Las bajas se ceban con el parque del Mayorazgo: un bombero para toda la guardia

El parque de bomberos del Mayorazgo, instalaciones que cubren la zona este de la capital malagueña, se quedó el pasado jueves temporalmente sin agentes tras sufrir una serie de bajas que la plantilla achaca mayoritariamente a síntomas compatibles con la Covid-19. Aunque el comité de empresa del colectivo comunicó a este diario que el recinto tuvo que cerrarse ante esa ausencia de efectivos, fuentes municipales matizan que el cierre fue «momentáneo», hasta que la jefatura consiguió que dos bomberos de descanso se incorporaran a la guardia. Sin embargo, sólo uno de ellos, un conductor, permaneció en ese parque, puesto que el otro fue destinado a otro parque de la capital, según el propio Ayuntamiento.

La versión municipal reconoce que la guardia del 30 de abril se inició con dos agentes, un bombero y un cabo, ya que los otros cuatro que formaban la misma no acudieron por baja médica. Esto motivó que se activara el protocolo de llamadas previsto en el decreto de servicios mínimos de la huelga que continúa convocada. «Se realizaron 27 llamadas y, como resultado de las mismas, se incorporaron dos bomberos», explican antes de añadir que a lo largo de esa mañana se produjeron las bajas del bombero y del cabo que quedaban en Zona 11, «por lo que este parque quedó sin efectivos momentáneamente» hasta la incorporación de los dos agentes localizados telefónicamente, aunque sólo uno de ellos se quedó en el Mayorazgo como conductor. El otro «completó la dotación de otro parque. Desde el Ayuntamiento insisten en que el servicio no ha dejado de prestarse con eficacia y que la operatividad está garantizada al existir un despliegue de cinco parques operativos. Además, destacan que, dada la situación actual, «las salidas han disminuido y los tiempos de respuesta son menores».

El comité de huelga de los bomberos, que hasta ahora había aparcado sus reivindicaciones por el estado de alarma, no está de acuerdo y asegura que esta crisis, al igual que otras emergencias pasadas, «vuelve a poner sobre la palestra una jefatura incapaz de gestionar cualquier incidencia», acusándola además de no haber tomado ninguna para la protección de sus trabajadores «más allá de darle difusión por correo interno a las medidas genéricas para cualquier trabajador emitidas por el Ayuntamiento de Málaga». «Confiamos que no se haya propagado la enfermedad a otros parques de bomberos, ya que se ha seguido moviendo y mezclando a los bomberos entre distintos parques, frente al confinamiento llevado a cabo en otros Servicios de Bomberos como medida de prevención», explicaron antes de añadir: «Instamos nuevamente al Ayuntamiento de Málaga, aunque lleva 47 días de retraso, a que cumpla las medidas de prevención establecidas en el Decreto del Estado de Alarma, tal como le ha señalado recientemente la Inspección de Trabajo de Málaga ante una denuncia puesta por un trabajador».