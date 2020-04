De la Torre: "Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha utilizado a primera hora de este domingo su cuenta de Twitter personal para agradecer a los malagueños los ánimos tras su operación de urgencia, tras sufrir un ictus.



"Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y ánimo", comienza resaltando el alcale, que señala que "cuando pueda os responderé uno a uno".





Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP