Noelia Losada: "Espero que la decisión de Cassá no esconda una moción de censura"

"Me parecería muy desagradable elegir este momento para presentar una moción de censura, con nuestro alcalde saliendo de una operación y la situación que vive este país. Si algún partido está pensando en eso en este momento me parecería rechazable de plano. Espero que la decisión de Juan Cassá no esconda una moción de censura".

Así de rotunda se ha manifestado la concejala portavoz del grupo municipal de Ciudadanos y concejal de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, tras el anuncio de su compañero de grupo en redes sociales de que deja el partido y se pasa al grupo no adscrito.

Losada, que se ha quedado como única concejal de Ciudadanos en la Casona del Parque, afirma que la decisión de Cassá de abandonar el partido ha sido una sorpresa: "Me ha sorprendido muchísimo, me he enterado por la prensa", afirma la edil, que recuerda que hace unos días, el pasado miércoles, preparó junto a Cassá la Asamblea General de Cs que se celebró este fin de semana de manera telemática por la crisis del coronavirus, pero éste no le dijo nada.

Noelia Losada no cree que el hecho de que Cassá se haya quedado fuera del Consejo General de su partido sea una razón de peso para pegar la espantá. "A veces estamos unos y a veces, otros. Juan Carlos Maldonado tampoco está en el Consejo General y no se ha ido del partido".

En cualquier caso, una vez enterada y asumida la marcha de Cassá, que deja en minoría el pacto PP-Cs, con 14 ediles del PP y 1 de Cs, frente a los 12 del PSOE, 3 de Adelante Málaga, y el ahora edil no adscrito Juan Cassá, Noelia Losada afirma que no va a dedicarle a este asunto ni un minuto más de lo que merece sino que se va a centrar en colaborar frente a la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que ya están produciendo en la ciudad.

"Ahora mismo estoy centrada en elaborar un plan de choque para reactivar el sector cultural de la ciudad y organizar el trabajo de mis delegaciones", afirma Losada, quien no ha querido llamar al alcalde, Francisco de la Torre, para tratar este asunto "porque sé que si le llamo me lo coge" y es consciente de que el alcalde necesita recuperarse de la intervención quirúrgica intracraneal a la que fue sometido recientemente.

No obstante, ya ha hablado con Elisa Pérez de Siles y con Manuel Jiménez y les ha transmitido que el pacto de gobierno con el PP sigue adelante. "A partir de ahora se tratará de hacer más equilibrios y alcanzar más consensos. Creo que Málaga se va a beneficiar si todas las fuerzas políticas tenemos que llegar a acuerdos. Y no he hablado con Susana Carillo porque ya había hablado con Elisa y con Manuel, y sé que está al tanto de nuestras conversaciones".

Lo único que espera Noelia Losada es que Juan Cassá cumpla su palabra y entregue su acta de concejal conforme al código ético que firman en su partido dos los que se presentan a cargos electos y cuyo artículo 10.3 dice que si alguien abandona la formación por cualquier motivo, debe entregar su acta. "A pesar de que la ley dice que el acta es de la persona, todos sabemos que en España se vota a los partidos políticos y quienes entramos en Ciudadanos firmamos un compromiso ético que Juan Cassá ha esgrimido muchas veces frente a los demás. Así que ahora espero que cumpla con su palabra", ha dicho la edil.