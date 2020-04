Piden la libertad de otro preso por un posible contagio de coronavirus en la cárcel

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga ha rechazado decretar la libertad provisional para un preso, que lleva diez meses en prisión preventiva, una solicitud que partió de su defensa, la abogada Victoria Bautista, basada en la posibilidad de que este interno pueda contagiarse de coronavirus en la cárcel.

Dice la juez que el fiscal ha pedido penas para el reo que suman más de cinco años de cárcel (delitos de pertenencia a un grupo criminal, robo continuado con fuerza en las cosas y receptación) y recalca que "no hay riesgo de fuga debido al estado de alarma en que nos encontramos", puesto que las medidas de prohibición de abandonar el territorio nacional parten de la premisa el estricto cumplimiento del decreto del Gobierno por el covid-19.

"En cuanto a que la prisión de Alhaurín de la Torre ha suspendido los vis a vis y las actividades organizadas por personal externo, la permanencia injustificada y demorada del ingreso en prisión de mi cliente puede derivar en un trastorno de ansiedad o crisis de pánico, teniendo en cuenta que ahora mi patrocinado no puede ver a sus hijos, a su mujer o a sus familiares más cercanos con los que tenía contacto semanal –explica la abogada en su recurso, a quien cita la juez en sus reflexiones del auto–, no existe ninguna razón médica que lleve a creer que fuera del centro penitenciario el riesgo de contraer el virus es inexistente o menor", dice la juez, quien añade que se han suspendido precisamente los vis a vis y las actividades organizadas por personal externo para preservar la salud de los internos.

"Por último, y compartiendo la dificultad de sobrellevar el hecho de no ver a los familiares durante el estado de alarma, por desgracia es la misma situación a la que todos nos vemos avocados durante esta difícil situación a fin de preservar la propagación del virus", recalca la juez.

La abogada, en el recurso presentado, destaca "la parquedad del auto", afirma que no está suficientemente motivado e insiste en que hay riesgo de contagio en prisión por coronavirus. "No existe riesgo de fuga, teniendo en cuenta el estado de alarma en el que nos encontramos por el Covid-19 y por el cual se encuentran cerradas las fronteras con países vecinos de Francia y Portugal desde el pasado 17 de marzo", dice Victoria Bautista en su recurso.

"En este caso, ahora más que nunca a causa de la pandemia, existiendo medios alternativos como el control telemático y la prisión domiciliaria, no se puede mantener a nadie en prisión con el grave riesgo objetivo de verse afectado por el coronavirus y una posible derivación a su afectación por fallecimiento. Y es más, tanto el control telemático como la prisión domiciliaria, ya solicitada por otros letrados como medida alternativa entre los que se encuentra el abogado del conocido Villarejo, son igualmente efectivas ante la prisión provisional y resultan mucho menos gravosas en la situación en la que nos encontramos y más para mi cliente, el cual tiene hijos pequeños y una familia que lo necesita y requiere permanecer con ellos", consta en el auto de la letrada, quien insiste en que su patrocinado trabajaba como vendedor de coches, ha permanecido en España durante más de 10 años y tiene vivienda en la capital junto a su madre, esposa e hijos. "Simplemente, el hecho de que tenga antecedentes penales anteriores, no computables a efectos de reincidencia, y no se haya sustraído a la acción de la Justicia es determinante para asegurarnos de que, si no se ha fugado antes, no lo hará ahora".