El PP asegura que el Gobierno quiere arrebatar el ahorro de los ayuntamientos

La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Carolina España, ha asegurado este viernes que el Gobierno central quiere arrebatar a los ayuntamientos su ahorro, lo que ha rechazado, al tiempo que ha indicado que es "un dinero que pertenece a los vecinos de esos municipios y que debe ser utilizado en esos pueblos y ciudades y no entregado a Pedro Sánchez para que lo gaste en vete a saber qué".

"Es injusto que en aquellos ayuntamientos en los que una gestión eficaz ha permitido contar con ahorros, gracias también a que los vecinos han pagado sus impuestos municipales religiosamente, ahora vengan PSOE y Podemos y se lo lleven todo, como si los ayuntamientos no tuvieran gastos que afrontar también con motivo de esta crisis sanitaria", ha apuntado la dirigente 'popular'.

España se ha hecho eco de la reclamación que alcaldes y concejales del PP han llevado a cabo a través de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En este sentido, España ha exigido a Sánchez que ese ahorro pueda ser utilizado por los ayuntamientos, de tal forma que los remanentes de tesorería y el ahorro municipal de 2019 que han generado las entidades locales puedan ser invertidos por ellos mismos "y no confiscado por parte del Ejecutivo, que hasta la fecha no ha demostrado ningún tipo de eficacia en los gastos acometidos".

La diputada nacional ha destacado que este ahorro municipal "es clave, ahora más que nunca, para los ayuntamientos, que tienen que atender a cientos de familias que están en una situación de vulnerabilidad, a pymes y autónomos que ven sus empresas y negocios en riesgo, a todos aquellos que requieren ahora de un empujón para volver a tener una oportunidad de empleo".

"Todas estas cuestiones pueden ser mucho mejor atendidas desde cada ayuntamiento, y derivar todo ese ahorro al Gobierno central sería meter el dinero en una especie de agujero negro, sin saber a qué se destina y en quien repercute", ha lamentado.

"No puede ser que ayuntamientos que ya tienen a sus puertas a miles de vecinos que lo están pasando mal vean como su propio Gobierno no sólo no les deja gastar ese ahorro que tienen, sino que les amenaza con quitárselo", ha alertado la portavoz de Hacienda de los 'populares' en la Cámara Baja.

Por su parte, el vicesecretario de Política Municipal del PP de Málaga, José Antonio Víquez, ha puesto de manifiesto "la postura frontalmente opuesta de la formación provincial a la posibilidad de que el superávit de los ayuntamientos sea depositado en el Banco de España para dar liquidez al Estado".

De este modo, ha criticado "las intenciones intervencionistas y contrarias a los principios de autonomía local introducidas por el PSOE a través del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano", subrayando que "estamos hablando de 28.000 millones de euros fruto de la buena gestión de las administraciones locales, que son las que cumplen una y otra vez con la regla de gasto, optimizando los recursos", ha manifestado.

"Son precisamente estos alcaldes, ejemplo de buena gestión, los que mejor saben cómo emplear estos recursos para una mejor eficiencia y para que puedan redundar en beneficio directo de los vecinos", ha explicado Víquez.

El dirigente 'popular' ha incidido en que "los ahorros de los ayuntamientos pertenecen a los vecinos de los municipios y no merecen ser expropiados por un Gobierno que, hasta la fecha, no ha mostrado mucho acierto en sus gestiones y decisiones".

Ha destacado que, por el contrario, "los consistorios están respondiendo de manera diligente ante esta crisis sanitaria, adoptando medidas incluso antes del decreto de estado de alarma y atendiendo las necesidades sociales de los ciudadanos a pulmón, ya que los fondos de contingencia social no han llegado hasta hace unos días a las administraciones locales", ha reprochado.

Por todo ello, Víquez ha anunciado que en los próximos días el PP malagueño va a presentar una moción en todos los ayuntamientos malagueños y en la Diputación de Málaga con el objetivo de defender que el ahorro de las administraciones locales pueda ser utilizado en los correspondientes territorios y que, en ningún caso, puedan ser intervenidos por el Gobierno central.