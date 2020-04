"La derecha solo propone la bajada de astas y las corbatas negras"

El dirigente malagueño de IU saca pecho para ensalzar la labor que Unidas Podemos está desarrollando para hacer posible las medidas sociales articuladas por el Gobierno central para hacer frente a la pandemia. Al igual que defiende que Pablo Iglesias no se saltó la cuarentena, le pide al bloque de derecha que se implique contra la crisis del coronavirus

¿En qué términos valora Izquierda Unida el impacto de la pandemia en la provincia?

Igual que a nivel general, en la provincia estamos sufriendo la pandemia en relación a la salud. Son centenares los malagueños y malagueñas que han fallecido y debemos acordarnos de ellos. Además, las consecuencias económicas nos han puesto a pensar en el día después y en cómo podemos reconstruir la provincia en el marco de la reconstrucción de Andalucía y de todo el país.

Ha defendido por activa y por pasiva la gestión del Gobierno central en la crisis sanitaria, ¿si Unidas Podemos no formase parte de ese Ejecutivo su versión sería bastante más crítica?

Más que estar defendiendo a un Gobierno por quién está, lo hacemos por las cuestiones que se están desarrollando. No formamos parte del Gobierno andaluz y las medidas que se han tomado partiendo de la ciencia no las hemos cuestionado. Por ello, aquello que en el Gobierno estatal se decide con valores científicos sobre el confinamiento, la prórroga o la desescalada también lo apoyamos. Y, por otro lado, están las medidas de escudo social que se han puesto sobre la mesa. Sin los compañeros y las compañeras de Unidas Podemos, hubiese sido muy difícil que se hubiesen desarrollado. Solo hay que ver, y no hay que hacer un ejercicio de memoria importante, cuáles fueron las medidas para la crisis en 2008 y 2012.

¿Qué nota le pondría, entonces, a la respuesta al coronavirus del Gobierno progresista?

Una nota buena. Era muy difícil actuar frente a esta pandemia. No había ningún tipo de manual escrito sobre cómo podemos afrontar una situación así. El que quiera decir que lo hubiera hecho mejor está ejerciendo de capitán a posteriori. Se ha tenido que actuar sobre un libro en blanco y creo que se está haciendo bien. Se están adoptando las recomendaciones de los científicos y, además, se están tomando medidas sociales y económicas muy valientes que tendrán después su repercusión. No es lo mismo reconstruir a un país abandonando a los sectores más vulnerables que tras haberlos protegido en el peor momento de la pandemia, como así ha sido.

¿Cree que Pablo Iglesias debería haber dado más ejemplo en vez de obviar la cuarentena?

No creo que obviara la cuarentena. Lo explicó debidamente. Era un Consejo de Ministros muy importante y siguió las líneas maestras que le marcaron para mantener la seguridad de los demás. Entendió que en ese momento no podía no estar. Se tomaron decisiones muy valientes y, sin los compañeros de Unidas Podemos, se hubieran tomado otras.

¿Qué le parece, como parlamentario andaluz, la gestión que está haciendo la Junta de Andalucía de esta situación?

Al principio, sacó su lado colaborador. Distinto al que podía tener la presidenta de Madrid. Pero ha ido cogiendo una deriva que está a la merced de los intereses partidistas. Habla de desconfinamiento para Andalucía o de grandes cifras en la comunidad cuando está claro que la lucha es de todos. También de los ayuntamientos y del conjunto del Estado. Quiere desmarcarse del Gobierno para hacer autobombo. No podemos compartir los publirreportajes o salidas como la de que el día 15 de mayo se pueda volver a los colegios sin contar con algún tipo de estudio que lo avale. Se han acercado a las posiciones de Ayuso o Casado, que no contribuyen a que podamos salir de esta situación.

¿Cree que en la crispación política actual se ve reflejado el problema de las dos Españas?

Más que el problema de las dos España, es el de los bloques. La derecha critica las medidas por quienes la están desarrollando y no por las medidas en sí mismas. Cuestiona lo que en otros países europeos están desarrollando partidos más cercanos a su ideología que a la de este Gobierno. Esa confrontación de bloques está presente en esta crisis. Igual que nosotros reconocemos lo que hace bien Moreno Bonilla, él debería reconocer que no ha tenido una oposición tan frontal como la que está teniendo el Gobierno de España. Salvo lo de bajar las astas y ponerse las corbatas de negro, el bloque de derecha no está ofreciendo ningún tipo de solución. Puede que, en el conjunto de Europa, España sea el único país que está teniendo una oposición de ese tipo.

¿Le extraña que en los balcones haya, unas veces, aplausos de apoyo y, otras ocasiones, caceroladas de protesta?

No deben sorprendernos las manifestaciones de los ciudadanos. Vivimos una situación muy atípica y difícil. Todas las manifestaciones son respetables.

Cuando se produjo la declaración del estado de alarma, IU capeaba los efectos sobre las confluencias de la marcha de Teresa Rodríguez de Podemos, ¿cómo ve este panorama que regresará como un bumerán cuando se vuelva a cierta rutina?

Eso ahora mismo no está en nuestra hoja de preocupaciones. Lo principal es trabajar en propuestas que contribuyan a la reconstrucción del país. Si nuestras prioridades pasaran por las cuestiones internas, sería irresponsable por nuestra parte. Si por algo se caracterizan IU y el PCE es que en los momentos importantes de este país siempre hemos estado al quite para buscar soluciones. Vamos a ser muy responsables.

¿Se encuentra cómodo dentro de un grupo parlamentario como el de Adelante Andalucía, controlado por los teresistas?

Sí. Por ahora, nuestro objetivo es trabajar, realizar propuestas y fiscalizar al Gobierno andaluz. Y lo estamos haciendo independientemente de los problemas que pueda haber entre nosotros. Como ya he dicho, para Izquierda Unida los problemas internos nunca pueden llegar a los ámbitos en los que estamos trabajando. No hemos dejado de trabajar por eso. Tenemos la responsabilidad de ser una alternativa de Gobierno para Andalucía y en eso es en lo que nos estamos centrando.

¿Existe un temor real a que Teresa Rodríguez se apodere de la marca Adelante?

Sobre eso, hemos sido muy claros. Adelante Andalucía nació como un espacio de alternativa de Gobierno, configurado por varias organizaciones políticas y con un objetivo claro de sumar. La apropiación de Adelante Andalucía por parte de una de las partes significaría el fin de este proyecto político. Ya no se contemplaría como un todo. Una parte no se puede apoderar de un todo. No es que sea un temor. No está dentro de nuestras prioridades y creo que lo hemos dejado bastante claro. Izquierda Unida forma parte de Adelante Andalucía al igual que el resto de organizaciones, a las cuales siempre hemos respetado. Siempre hemos repetido que no solo no sobra nadie. Que, incluso, falta gente porque necesitamos articular músculo en torno a un programa político que sea verdaderamente alternativo para Andalucía. Estamos viendo actualmente que cambiar de políticos no le ha traído el cambio a Andalucía. Es necesario darle la vuelta al calcetín y solo con un proyecto fuerte y sólido será posible.