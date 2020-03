La enfermera cuenta la reacción de un paciente oncológico tras saber que había dado negativo y cómo tratan de animar a todos entre tanta incertidumbre.

Los audios duran 57 y 49 segundos, respectivamente, y la transcripción ha sido autorizada por su autora. «Mira, te voy a contar una cosilla. El otro día tenía un paciente con un cáncer, en tratamiento de quimioterapia, y parecía que iba a dar positivo en el Covid. Lo metieron en la zona de aislamiento y el hombre estaba supersupersuperagobiado. El caso es que, en cuanto salieron los resultados, todos los días sale una lista con los positivos y negativos de los Covid y nos informan a todos. Pues cuando salió su resultado y vio que él era negativo no te puedes ni imaginar la emoción del paciente. Estaba malísimo. Bueno, pues pegó un salto... Se levantó de la cama, supercontento y se puso con nosotras: «Por favor, quiero hacerme una foto con vosotras, que sois las típicas de las películas que yo nunca jamás me había imaginado que me iban a atender así, con estos disfraces». El hombre feliz. Hombre, claro, imagínate, esto te compensa todo. Es un subidón.

Es verdad que los pacientes, cuando vienen con sospecha de Covid, pasan a la zona de aislamiento a la que no pueden pasar ni los familiares. Bueno, lo típico. Ves que pasan ahí un montón de horas, hacen videollamadas con su familia, piden que tú salgas también, y la verdad es que es un poco divertido. Porque se ríen con nosotros, hacemos el tonto... Muchas veces les decimos: «Venga, ahora vamos a hacer el baile del coronavirus». Y nos ponemos a hacer así, cosas, imagínate, para animarlos, porque están muy asustados. Sobre todo, el tema de la información, para los pacientes es el lado negativo, ¿no? Porque lo primero que te sacan siempre son los fallecidos, la gente que está muy mal. Y para ellos imagínate... A la espera de un resultado y que te digan eso, ¿sabes?

–¿Cómo es el baile del coronavirus?

–Jajajajjaaja. Un baile superidiota que nos hemos inventado para que los pacientes se rían. Un día bien ensayado te lo paso».