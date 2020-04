De la Torre abandona la UCI y ya ha pasado a planta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abandonado la UCI del hospital CHIP y al mediodía de este domingo ha sido trasladado a planta, donde continúa hospitalizado y recuperándose de la operación a la que fue sometido en la tarde del sábado. Así lo han decidido los médicos que le han intervenido, Miguel Ángel Arráez y Guillermo Ibáñez, tras comprobar la evolución favorable del paciente.



El Ayuntamiento ya informaba de estos buenos pronósticos a través de un comunicado oficial.



De la Torre se encuentra bien y permanece estable. En la habitación del CHIP está acompañado por su mujer, Rosa Francia, y su hija Lucía.



A lo largo de la tarde se le practicará un TAC de control para comprobar que su evolución sigue siendo buena.



El alcalde tuvo que ser operado ayer en los quirófanos del CHIP por el doctor Arráez, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional, y por el doctor Ibáñez. En este centro sanitario privado se encuentra esta unidad del Regional debido a la crisis sanitaria del coronavirus.



De la Torre fue diagnosticado de un hematoma intracraneal en una revisión en el Clínico Universitario, que se le manifestó en el día de ayer, pero que, según informó el Consistorio,este tipo de hematomas subdurales son crónicos y "tienen con frecuencia el antecedente de un traumatismo craneal leve tiempo atrás".





Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) April 12, 2020

