"Todos tenemos miedo al contagio, a que nuestras familias enfermen por nuestra culpa"

El representante del sindicato mayoritario de la Policía Nacional charla con La Opinión sobre la intensidad con la que este cuerpo está viviendo la crisis sanitaria en Málaga. Millán reclama más transparencia sobre los casos detectados entre los agentes, la realización de más test entre los que más están expuestos y destaca el comportamiento de la ciudadanía malagueña durante el confinamiento.

­El estado de alarma que ha provocado la pandemia en nuestro país cumple su séptima semana. Un tiempo más que suficiente para que Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional a nivel provincial y en el resto del país, haga balance de cómo la crisis sanitaria afecta al cuerpo. El responsable de la organización en Málaga, que no está liberado y sigue trabajando en la primera línea policial, dice tener una visión muy clara de la situación. Echa de menos más medios de protección para los agentes más expuestos, más transparencia y, sobre todo, más test a los agentes más expuestos a la enfermedad.

¿Cómo ve la situación policial en Málaga después de tantos días?

Los delitos han bajado bastante. Es una situación rara. En mis veinticinco años de servicio no hemos visto en la necesidad de sancionar por la libre circulación. Está claro que se trata de una situación excepcional, pero no deja de ser curioso por ser la primera en la historia de la democracia. Veo una Málaga inusual, triste, que añora sus calles llenas de ciudadanos.

¿Qué le parece el comportamiento de los malagueños durante este tiempo?

Ejemplar. Excepto esa minoría que no respeta el confinamiento y es sancionada, es impresionante cómo responde la mayoría, cómo respetan el estado de alarma. Y nuestro trabajo. Desde aquí quiero agradecer en nombre de mis compañeros esos aplausos tan emotivos que recibimos cuando pasamos por los barrios, algo que no olvidaremos nunca. Lo mejor son los niños y la niñas, cómo aplauden y lo contentos que se ponen. Lo más gratificante del día llega a las 20.00 horas con los aplausos de los balcones. Lo echaremos de menos cuando esto acabe, aunque los más pequeños habrán aprendido que la policía no es el coco.

¿Se sienten respaldados por la ciudadanía?

Totalmente. Ojalá tuviésemos el mismo respaldo por los que están gobernando. Antes de la crisis sanitaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya éramos la institución más valorada por los ciudadanos. No me importaría que fuéramos los segundos si el primer lugar se lo dan a los sanitarios. Se lo han ganado con su sufrimiento y sus vidas, algo que este Gobierno tendría que valorar mucho.

¿Cuántos compañeros de Málaga han dado positivo por coronavirus desde que se inició la crisis?

Según la información proporcionada por conducto oficial, unos28 positivos. Pero, sinceramente, creo que esos números no son muy exactos. No hay reuniones periódicas para comprobar estas estadísticas y echamos de menos más información sobre la Covid-19 a nivel provincial. No entiendo que habiendo un gabinete de crisis no se nos haya convocado nunca como sindicato mayoritario que somos a nivel provincial y nacional. Nosotros preguntamos por esta cuestión el 10 de marzo con la deferencia de que a ese llamamiento fuésemos todos las fuerzas sindicales representativa, pero seguimos esperando la respuesta. Mientras llega, ya contamos con un fallecido confirmado por Covid-19, un gran compañero y muy querido por todos, al cual le vamos a solicitar la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, pues consideramos que hay muchas probabilidades de haberse contagiado de forma profesional.

¿Esos positivos han supuesto la cuarentena de muchos compañeros? ¿Ha habido algún momento de estrés en la plantilla por falta de efectivos?

Al no tener datos diarios es difícil saberlo, pero según el último informe de forma verbal habría 30 compañeros en cuarentena. Seguro que son algunos más. Estrés por falta de agentes no, todo lo contrario. Se ha aumentado la presencia policial de manera considerable, como nunca se ha visto. Como sindicato no vemos bien esa planificación, pues se debería tener la presencia necesaria y tener un retén para posibles contagios de los compañeros que están a pie de calle. Son los que más probabilidades de contagio, al igual que los grupos que tienen un trato directo con el ciudadano y con los detenidos.

¿Se están haciendo test entre los asintomáticos?

Insisto en que la información brilla por su ausencia. Los conductos oficiales están sellados para nosotros. Por indagaciones hechas por este sindicato, la respuesta es que muy pocos. Tan pocos, que a gran parte de los compañeros de Seguridad Ciudadana no se lo han hecho. Hemos pedido esos test y la respuesta ha sido que no hay medios.

