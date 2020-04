El virus no frena la Historia de Málaga

Después de casi 20 años de labor divulgativa y cerca de 1.500 conferencias, Salvador Jiménez concluyó que el mantenerse encerrado en casa por la pandemia no iba a ser un obstáculo para seguir con su vocación: compartir sus conocimientos sobre la Historia de Málaga.

«Le pregunté a mi hijo, que es técnico de sonido, si se le ocurría alguna manera y ahora el despachito que tengo en casa parece un avión», bromea.

Desde ese despacho, el presidente de la Asociación Cultural Zegrí y licenciado en Geografía e Historia está impartiendo de forma periódica, desde el pasado 20 de marzo, conferencias sobre la Historia de Málaga, que pueden seguirse en directo o en diferido a través del canal de Youtube de la Asociación Cultural Zegrí.

Este mismo miércoles, 8 de abril, a partir de las 19 horas, ofrecerá una nueva charla titulada 'Recorriendo las calles de Málaga'.

Con anterioridad, ofreció sendas conferencias sobre la Málaga fenicia y la Málaga romana. Y con gran éxito de público:«En la primera conferencia, en la que hacía una recreación del Cerro del Villar, en ese momento seguían la charla 680 personas», destaca. En total, ayer al mediodía unas 3.900 personas habían visto ya esta charla y unas 2.800 la siguiente. «No me lo puedo creer. Sé que estos días hay mucha gente aburrida pero no me imaginaba que habría tanta gente interesada», reconoce.

Además, el pasado Lunes Santo, la radio y televisión municipales, donde colabora, emitieron su conferencia sobre el 75 aniversario de la Cofradía de Estudiantes, de la que es hermano, y que tuvo que preparar desde casa, sin poder consultar documentación en la casa hermandad.

Como bromea, no hay mal que por bien no venga porque una grave enfermedad le obligó a dejar el mundo laboral y por eso, desde hace años, puede volcarse con su pasión: la Historia de Málaga y su divulgación, a través de la Asociación Cultural Zegrí, fundada en 2002.

Formador de buena parte de los guías que hoy trabajan en la capital, considera que la Historia «es muy dura» y puede provocar rechazo si no se enseña de forma adecuada ya en el colegio.

«Por eso me gusta acompañarla de anécdotas, de chascarrillos, de desmenuzarla sin usar palabras técnicas porque el público lo que quiere es una Historia de andar por casa, así no se le olvida y se lo pasa genial», subraya. De paso, también aboga por «desterrar los papeles» a la hora de pasear por los siglos delante de una audiencia.

En todo caso, resalta que detrás de cada conferencia hay mucho esfuerzo y horas de estudio.

Políticos y Patrimonio



El presidente de Zegrí se muestra crítico con los políticos en general, y lo que considera su escasa conciencia sobre el Patrimonio de Málaga, y pone el ejemplo de la destrucción de una parte importante del arrabal musulmán de los mercaderes de la paja, en la avenida de Andalucía, por las obras del metro. «En cualquier otra ciudad lo habrían preservado».

La crítica la extiende al tratamiento reciente al Fuerte de San Lorenzo y a las demoliciones en el Convento de la Trinidad y confía en que se respeten los restos hallados bajo los desaparecidos cines Astoria.

En cualquier caso, cree que el malagueño en general, «no se implica», por eso, considera que si Málaga quiere vivir de la cultura, «en lo primero que hay que invertir es en formación de los ciudadanos en su Historia y su pasado. Es la única manera de que se preserve, porque si ven que los políticos hacen lo que hacen, estamos perdidos».

Esta tarde, Salvador Jiménez, de nuevo en sus pantallas.