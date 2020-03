El Ayuntamiento de Málaga bonificará el pago de tasas a 200.000 recibos

El Ayuntamiento de Málaga ha lanzado un plan de estímulo de la actividad económica de la ciudad de unos 60 millones de euros y que pasa por bonificar el pago de unos 200.000 recibos de tasas e impuestos municipales de empresas, autonónomos y familias. Este plan, que ha sido anunciado hoy por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, busca paliar los efectos negativos del confinamiento por el coronavirus y la casi completa paralización de la actividad económica de Málaga.

De la Torre explicó por videoconferencia que esta iniciativa de reactivación económica se aplicarán completamente a corto plazo, y que se complementarán con otras solicitadas ayer por carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.



Descuentos a la tasa por ocupación de la vía pública

Entre las principales medidas que se van a adoptar se incluye la eliminación de cuotas en diversas tasas e impuestos, así como de intereses de demora, a unos 30.000 recibos municipales, por valor de 800.000 euros al mes. Este dinero se dejaría de ingresar por el Ayuntamiento de Málaga y mejoraría la liquidez de los ciudadanos.

Entre las cuotas y tasas que dejará de cobrar se encuentran las tasas de mesas y sillas, toldos, y de mercadillo, eliminando la cuota de las tasas por ocupación de la vía pública y prestación de servicios y realización de actividades relacionadas con la actividad empresarial para aquellos establecimientos obligados a cerrar por el estado de alarma en función al número de días de cierre efectivo.

En el caso de los mercadillos se va a descontar en el último cargo del año –el que se efectúa el 21 de diciembre- la parte proporcional de la cuota por los días de cierre efectivo. Se llevará a cabo mediante la previa suspensión de las autorizaciones y bajo petición de los mismos. Asimismo, se retrasa dos meses la fecha del primer cargo (que se corresponde con el primer trimestre del año): del 31 de marzo se pasa al 1 de junio.

Respecto a la tasa por poner terrazas en los bares y restaurantes, se descontará la cuota en el cargo único de los recibos no domiciliados y en el primer cargo de los domiciliados -7 de septiembre-, por la parte proporcional de cierre efectivo de establecimientos afectados. Además, se amplía dos meses el período voluntario de pago, de forma que podrá realizarse desde el 6 de julio al 7 de septiembre. La supresión de cuotas también se aplicará para las tasas de toldos.

La eliminación de la cuota en mercadillos, mesas y sillas, y toldos beneficiará a unos 3.500 establecimientos y licencias afectados (y 9.700 recibos en total) y supondrá dejar en los bolsillos de estos establecimientos unos 250.000 euros al mes.

Respecto a los quioscos, como se trata de servicios esenciales decretados por el Gobierno Central que pueden permanecer abiertos, se aplicará la eliminación de la cuota en los meses de cierre, en los mismos términos que mesas y sillas, para aquellos que hayan decidido cerrar (durante la vigencia del estado de alarma). En este caso, se llevaría a cabo de forma individual a solicitud de los afectados.

Eliminación de cuotas para puestos de mercados cuya actividad no está permitida por el estado de alarma también se les aplicará el descuento en sus cuotas de septiembre, al igual que en mercadillos, durante el tiempo de cierre efectivo. Y para todos, se retrasa dos meses la fecha del primer cargo, pasando del 31 de marzo al 1 de junio. Esta ampliación del plazo beneficiaría a unas 1.700 licencias.

También se está promoviendo la reducción en las cuotas de la tasa de basura por actividades económicas para aquellos establecimientos cerrados en función al número de días que han tenido que cerrar por el decreto de estado de alarma. Se incluye en esta medida la tasa de basura que se implantó recientemente a las viviendas turísticas.

Su aplicación está vinculada a la autorización del Gobierno Central para poder llevarla a cabo con efecto retroactivo este año o con compensación, mediante reducción de cuota, en 2021, como se ha solicitado en la carta remitida ayer domingo.

Además, se garantizará los periodos de pago de facturas y transferencias a proveedores municipales y contribuir también de esta manera a paliar los efectos económicos que la crisis sanitaria por el coronavirus tiene en empresas y autónomos, inyectando recursos en la economía local.



