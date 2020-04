La economía pide planes de reactivación para encarar la desescalada de la crisis del Covid-19

La pandemia del coronavirus, al margen de su dramática vertiente sanitaria, ha paralizado gran parte de la actividad productiva del país y amenaza con extender su perjuicio más allá de lo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno. Y es que, aunque las medidas de confinamiento y restricción económica vayan a iniciar una gradual desescalada, está por ver que, en esa «nueva normalidad» que se avecina, los sectores puedan recuperar de inmediato un funcionamiento adecuado y, sobre todo, un nivel de demanda y de clientela similar al de antes.

En Málaga, donde el sector servicios es fundamental (con segmentos como el turismo, la hostelería y el comercio), son muchas las voces que reclaman medidas especiales para reimpulsar la economía. El panorama es ciertamente insólito y devastador con, por ahora, más de 23.400 empresas malagueñas que han solicitado un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) y casi 124.000 trabajadores incluidos.

Además, unas 6.500 empresas (el 11,4% del censo total en Málaga) se dieron de baja en marzo en su cotización como empleadoras en el Régimen General de la Seguridad Social. El pasado mes se perdieron 49.000 empleos en la provincia, que se queda con 576.561 afiliados, mientras que el paro subió en 32.400 personas y alcanza los 183.720. El escenario laboral ha vuelto, al menos de momento, al nivel de hace cinco años, cuando se empezaba a superar el peor momento de la crisis económica.

«La crisis del Covid-19 es mundial, afecta a todos los sectores y no está causada por nuestro sistema productivo. La clave de la recuperación estará en las medidas que se adopten para facilitar el desconfinamiento y la vuelta progresiva y segura a la normalidad. Por la evolución de la pandemia en el ámbito sanitario, se debería empezar a facilitar el reinicio de algunas actividades. Las decisiones deberían tomarse con consenso, planificando las medidas concretas por cada territorio y sector, y con un horizonte de vuelta a la normalidad en el menor plazo de tiempo posible», dice la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez.

A su juicio, superar esta crisis pasa por «reconocer el papel protagonista de las empresas en la reactivación, colocándolas en el centro de las medidas». «Las palabras clave son: juntos, coordinados y buscando el consenso. Confiemos en las potencialidades y los valores de Málaga, su gente y sus empresas», añade.

En este sentido, considera clave garantizar el suministro de elementos de protección individual (guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, etc) y de test a ciudadanos y empresas. También seguir dotando a las empresas de liquidez, a través de préstamos y moratorias fiscales, y de flexibilidad laboral. «Será esencial, que se elaboren planes estratégicos sectoriales (caso del turismo), que se pondere la colaboración público-privada, y que las administraciones pongan en carga inversiones en infraestructuras y agilicen trámites relativos a inversiones, y que se fomente el consumo», opina.

Por parte de las empresas, Sánchez reconoce que habrá que hacer un «esfuerzo importante» por adaptar su funcionamiento a los cambios del mercado, fruto de la pandemia: refuerzo de la digitalización, apuesta por la innovación, diversificación de las cadenas de suministro, enfoque a la exportación o nuevo diseño de planes de prevención de riesgos laborales.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por su parte, ha reclamado un Plan de Diagnóstico y Recuperación Económico y Social y ha pedido la Junta ser consultada para participar en el «proceso de desconfinamiento» con el diseño y aplicación de las medidas paulatinas relativas al tejido productivo.

El protagonismo de los ERTE



El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Juan Fernández, señala que lo más probable es que muchas empresas tengan que negociar nuevos ERTE con sus trabajadores una vez que pase el actual estado de alarma , ya que la actividad de gran parte de los sectores no se recuperará de forma inmediata. De hecho, las asesorías de las empresas que se han acogido a ERTE por causa de fuerza mayor (que expirarán con el estado de alarma) ya están preparando esos expedientes, en este caso por causas de producción, económicas u organizativas, en previsión de que la demanda de servicios siga en niveles muy bajos en los próximos meses.

«El día después de la pandemia obligará a ampliar las causas por la que una empresa pueda acogerse a un ERTE por fuerza mayor. Sectores como el comercio, la hostelería y la restauración van a necesitar mucha ayuda, porque este año no vamos a tener un turismo normalizado. Bares, restaurantes, chiringuitos, hoteles..., van a requerir ayudas laborales y económicas», apunta. También advierte de la complicada situación de los autónomos, que tendrán que afrontar sus cuotas con un nivel de negocio todavía muy mermado.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), a la que pertenece la patronal hotelera malagueña Aehcos, junto a los sindicatos CCOO y UGT han propuesto al Gobierno que se extienda por seis meses la fuerza mayor para los ERTE en el sector turístico. También solicitan protección para los trabajadores fijos discontinuos, muy numerosos en las plantillas de los hoteles.

El Gobierno, de momento, ha anunciado que facilitará el acceso a las prestaciones de los ERTE o del desempleo a esos fijos discontinuos. Cuando estalló la crisis, muchos aún no se habían incorporado a sus puestos. Ahora tendrán una prestación de 90 días aunque hubiesen agotado su desempleo o no tuvieran el tiempo cotizado.

