Málaga capital, Marbella y Ronda suman dos tercios de las muertes en la provincia

Dos de cada tres municipios malagueños no han registrado hasta ahora ninguna víctima con la enfermedad del Covid-19. No obstante, de los 33 términos en los que sí ha habido fallecimientos, destaca que apenas tres, Málaga capital, con 133, Marbella, con 13 decesos, y Ronda, con 11, acaparen dos tercios del total de 250 registrados de manera oficial por la Consejería de Salud y Familias. Este lunes se dio a conocer el desglose por localidades de fallecidos y contagiados, tal y como habían solicitado alcaldes y concejales durante semanas. No obstante, el PSOE demanda que se facilite también el número de personas curadas por cada término.

Los municipios más poblados de cada territorio lideran sus respectivos distritos en el trágico balance de víctimas mortales con coronavirus. Así, junto a la capital de la provincia, el término marbellí y la capital serrana, Antequera (10), Vélez-Málaga (9) o Alhaurín de la Torre (6) figuran entre los diez municipios con más muertes hasta la fecha. Ese listado se completa con Benalmádena (10), Rincón de la Victoria (6), Torremolinos (6) y Estepona (4). Les siguen Alhaurín el Grande (4), Archidona (3), Mijas (3), Guaro (3), Álora (3) y Cártama (3), según los datos de la Junta.

A través de la web oficial sobre el coronavirus en Andalucía, accesible en esta página web, vuelve a evidenciarse cómo el distrito sanitario de la comarca de la Axarquía y sus apenas 11 fallecimientos es de los menos afectados por la pandemia en Andalucía.

Junto a las ya reseñadas nueve víctimas en Vélez-Málaga, sólo figura otra en Nerja y una undécima en el término de Colmenar. La capital malagueña, que aparece en el extremo opuesto por afectación por 100.000 habitantes (apenas la superan territorios de Granada y Jaén en el resto de Andalucía), tiene también tres municipios con fallecidos. A los 133 de Málaga hay que añadirle ocho casos en Rincón de la Victoria (6) y Almogía (2).

En cuanto a la Costa del Sol Occidental, sus 38 decesos se distribuyen así: Marbella (13), Benalmádena (10), Torremolinos (6), Estepona (4), Mijas (3), y Fuengirola (2). En la Serranía de Ronda, con 12 víctimas mortales, a las 11 de Ronda únicamente hay que sumar la que se produjo en Igualeja.

La lista comarcal es más amplia en Antequera y el Valle del Guadalhorce. A los diez decesos en el término antequerano hay que sumar los de Archidona (3), Teba (2), Sierra de Yeguas (2), Igualeja (1), Cañete la Real (1), Almargen (1), Villanueva de Algaidas (1), Cuevas de San Marcos (1), Cuevas Bajas (1), Villanueva de Tapia (1) y Valle de Abdalajís (1). Y los del Guadalhorce, Alhaurín de la Torre (6), Alhaurín el Grande (4), Guaro (3), Álora (3), Cártama (3), Yunquera (2), Coín (2) y Pizarra (1).