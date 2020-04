"Debe crearse un gabinete de crisis municipal con todos los grupos políticos del Ayuntamiento"

Mantiene horarios habituales y una actividad frenética a través de los medios telemáticos. Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, analiza en esta entrevista los temas de mayor actualidad relacionados con la pandemia del virus Covid-19.

Ustedes han optado por mantener su apoyo al alcalde en la gestión de la crisis...

En Adelante Málaga (Podemos e Izquierda Unida) estamos convencidos de que, en estos momentos tan difíciles, nuestra tarea es trabajar con lealtad junto al equipo de gobierno en favor de la ciudadanía malagueña. En este sentido, estamos haciendo propuestas al equipo de gobierno centradas en medidas que pensamos pueden tomarse desde el Ayuntamiento para atender las principales necesidades de la ciudadanía en estos momentos, en particular de la población más vulnerable y de los trabajadores y trabajadoras de empresas y organismos municipales y sus subcontratas.

¿Ha hablado con el alcalde por teléfono estos días? (La entrevista se realizó antes de la operación del alcalde de este sábado)

Sí, en varias ocasiones. Hemos repasado algunos de los temas que más nos preocupan en este momento, y le he expresado nuestra propuesta de un plan de choque y medidas de refuerzo que debían tomarse en los Servicios Sociales para afrontar esta situación crítica, nuestra contrariedad por algunos de los ERTES instados en empresas contratadas por el Ayuntamiento, como el CAC y otros museos, y en alguna empresa municipal como Smassa. Además, le he mostrado mi preocupación por la falta de equipos de protección de muchas trabajadoras y trabajadores de servicios esenciales que dependen del Ayuntamiento, como Policía Local y bomberos o de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Pero, además de estas conversaciones, le he transmitido nuestra propuesta de creación de un gabinete de crisis municipal integrado por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, que sirva como espacio de coordinación y que contribuya a dar una respuesta eficaz y con el máximo consenso posible a las situaciones de emergencia que estamos sufriendo.

El Ayuntamiento trabaja en varios escenarios económicos... ¿Cómo debiera ayudarse a nuestro tejido empresarial?

Desde Adelante Málaga, creemos que, igual que ha hecho el Gobierno de España, el Ayuntamiento, en su ámbito de competencias, debe tomar medidas para aliviar la carga fiscal e impositiva y favorecer la economía de los comerciantes, autónomos, pequeños y medianos comerciantes y las familias malagueñas. Proponemos un exhaustivo paquete de medidas urgentes para descontar a comercios y familias la parte proporcional al periodo de estado de alarma en las tasas municipales, eximir del pago del IVTM a autónomos que han tenido que parar su actividad, y bonificar el IBI y el agua a las familias con menores recursos, así como la gratuidad de la EMT. Todo ello acompañado de la puesta en marcha de una oficina de atención y asesoramiento tributario extraordinario, con un teléfono gratuito de información y una página web con todas las instrucciones y formularios para solicitar acogerse a las distintas medidas que se implementen.

Algunas empresas adjudicatarias de servicios municipales están haciendo ERTES...

Sí, y es una cuestión que nos preocupa bastante. En el Ayuntamiento y empresas municipales por lo general no se están haciendo ERTES, salvo un ERTE en la EMT respecto a trabajadores eventuales que está negociado con la plantilla, un ERTE en Smassa respecto a 35 trabajadores del SARE que cuenta con la oposición sindical y nuestra. En los servicios municipales gestionados por empresas contratadas la situación es peor, en gran medida como consecuencia del modelo de gestión privatizada implantado en los últimos años. De los ERTES en esas empresas hay distintas situaciones. Hay casos como el de los polideportivos y otros en que puede entenderse el perjuicio económico que sufren las empresas por el cese de la actividad y la suspensión de las cuotas y abonos. Pero hay otros casos intolerables, como el del CAC y otros, en los que la empresa no tiene merma alguna de sus ingresos porque el Ayuntamiento sigue pagando su factura y, sin embargo, instan el ERTE. En todos los casos, creemos que el Ayuntamiento y las empresas y organismos municipales no deben plantear ningún ERTE que no se haya pactado con la plantilla. Asimismo, pedimos que tenga un papel más activo mediando con las empresas y la Consejería de Empleo para que no se presenten ni acepten ERTES cuando la viabilidad económica esté asegurada con los pagos del Ayuntamiento y una tercera medida activa, y ofreciendo a las adjudicatarias hacerse cargo de las nóminas, una posibilidad legal que contempla el Real Decreto-Ley del Gobierno en los casos de cese o reducción obligada de la actividad.

¿Qué opinión le merece que no se permitan servicios mínimos a los auxiliares de servicio a domicilio?

Las trabajadoras de la ayuda a domicilio están trabajando de casa en casa con la población más vulnerable. Su trabajo es esencial. Sin embargo, lo están haciendo sin la protección adecuada, sobre todo la de las empresas contratadas, poniendo en riesgo su salud, la de sus familias, y la de las personas atendidas. Muchas tienen turnos partidos, lo que les obliga a salir dos o tres veces de sus domicilios con mayor exposición para ellas y las personas a las que atienden. En muchos casos sólo van a limpiar. Es necesario que las empresas las doten de material protección, y que se reorganice el servicio.

¿Qué nota le daría a la respuesta de los malagueños a esta crisis?

Sin duda, un 10. Es impresionante la concienciación y autodisciplina de la inmensa mayoría de la ciudadanía, la proliferación de iniciativas solidarias, la multiplicación de ejemplos de cooperación social y ayuda mutua.

¿Cómo lleva el día a día?

Supongo que como la mayoría de las personas que trabajan ahora desde casa. Mantengo los mismos horarios, de mañana y tarde, que en situación «normal». Trabajo por internet y teléfono. Organizamos reuniones por videoconferencia y uso el teléfono más que nunca. Intentamos mantener un contacto estrecho con trabajadores municipales, sindicatos y colectivos.