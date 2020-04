Málaga sigue sumando casos en la víspera de que el grueso de trabajadores vuelvan a sus puestos

La Junta apunta que hay un importante descenso en el número de hospitalizaciones convencionales e ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos.

El 9 de abril terminaba la restricción a las actividades no esenciales impuesto por el Gobierno. Como era plena Semana Santa y periodo vacacional, no será hasta este Lunes de Pascua cuando tengan que regresar al trabajo el grueso de empleados afectados por esta prohibición. Con limitaciones y con la obligación de tomar medidas, pero expuestos de nuevo al contagio cuando España aún no ha logrado contener la enfermedad. Este domingo los positivos han vuelto a crecer en la provincia. Los datos montan a Málaga en una montaña rusa estadística diaria. Si un día los nuevos contagios disminuyen, al siguiente, vuelven a crecer.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta ha informado de que en las últimas 24 horas se han contabilizado en Málaga 60 nuevos casos de Covid-19. Desde el inicio de la pandemia, 2.203 malagueños se han visto afectados de forma directa por este virus que tiene en jaque a medio mundo. Además, se han producido 13 nuevas muertes y ya son 183 personas las que han perdido la vida por esta causa.

Málaga continúa a la cabeza en cuanto al número de infectados en Andalucía. Sevilla ya ha superado también los 2.000 casos (2.034 en concreto). En la comunidad autónoma se han confirmado 294 nuevos casos de coronavirus desde este Sábado Santo. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 10.006.

Actualmente, 1.656 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 366 se encuentran en UCI.

Esto supone un importante descenso en el número de hospitalizaciones convencionales e ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos, apunta la Junta en su nota oficial.

En la provincia malagueña, de los 2.203 enfermos contagiados de coronavirus, 1.239 han tenido que ser encamados y 142 han precisado de atención intensiva en la UCI.

Ya hay 558 personas de la provincia que han superado la enfermedad y se han curado. En toda Andalucía, son 1.838.