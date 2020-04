Segundo lunes sin fallecidos por coronavirus en Málaga

Segundo lunes sin muertes por coronavirus en Málaga. La provincia no ha registrado fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que se repite el dato registrado el pasado lunes, 13 de abril, en el que no se contabilizó ningún deceso a causa del Covid-19, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. No obstante, hay que ser cauto, ya que las cifras se recogen caso a caso, y puede haber un rebote en las próximas horas, como ocurrió la semana pasada, que tras no sumar fallecido el 13 de abril, el día 15 se registraba el récord de muertes diarias en la provincia con 17 fallecidos.

En el conjunto de Andalucía, han fallecido un total de 20 personas este lunes, de las que casi la mitad han sido en la provincia de Granada (9). Con esta veintena, la cifra de muertos en la región supera el millar de personas: 1.013 fallecidos, de los que 223 se han registrado en la provincia malagueña.

Respecto a los contagios, la provincia solo contabiliza 15 nuevos casos (el dato incluye tanto sintomáticos como asintomaticos), lo que eleva a 2.546 los contagios registrados desde el inicio de la pandemia. Málaga sigue siendo la provincia andaluza más afectada, aunque la diferencia continúa reduciéndose respecto a Sevilla (2.345) y Granada (2.078). En la región se registraron un total de 130 nuevos positivos este lunes, que comparados con los datos de días anteriores confirma que el ritmo de infeccciones se reduce día a día. Tras el repunte de ayer (en el que los casos crecieron un 1,9%), la tasa de evolución del número de casos confirmados es hoy de 1,1%.

La evolución de los enfermos contagiados es otro de los datos que evidencian una mejoría. En las últimas 24 horas, solo 4 de los contagiados ha requerido ingreso hospitalario y, por segundo día, no se registra la cifra de ingresos en UCI, por lo que la cifra de personas que han pasado o están ingresadas en UCI se mantiene sin cambios desde el pasado sábado: 158. De los 1.156 pacientes ingresados en los hospitales andaluces, sólo 278 se encuentran en una UCI actualmente.

El número de curados cae respecto a jornadas anteriores y durante las últimas 24 horas solo se ha dado el alta hospitalaria a 4 pacientes contagiados en la provincia y ya son un total de 873 malagueños curados. En el resto de la región andaluza, 113 nuevas altas y la región alcanza los 3.229 curados este lunes.