer recabar una respuesta del Ayuntamiento, sin resultado.