Fernández afirma que esa crisis también dejará muchos cambios de hábitos y más prevención. «Cuando volvamos a trabajar de forma presencial, habrá que ser mucho más incisivos», advierte. El mantenimiento de las distancias y el uso de equipos de protección (geles de mano, guantes o mascarillas) tendrán que generalizarse.

La hostelería, de momento, se muestra muy cauta ante las condiciones que se barruntan de cara al retorno a la actividad. Los chiringuitos malagueños no ven factible el uso de mamparas entre las mesas y hamacas, aunque acatarán lo que las administraciones decidan, y abogan por «abrir cuanto antes con la protección necesaria». «Esto no es Suiza, donde se colocan porque en verano tienen 15 grados, aquí nos asfixiaríamos en las hamacas si las rodeamos con mamparas. Si hay que separarlas cinco metros, se separan», insiste el presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, para quien lo realmente catastrófico sería que no se abrieran las playas.

«Estamos preparados para todo. Lo primero es la protección de nuestros clientes y trabajadores. Deberíamos tener la posibilidad de trabajar con las medidas higiénicas lógicas», incide. Además, si se abre sólo el 50% o el 20% de las mesas será difícil mantener el personal, por lo que pide subvenciones. «Si hay que ionizar los salones, al igual que ya hay ozono en las cocinas y las cámaras, lo haremos, aunque será más costoso», avisa.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, reclama a los ayuntamientos «más horario y espacio para las terrazas, ya que afrontamos la época de buen tiempo y son los lugares indicados para mantener la distancia social que previsiblemente se va a exigir». Frutos dice que el actual confinamiento es «una ruina» para una zona turística como Málaga.

«La hostelería es la actividad que más ERTE ha solicitado, ya que los establecimientos han tenido que cerrar», afirma el responsable de Mahos, que confía en que los ayuntamientos completen con reducción o exenciones de tasas, como la basura o la ocupación de vía pública. Demanda también la creación de fondos de contingencia municipales para ayudas al sector, con las cantidades de promoción y ejecución de actividades canceladas o no ejecutadas, y una solución para el pago de los alquileres por parte de los arrendatarios mientras dure el estado de alarma.

Igualmente, Frutos recuerda que los empresarios «están con ingresos cero desde hace mes y medio y necesitan certeza sobre las inversiones que habría que realizar para una reapertura, cuando se determine». Por ello exige «certidumbre» al Gobierno central, con una hoja de ruta que determine los pasos a seguir para la vuelta a la normalidad y las medidas que se contemplan en relación a mamparas, horarios o plazos.

Propuestas sindicales



Por parte de los sindicatos, el secretario general de UGT en Málaga, Ramón Sánchez, ve que la campaña turística de este año se empieza a dar ya en su mayor parte por perdida, algo que para Málaga supondría un durísimo golpe.

«Se plantea una desaceleración absoluta de la economía. Por eso estamos pidiendo, entre otras cuestiones, que se prorroguen los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico y que se puedan meter en ellos también a los fijos discontinuos que todavía no se hubieran incorporado en estas fechas a la actividad», explica. UGT recuerda que Málaga es el motor económico de Andalucía, por lo que reclama «planes sectoriales» entre administraciones, empresarios y sindicatos. La prioridad, afirma, debe ser garantizar las prestaciones de aquellos que han entrado en ERTE y también de los desempleados que no tienen cobertura (entre 80.000 y 90.000 en Málaga), con algún tipo de contribución en la línea del ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno.

«La crisis ha sido sanitaria, pero tiene una vertiente social con colectivos desprotegidos y hogares sin ingresos», señala. Sánchez también plantea que esta pandemia no puede llevarse por delante más derechos laborales (como ocurrió con la anterior crisis económica) y advierte de que la negociación con los empresarios para la renovación de los convenios colectivos será «dura».

«Sabemos que todos tendremos que arrimar el hombro, pero nuestra obligación es sostener el tejido productivo para que trabajadores puedan sobrevivir», afirma.

El responsable de UGT se muestra «pesimista» al no ver un consenso entre los partidos a nivel nacional, aunque espera que haya más predisposición al acuerdo en la política local. Además, cree que la emergencia sanitaria ha demostrado que hace falta más inversión en la sanidad pública y en la I+D y un cambio de modelo productivo que posibilite que Málaga no dependa tanto de los servicios y del turismo.

Desde CCOO, su secretario general en Málaga, Fernando Cubillo, añade que «lo primero es proteger a los empleados» cuando se retome de forma general la vuelta presencial a los centros de trabajo. Para ello serán necesarias inversiones y cambios en los hábitos de las empresas, ya que el trabajador deberá estar «lo más aislado posible» en el desarrollo de su puesto.

Cubillo cree, por ejemplo, que en los comercios deberán ponerse pantallas de metacrilato para separar a los dependientes de sus clientes y que deberán tomarse medidas de control de admisión para evitar aglomeraciones.

«Hay que aprender a vivir con la pandemia, porque probablemente a partir de mitad de mayo volveremos a trabajar de forma más normalizada», comenta. CCOO reconoce que la inversión que tendrán que hacer las empresas en medidas de seguridad (pantallas separadoras, mamparas, mascarillas, etc) será «costosa», por lo que reclama a las administraciones ayudas para implantarlas. El sindicato pide especial cuidado para pymes y micropymes, «promoviendo ayudas y promoción a aquellas empresas con especiales dificultades para retornar a la actividad económica».