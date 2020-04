El Ayuntamiento prevé "una ola" de peticiones de ayuda de familias vulnerables tras el confinamiento

La crisis sanitaria derivada del coronavirus está derivando ya en una depresión económica de consecuencias insospechadas y las primeras familias en notar la situación de carestía, en diferentes grados, son muchas de las que ya sufrieron la anterior debacle económica (2008-2015), según ha explicado hoy el concejal de Servicios Sociales, Francisco Pomares, quien ha añadido que se espera una "ola" de peticiones de ayuda no sólo de estas unidades, sino de nuevos perfiles familiares afectados por los expedientes temporales de regulación de empleo, los despidos y la falta incipiente de ingresos derivada de la situación que atraviesa el país. Esa avalancha, esa ola llegará a los Servicios Sociales municipales una vez pase el confinamiento, ha previsto.

"Llegarán muchas familias a los Servicios Sociales, irá en progresión cuando acabe el confinamiento". De momento, las demandantes son las habituales, cuando acabe el año, ha señalado, habrá que hacer el perfil de las nuevas familias afectadas por la crisis económica. "Ahora mismo no nos llega el impacto", ha indicado. Hasta ahora, se han recibido 15.867 solicitudes de ayuda en los teléfonos de los Servicios Sociales municipales pertenecientes a 13.500 familias distintas. De ellas, han recibido cualquier tipo de ayuda (lotes de comida, tarjetas para comprar alimentos en proveedores específicos o ayudas económicas de emergencia) unas 8.500 y, según Pomares, hay músculo para llegar a otras "8.500 o 9.000". El plan específico extraordinario está dotado de tres millones de euros y el escenario se planteó para sustentar a 15.000 familias, un número que está cerca de rozarse. Además de esos tres millones de euros, ha recordado Pomares, están los cuatro millones de euros de presupuesto ordinario anual de los servicios que él lidera. Así, habrá que pensar ya en segundo plan extraordinario de ayuda que comenzará "cuando termine el confinamiento" y que requerirá de más dinero. Y ese es el compromiso del equipo de gobierno, "lo que haga falta y más", ha dicho. Como va a haber muchas más atenciones en los servicios sociales se requerirá de más plantilla, se deberán reordenar las prioridades, primando las urgentes. Ha insistido varias veces en la palabra "ola", una avalancha que esperan, sobre todo porque va a haber muchas familias que busquen, por ejemplo, no sólo las ayudas municipales, sino también las autonómicas o las del Gobierno central, como esa renta social básica. De las 13.500 familias atendidas que han solicitado ayuda, sólo el 16% son nuevas (bien inmigrantes que no han pasado aún por los servicios sociales, bien vecinos o allegados a familias que han llamado pidiendo ayuda y han conocido estos recursos por ellos). "Estuvimos en la crisis 2009-2015 y vamos a estar ahora, daremos respuesta". "Mucha gente va a venir después del confinamiento para tener las ayudas sociales del Ayuntamiento, del Estado o de la Junta, como por ejemplo esa renta básica y otras que llevamos pidiendo muchos años".

La crisis social, ha dicho en rueda de prensa a través de una videoconferencia, "la va a provocar el desempleo", ya que muchas de las familias que ya atienden tienen ingresos precarios provenientes, por ejemplo, del servicio doméstico, de la recogida de chatarra y, es posible, que ahora pidan ayuda muchos que provienen de empleos precarios de la hostelería. "Mucha gente va a pasar dificultades si no salimos pronto de esta crisis". De hecho, ha indicado en que, dentro del margen presupuestario, hay posibilidad de incrementar el dinero para estos asuntos. Pero, para ello, el Gobierno debe dejar usar a los Ayuntamientos "el remanente", algo imposible ahora por la contención presupuestaria impuesta por ley durante la anterior crisis. Asimismo, va a haber ahorro de muchas actividades municipales que no se van a realizar y ahorro en las áreas municipales y todo ese dinero podrá usarse, fundamentalmente, para el capítulo social, ha reflexionado. De hecho, ha recordado que el equipo económico del Ayuntamiento ha pedido a todas las áreas que tasen las posibilidades de ahorro, y todo eso, más el remanente si lo permite el Gobierno central, podrá usarse "en el segundo plan de actuación tras el confinamiento".

El plan extraordinario está dotado de tres millones de euros y va dirigido a atender familias en situación de vulnerabilidad. Así, estas ayudas refuerzan la atención a usuarios habituales de los servicios y las garantizan para las nuevas peticionarias.

El Ayuntamiento, por ejemplo, ha distribuido ya 7.208 lotes de comida a familias vulnerables en un reparto realizado en todos los distritos municipales en función de los criterios de los centros de Servicios Sociales Comunitarios, que han elaborado un lista de familias con derecho a acceder a los lotes. Se ha contratado a varios proveedores: García Moreno, El Corte Inglés, Carrefour y Makro). El lote de productos para familias de hasta cuatro miembros tiene un valor de 85 a 90 euros, y el destinado a familias de cinco o más integrantes oscila entre los 120 y los 140 euros.

Asimismo, se han repartido ya a 1.050 familias las tarjetas de compra de alimentos para usar en el supermercado. Está previsto que a final de semana se haya atendido a 3.742 familias con esta medida conjunta del Consistorio y al Cruz Roja, dotada con 850.000 euros (el Ayuntamiento aporta 60.000). Las compras se hacen en Maskom y Carrefour.

Por otro lado, la nueva prestación económica de urgencia está dotada con 800.000 euros y van dirigidas a las familias con más necesidades. Su tramitación se realiza en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (es necesario un informe técnico) y se destinan a higiene personal, alimentación, medicamentos y artículos de limpieza y desinfección. El importe oscila entre los 150 y los 500 euros. Se han concedido estas subvenciones a 749 familias por 241.000 euros.

Pomares también ha señalado hoy que la red municipal cuenta con 441 plazas ocupadas por personas sin hogar y se continúa atendiendo por Servicios Sociales a quienes no pueden ingresar por complicaciones o inconvenientes personales, una casuística compleja.

Asimismo, se sigue atendiendo a 4.064 personas dependientes a través del Servicio de Ayuda a Domicilio. Desde el inicio de la crisis, se han solicitado 1.418 suspensiones voluntarias, principalmente motivadas porque estas personas ya cuentan con apoyo familiar. Más Cerca mantiene el servicio. Se lleva comida elaborada, almuerzo y cena, a 275 personas (115 más que antes del confinamiento).

En relación a las auxiliares de ayuda a domicilio, se ha facilitado a estas empresas equipos de protección por parte del Consistorio, la Junta y CCOO: en concreto son 26.250 mascarillas, 9.050 batas, 52.700 patucos, 48.500 guantes y 5.230 unidades de gel hidroalcohólico.

Por otro lado, se apoya y sigue a residencias de personas mayores y centros de atención a discapacitados (se han hecho, además, cien desinfecciones, con una media diaria de siete centros).

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), por su parte, mantiene contacto con las familias usuarias. Desde el 14 de marzo, se han atendido 404 consultas referentes a cuestiones relacionadas con el pago de alquileres de inquilinos no pertenecientes al parque público del IMV, información y documentación sobre ayudas al alquiler y el pago de arrendamientos de las viviendas gestionadas por el organismo. El concejal se ha mostrado abierto a hacer planes de pago específicos para las familias que así lo requieran.

Por último, el Ayuntamiento desarrolla junto a Onda Color un programa educativo para el alumnado de Palma-Palmilla, a través de emisiones radiofónicas y las redes sociales, que se mantendrá hasta junio.