Medidas para las familias

Estas medidas tratab de permitir a las familias el abono de los distintos tributos de forma que durante el confinamiento no tengan que afrontar estos gastos. Así se aplaza el pago del IVTM, ampliando el período voluntario de pago de los recibos periódicos no domiciliados en dos meses, pasando la fecha de fin de abono del 5 de mayo al 6 de julio de 2020. De esta forma los contribuyentes tendrán más tiempo para abonarlo. En el caso de los recibos domiciliados, se mantiene el pago el 6 julio. Con esta medida se beneficia a unos 100.000 contribuyentes cuyos recibos no están domiciliados.

También se amplía el plazo de ingreso de la plusvalía municipal, excepcionalmente y durante la vigencia del estado de alarma. Así, los contribuyentes podrán realizar la declaración simple por vía telemática sin tener que hacer el ingreso simultáneo (autoliquidación). El formulario se puede obtener en la sede electrónica de Gestrisam y se debe remitir cumplimentado, e incluso de forma manuscrita mediante envío de imagen, adjuntando el título de trasmisión.

El Ayuntamiento de Málaga flexibilizará el pago de tributos con planes personalizados de aplazamiento y fraccionamiento, así los vencimientos correspondientes al mes de marzo podrán abonarse hasta el 30 de abril sin recargo; y los vencimientos de abril, hasta el 20 de mayo sin recargo. Se estima que se verán beneficiados casi 8.000 contribuyentes con planes personalizados de pago.

Para los nuevos planes de pago que se realicen, el primer vencimiento será cargado en cuenta a comienzos del mes de junio sin incremento de cuantía.

La ampliación del plazo para el pago de deudas con la administración ya se está aplicando, prorrogando hasta el 30 de abril el plazo para aquellas emitidas antes del 18 de marzo de 2020 con fecha límite de pago en vigor. Por otro lado, hasta el 20 de mayo se mantiene para los mismos conceptos emitidos desde el 18 de marzo de 2020 con fecha límite de pago en vigor, cumpliendo estrictamente lo que dice el decreto.



Medidas pedidas al Gobierno

De la Torre también ha dado a conocer la carta remitida a la ministra de Hacienda, en la que propone al Gobierno Central que, a la mayor brevedad posible, se adopten medidas, a través del correspondiente Real Decreto-ley, encaminadas a permitir que los Ayuntamientos puedan usar el remanente para otras medidas económicas y sociales, como nuevas Inversiones Financieramente Sostenibles e iniciativas de reactivación económica como subvenciones a sectores afectados.

También ha solicitado aprobar planes de pago aplazados y fraccionados sin cobro de intereses de demora durante los 3 primeros meses, aprobar bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y en las tasas de devengo periódico por prestación de servicios, realización de actividades, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por estos motivos extraordinarios. Y poder aplicar estas medidas con efecto retroactivo y de forma excepcional para 2020 cuando el devengo se haya producido al principio de este año natural.

Eliminar las cuotas del IAE para aquellos establecimientos cerrados por el estado de alarma en función al número de días de cierre efectivo: vinculada a la medida mencionada anteriormente y a la autorización de la administración central, se estima que se beneficiarían como máximo en torno a 2.000 establecimientos y conllevaría que éstos no tengan que abonar 250.000 euros al mes.

En la carta remitida, se incide en que resulta absolutamente necesario y urgente que se proceda, mediante las oportunas modificaciones legales, a dictar un conjunto de medidas para que los ayuntamientos españoles afronten con garantía, eficacia y flexibilidad el conjunto de obligaciones y acciones a las que ya están haciendo frente en esta situación crítica.

De la Torre considera necesario que se tengan en cuenta a los ayuntamientos como administraciones a través de las cuales canalizar cualquier tipo de paquete de inversiones movilizadoras de la economía que tanto por la Unión Europea como por la Administración Central se decidieran poner en marcha, dada la cercanía, eficacia y conocimiento de proyectos generadores de empleo para el territorio que han demostrado los consistorios.