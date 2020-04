Los grupos de la oposición no ven prioritaria la Feria, sino la reconstrucción económica

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE y Adelante Málaga, han pedido "no crear falsas expectativas con la celebración de la Feria" de agosto de la capital, al tiempo que han demandado "rigor y garantías técnicas que avalen la celebración sin exponer a la población a nuevos contagios".

Así, en sendos comunicados, los portavoces municipales de PSOE y Adelante, Daniel Pérez, y Eduardo Zorrilla, respectivamente, han considerado que ante la actual situación no es prioridad la feria, sino la recuperación económica y social de Málaga tras esta pandemia.

El portavoz socialista considera que "no se trata de una prioridad para la ciudadanía hablar de estas cuestiones, sino de la recuperación económica que necesita la ciudad" y ha invitado a "reprogramar fechas y formatos para que se celebre, garantizando la salud de todos los malagueños".

En este sentido, ha aconsejado que "mientras no exista vacuna para el coronavirus, tendremos que vivir una nueva realidad llamada distanciamiento social, que evitará sanitariamente grandes aglomeraciones por el bien de todos. Eso significa que habrá que reprogramar fechas y formatos para que se celebre garantizando la salud de todos los malagueños".

A juicio de Pérez, "obviamente, para nuestra ciudad la celebración de la Feria no es la máxima prioridad en la actualidad, sino la recuperación económica", al tiempo que ha incidido en que "tampoco hay que crear falsas expectativas a la ciudadanía; debemos ser realistas".

"Es cierto --ha continuado-- que la Feria es un elemento económico y social importante pero no podemos obviar que esto jamás puede entrar en competencia con la salud de las personas. Habrá que adaptar nuestras tradiciones a la nueva realidad, y quizá esto suponga modificar de facto las fechas que normalmente barajamos".

En este punto, ha recordado que otras grandes ciudades, como Pamplona con la fiesta de San Fermín, ya han adoptado la suspensión de dichas festividades por el coronavirus.

"No creo que haya que anunciar nada todavía, pero si que creo que hay que trabajar todos los escenarios, en lugar de ser taxativos, de manera temeraria, asegurando que la feria se celebrará en agosto, cuando a nadie se le escapa que es altamente improbable", ha afirmado Pérez.

Por otro lado, ha recordado que el PSOE ha mantenido encuentros telefónicos con peñistas para abordar cuestiones durante el confinamiento y "en todos los casos nos manifiestan su disposición a afrontar esta nueva normalidad y se ponen a disposición de las autoridades para tomar la mejor decisión posible de cara a la ciudadanía".

"En cualquier caso --ha asegurado Pérez-- no es esta una simple decisión municipal, será una decisión que se tendrá que tomar entre muchos actores sociales, con especial relevancia a las autoridades sanitarias que tendrán que dar el visto bueno de esta festividad en el formato que se elija. Sea como fuere, confiamos en que, en el menor lapso de tiempo, nuestra feria vuelva en toda su esencia, como la gran feria del sur de Europa, combinando el centro y el Real Cortijo de Torres", ha concluido.



Adelante



Por su parte, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha pedido "rigor y garantías" de que la edil de Fiestas, Teresa Porras, "cuenta con certezas e informes técnicos que avalen que pueda tener lugar sin exponer a la población a nuevos contagios".

Zorrilla cree prioritario "elaborar un plan de desescalada local que no se base en especulaciones o intereses empresariales, tiene que partir de evidencias sanitarias y de informes de expertos, formar parte de un plan integral de la ciudad".

Por ello, se ha preguntado si Porras "cuenta con un estudio riguroso que avale que la feria pueda celebrarse, en caso contrario, como nos tememos, estaría incurriendo en una auténtica imprudencia".

Desde la confluencia de IU y Podemos también han recordado que "precisamente, en esa línea, hemos preparado una petición de comparecencia y propuestas para la elaboración de un plan municipal integral para la desescalada en Málaga que se abordará el próximo martes en la comisión informativa especial de COVID-19".

El objetivo de Adelante es "contar con una mesa plural y representativa de la ciudad, de todos los sectores y ámbitos, un espacio constructivo en el que se estudien y debatan las decisiones de calibre y, en general, la reconstrucción económica y social de la ciudad".

A juicio de Zorrilla, "la gente en Málaga ahora lo que quiere saber es qué pasa con el empleo, cómo llenamos la nevera, cómo nos podremos mover por la ciudad con seguridad, cómo cuidamos de nuestros mayores, de la infancia, cómo diversificamos el modelo productivo y laboral para no depender tanto de un sector tan sensible como el turismo, cómo afrontar el pago de impuestos o cómo evitar y afrontará un posible rebrote de la pandemia. Eso es ahora lo central".

Por su parte, la viceportavoz de Adelante, Francisca Macías, ha asegurado que "nos encantaría que pudiera celebrarse la Feria, pero solo desde la certeza de que se dan todas las condiciones, no por una decisión imprudente y temeraria del equipo de gobierno, en ese terreno hay que desacreditarlos y ponerse del lado de la seguridad y la salud de los malagueños y malagueñas. Además, un paso atrás por una decisión imprudente también supondría, al final, mayores perjuicios económicos".

Macías se ha cuestionado si "no se tratará de un anuncio trampa, al estilo de la del Gobierno andaluz en una fase inicial con la Semana Santa que, aunque eran conscientes que no se iba a poder celebrar, no lo afirmaban así, para pretender que se visualizara públicamente que la suspensión era responsabilidad del Gobierno central".

Macías considera "incomprensible que un equipo de gobierno que está ausente, más aún desde la baja por enfermedad del alcalde, Francisco de la Torre, que no toma decisiones en los temas transcendentes en una situación de emergencia sin precedentes recientes, y cada vez que abre la boca es para criticar a la oposición o para hablar de la feria sin rigor y de forma irresponsable en lugar de abordar lo urgente y necesario".

Por último, ha exigido "se dedique menos a buscar titulares y tenga más rigor y trabaje más para contar con un plan de desescalada que equilibre el cuidado de la salud, el impulso de la economía y las políticas sociales", ha concluido.