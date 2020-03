"La contención del virus y la salud pública son lo único que importa ahora"

"Cuando recogimos el testigo de Budapest, nadie hubiera imaginado esta crisis sanitaria mundial"

Recordarán a José Luis Paradas Romero por ser árbitro, durante muchos años, de Primera División. Su fin natural era la gestión deportiva y así ha acabado: es el gerente de la sociedad municipal Málaga Deporte y Eventos. En esta entrevista repasa la realidad del deporte malagueño, opina sobre la situación del equipo de fútbol y analiza la incidencia del coronavirus en este sector clave para el equipo de gobierno.

P En primer lugar, la pregunta es obligada. ¿Cómo está afectando la pandemia del coronavirus a los eventos deportivos malagueños?

R La pandemia, como es lógico, ha afectado a todos los órdenes. En el caso de las áreas que gestionamos Ciudadanos, Cultura y Deporte, ha coincidido que son de las que más eventos colectivos planifican. Enseguida, tomamos la determinación de cerrar centros deportivos, suspender actividades, cancelar el Festival de Cine, cerrar museos, bibliotecas... Y, sí, la media maratón CaixaBank Málaga, que este año cumple 30 años y llevaba un mes con las 7.500 inscripciones agotadas, ha tenido que aplazarse. Ojalá podamos celebrarla en unos meses, prevista ahora para noviembre de 2020. También, por motivos obvios, hemos cancelado una competición de oncofútbol que estaba planificada para el 18-19 de abril, así como algunos conciertos se han aplazado. La salud pública y la contención del virus es lo único que importa. Ya habrá tiempo de retomar deportivamente este 2020 que era tan especial para Málaga.

P ¿En qué ha empleado la semana? Me refiero a si ha seguido gestionando la empresa municipal a través del teletrabajo...

R Hemos planificado unos servicios mínimos en Deporte y Eventos y he reducido mi agenda pública presencial a lo imprescindible. Cualquiera podemos contagiar y ser contagiado. No obstante, estoy en continua comunicación con la concejala Noelia Losada, con la empresa, los clubes, la comunidad deportiva... Y también, cómo no, he aprovechado para dedicar tiempo a mi familia, un sustento clave para mí, a la que en tiempos normales la agenda posterga un poco. De todo hay que sacar lo bueno y creo que esto servirá para unirnos todos más y saber distinguir prioridades en la vida.

P Uno de los objetivos de su empresa y de Cs es aumentar el ejercicio físico de los malagueños. ¿Ese objetivo es realista, puede cumplirse?

R Sí, siempre decimos que 2020 debe aunar los grandes eventos con los congresos y divulgación científica, con la práctica de deporte aficionado, con aprovechar ese gran gimnasio al aire libre que es Málaga... Creo que la proyección que en principio iba a tener Málaga este año y que esperemos que recupere, puede animar para que sigamos subiendo esa práctica de deporte. Ahora el 50% de los malagueños lo hacen asiduamente. Hay que llegar a dos tercios. Y hay que incidir mucho en las edades tempranas, ahí por ejemplo habíamos activado el programa de Fomento de Atletismo Escolar o los Encuentros 2020, y en los mayores, en aras de un envejecimiento activo. De hecho, el Área de Deporte ha hecho un estudio pionero que demuestra los beneficios de la práctica deportiva en esas edades. Y se iba a presentar en un congreso organizado por la Universidad que, desgraciadamente, también se ha aplazado.

P El coronavirus afectará de forma importante a la Capitalidad Europea del Deporte, ¿no?

R Sí, nos tenemos que quedar con el buen sabor de boca del exitazo de las fases finales de las copas de baloncesto, fútbol sala y premios Goya en las instalaciones del Palacio Martín Carpena. A ver qué pasa para finales de primavera, para que podamos continuar con la agenda de los eventos que teníamos previstos. Cuando recogimos el testigo de Budapest como capital, allá por el mes de diciembre, nadie hubiera imaginado esta crisis sanitaria mundial.

P ¿Cómo va la agenda de la Capitalidad: qué citas de importancia quedan hasta final de año?

R Tenemos previsto eventos aún como son la Copa de la Reina de Fútbol, un partido de la selección española de baloncesto, masculina y femenina, un espectáculo de los Globbertroters, la fase final del World Pádel Tour, un congreso de CIBA ( baloncesto), kárate, remo, vela, media maratón CaixaBank Málaga, maratón Zurich Atresmedia Málaga, entre otros muchas citas que quedan aún por celebrarse...

P ¿Qué objetivos tiene la ciudad en materia deportiva en este mandato?

R Incrementar la práctica deportiva, seguir proyectando el nombre de Málaga con grandes eventos, construir más espacios de entrenamiento al aire libre (workout), fomentar la práctica de deportes de mar, construir nuevos espacios deportivos como el pabellón de balonmano Diego Carrasco en el Puerto de la Torre, el pabellón del Cónsul junto a la Federación de Baloncesto, mejorar las instalaciones que lo precisen... En fin, la lista de proyectos es muy grande, pero los presupuestos no son infinitos. Trabajaremos en equipo y desde este medio comentar la gran labor de Noelia Losada, concejal de cultura y deportes del Ayuntamiento de Málaga, con una gran capacidad de trabajo.

P ¿Qué opinión le merece la situación que atraviesa el Málaga Club de Fútbol?

R Es una pena que un histórico como el Málaga CF se haya visto en esta situación de desgobierno y en esta penosa espiral, consecuencia de una inadecuada gestión. Ahora veo las cosas de otro modo, con positivismo por la intervención judicial y la senda positiva que ha emprendido el equipo de la mano de Pellicer. En la Segunda División, que es una competición muy larga, una buena racha te puede meter arriba, en la lucha por el playoff, incluso. Soñar es gratis, pero lo cierto es que tampoco sabemos cómo ni cuándo se va a terminar la liga. Tener un equipo en la élite es clave para una ciudad, más allá de los sentimientos y lo deportivo. Es proyección de la ciudad y a la vez son ingresos para Málaga.

P Usted fue un gran árbitro de Primera. ¿A quién amonestaría en política? ¿Y a quién expulsaría?

R No son tiempos de trincheras con la que tenemos encima. Pero detesto el sectarismo y la falta de visión de Estado.