Un inversor internacional compra el edificio Alei Center I del PTA por 23 millones

La compañía consultora inmobiliaria Colliers ha anunciado este martes que ha asesorado en exclusiva a un inversor privado internacional en el proceso de adquisición del edificio de oficinas Alei Center I, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga por un importe de 23 millones de euros.

El activo, que forma parte de un complejo compuesto por dos edificios gemelos, fue construido en el año 2008 y cuenta con una superficie edificable de 13.500 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, un restaurante, cuatro almacenes y 487 plazas de aparcamiento.

Alei Center I está ubicado en la arteria principal del PTA y actualmente está arrendado en su totalidad a OP Plus, empresa de servicios de back office operativo de BBVA, según ha recordado Colliers.

"Estamos muy satisfechos de haber podido cerrar con éxito una operación que era especialmente compleja, al provenir de una situación de insolvencia, y en la que hemos asesorado a nuestro cliente durante todo el proceso, tanto en la estrategia financiera de la transacción, la fase de Due Diligence o la gestión posterior del inmueble", ha señalado el Managing Director de Colliers International y responsable de la transacción, Álvaro Alonso.

"Esta operación pone de manifiesto el atractivo de Málaga como captadora de inversión por su dinamismo, potencial y como alternativa a mercados más maduros y con rentabilidades más ajustadas, así como al Parque Tecnológico de Andalucía como referente de espacios de calidad y empresas líderes en sus sectores", ha añadido el director de Andalucía en Colliers, Íñigo Molina.

En los últimos meses se ha producido la compra de varios edificios del PTA por parte de fondos de inversión. En concreto, hace unos meses Iberdrola Inmobiliaria vendió su complejo de oficinas Málaga Business Park al fondo Innovalis Real Estate Investment Trust. El contrato se enmarca en la estrategia de rotación de activos que Iberdrola mantiene para la optimización de su cartera de patrimonio en renta. El edificio cuenta con un total de 12.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable distribuidos en seis edificios independientes, 297 plazas de parking y servicios internos para los usuarios. Para Inovalis, esta operación representa su primera adquisición en España y contribuye a diversificar aún más su cartera, por zonas geográficas y tipo de activo.

Por otro lado, en enero se supo que el Grupo Aristeas, firma especializada en la adquisición y de-sarrollo de activos logísticos e industriales, ha cerrado la adquisición de uno de los inmuebles de mayor tamaño del parque, en una operación asesorada por la consultora CBRE, que también participará en la comercialización del activo. El edificio, hasta ese momento propiedad de Unicaja Banco, se encuentra ubicado en la avenida Juan López de Peñalver y cuenta con una superficie construida de 11.082 metros cuadrados sobre una parcela de 40.000 metros. A lo largo de la historia del PTA el edificio fue ocupado por firmas como Alcatel, A Novo o la extinta Vitelcom, que lo adquirió en su momento álgido para ampliar su producción de fabricación de teléfonos. A raíz de la entrada en concurso de Vitelcom, el inmueble pasó a manos de Unicaja y hasta ahora permanece cerrado y sin uso.

En una entrevista con este periódico realizada en febrero, el director general del PTA, Felipe Romera, comentaba que este tipo de peraciones iban a ser frecuentes. "Va a haber más operaciones interesantes. Hasta hace poco los fondos no querían venir a Málaga, fundamentalmente porque no veían un mercado de salida. Cuando ellos compran un edificio tienen que saber que en unos años pueden venderlo porque si no su negocio no funciona. Los fondos estaban en Madrid y Barcelona pero ya han visto que estos mercados están saturados y están comprobando la rentabilidad que puede ofrecer Málaga", declaraba.