¿Qué pasó con los test de Marbella?

Como denunciamos hace unos días, el Ayuntamiento de Marbella donó un número de test para que los compañeros de esa comisaría se hicieran pruebas. Nos alegra que hayan tenido esa posibilidad gracias al trabajo del Comisario de Marbella, pero lo que reprochamos es que los sobrantes, como ha reconocido la superioridad, se hayan destinado a la cúpula de Málaga, cuyos integrantes se trasladaron hasta Marbella para hacerse la prueba cuando todos sabemos que hay agentes que lo necesitan más. Nuestro sentido de la ética dice que, en caso de sobrar, deberían haber sido destinados a los policías más expuestos al contagio. La plantilla necesita test. Todos tenemos miedo a contagiarnos, a morir, a que nuestras familias enfermen por nuestra culpa. Después está el tema económico. Un mando podría pagarse esos test sin tener que utilizar los gratuitos. Son muchos los agentes que se están pagando las pruebas para salir de la incertidumbre.

Las primeras semanas fueron desconcertantes por la falta de material para proteger a los agentes que más se exponen.

Es cierto. Creemos que el Gobierno no ha abastecido lo suficiente a los policías de esta ciudad. Y por lo que veo, en toda España. Una vez más ha sido el pueblo, los ciudadanos, los que han estado a la altura. Hemos tenido muchas donaciones. Hablo con propiedad porque este sindicato ha sido mediador directo con los donantes. Desde aquí les agradecemos esas donaciones, las cuales han sido entregadas en la comisaria para que los mandos lo repartieran entre los agentes que más lo necesitan.

Jupol ha recibido donaciones importantes de personas que se han comprometido mucho con la Policía Nacional.

Sí, han donado mucho material empresas, también personas anónimas. Todos son de destacar porque lo han hecho de forma altruista y con amor. Por ejemplo, Construcciones Fearral ha aportado desinfectante, mascarillas y 13 pantallas para mostrador. Cosméticas Pavlovas, de Fuengirola, ha llegado a donar más de 3.000 botes de 150 cc de desinfectante para manos, eso sólo a Policía Nacional. Se ha gastado más de 24.000 euros en donaciones a cuerpos policiales y bomberos. Mientras dure el estado de alarma, Siglohogar ha donado cinco máquinas de ozono para conectar al agua y utilizar como desinfectante. Química Granabel, unos 35 litros de desinfectante para manos. Qué decir de Taller DC Motor 12, que limpia cuatro coches policiales al día de forma gratuita. La lista es interminable. Hay vecinos de Cártama, los Cártama Makers, que nos dieron 45 viseras. Es imposible nombrarlos a todos, pero estamos muy agradecidos por esa reacción tan solidaria. Ojalá la sociedad malagueña les devuelva esa generosidad con un consumo local una vez que la situación se normalice un poco. Esos pequeños empresarios se lo merecen todo.

¿Se conoce qué material ha llegado de forma oficial para los agentes de la comisaría provincial?

No se nos ha dicho, pero desde mi perspectiva, muy poco. Ojalá algún día nos enteremos. Creo que aún no se le ha dado la importancia a los sindicatos por parte del Ministerio del Interior y órganos periféricos, pues somos los portavoces de miles de trabajadores. Igual que el Estado se reúne con los sindicatos de clase, ¿por qué no hacerlo con los policiales? Estoy seguro de que si hubiesen contado con todas las fuerzas sindicales de forma más directa y profesional, esta crisis sanitaria se hubiese llevado muchísimo mejor a nivel policial y sanitario.

¿Qué echan de menos ahora mismo?

Test, test y test. Si hay algún empresario que quiera ayudar a la policía con una donación, que haga lo posible por conseguirnos esos test. Es muy importante trabajar de cara al ciudadano sabiendo que no estamos contagiados.

¿Al principio eran considerados personal de bajo riesgo y ahora ni eso. ¿Qué argumentos les han dado?

Es de risa. De bajo riesgo a nada. invito a los políticos a que se vengan con nosotros a patrullar. Que nos acompañen a una llamada por una mujer mayor esta tirada en el suelo y necesita la ayuda para levantarse. No sabemos si puede tener la Covid-19. Hay personas violentas en la calle con armas blancas que tienes que detenerla y revolcarte con ella en el suelo para reducirla. Puedo contar mil situaciones donde puedes contagiar y lo peor es que te vas a casa sin saberlo.