La asociación Alhelí potencia la terapia a través de cartas para apoyar a las familias

La asociación malagueña Alhelí, que trabaja con las personas que sufren algún tipo de pérdida y necesiten apoyo profesional durante el duelo, mantiene en esta crisis sociosanitaria por el coronavirus la atención a personas que están en dicho proceso, potenciando en algunos casos la terapia a través de cartas como herramienta para ayudar a atenuar el impacto en las familias que han perdido a un ser querido por el COVID-19.

La asociación desarrolla atención psicológica tanto individual como grupal, aunque actualmente el acompañamiento, debido al estado de alarma, se realiza telefónicamente o por vía digital; un apoyo que no solo se refiere a la pérdida de una persona sino también de otros aspectos, como la salud, ha explicado la psicóloga del colectivo Araceli Ortega, quien ha señalado la importancia en estos momentos de "establecer redes".

Esta profesional ha señalado que en la situación actual "no da tiempo a hacer un duelo anticipado", por lo que ha considerado importante tener especial prevención para que "no se convierta en un duelo complicado, no resuelto". "En estos momentos, hacen falta herramientas para poder afrontar un hecho real y tangible como es la muerte de una persona querida", ha indicado Ortega, quien ha apuntado que es normal que toda pérdida provoque múltiples sentimientos.

Y la terapia narrativa es uno de los enfoques que está utilizando esta asociación ante el duelo, porque "ayuda mucho que alguien pueda escribir sus vivencias en torno a una pérdida para reconstruir detalles en su interior", ha explicado a Europa Press, incidiendo en que "es una herramienta muy buena para que comience a recomponerse en estos momentos en los que los rituales sociales de despedida, como una misa, no se pueden hacer, y haga un homenaje interno al fallecido".

Así, Alhelí ha comenzado a publicar en sus redes sociales cartas escritas por dolientes, personas que han perdido a un ser querido con las que ya trabaja la asociación hace tiempo, con el fin de que sirva de apoyo a las familias de las víctimas de coronavirus; son misivas "de ánimo, de esperanza", ha indicado la presidenta de la asociación, Yolanda Verdugo, quien ha apuntado que supone "una forma de despedida".

Ya se ha publicado una veintena de cartas. En este sentido, ambas profesionales han invitado a las personas que hayan tenido una pérdida reciente "a que escriban, aunque no lo publiquen", destacando la psicóloga ese "doble beneficio" que se pretende al publicar estas cartas en las redes sociales de la asociación, ya que "ayuda tanto a la persona que la escribe como a la que la lee".

Ortega ha incidido en que supone "atenuar un poco el aislamiento en el que estamos, esa necesidad de que te arrope la familia, que ahora está en la distancia". Ha manifestado que en las atenciones telefónicas también se recomienda esta terapia narrativa, que "es más que esto, pero ahora mismo como no se puede trabajar en terapia de grupo vale como descarga y para empezar a componer un significado de esa persona o cerrar heridas cuando no ha habido despedida".

Lo que pretende la asociación publicando las cartas de otras personas que han perdido a un ser querido "es mostrar que es un recurso que existe, que lo pueden hacer en casa o publicarlo también", ha apuntado la psicóloga, quien ha precisado que en el caso de los niños, un dibujo ayuda a canalizar esos sentimientos en los momentos de pérdidas.