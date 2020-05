¿Cuáles son las restricciones de Málaga durante la fase I?

Habrá que esperar un poco más. Los malagueños no podrán celebrar todavía reuniones familiares o de amigos de hasta 10 personas en casa, tal y como se prevé dentro de la fase I de la desescalada diseñada por el Gobierno central, cuya entrada en vigor se plantea a partir del 11 de mayo.



La Junta de Andalucía va a plantear al Gobierno que puedan entrar en la fase I las ocho provincias andaluzas pero establece restricciones a los distritos sanitarios de Málaga (que incluye Rincón de la Victoria), Granada y el área metropolitana de Granada, ya que tienen una tasa de incidencia de PCR acumulado en los últimos 14 días por encima de 10, lo que supone que haya más de 10 PCR positivos acumulados en el distrito en este tiempo, pero no quieren que esas dos provincias se tengan que quedar en la fase 0 por la situación localizada de varios distritos sanitarios.

El Ministerio de Sanidad tiene la última palabra. No obstante, para no perjudicar a toda la provincia, la Junta de Andalucía propone entre esas restricciones que no se podrán celebrar reuniones familiares de hasta 10 personas en casa como ya estaban preparando muchas familias, hasta que los indicadores sanitarios no mejoren.

Entre las restricciones, la Junta de Andalucía propone que no se permita la celebración de velatorios, salvo en la más estricta intimidad; mercadillos en espacios públicos; espectáculos al aire libre; la realización de reuniones, congresos o seminarios; y en definitiva, que no se permita la concentración de personas más allá de los desplazamientos autorizados para ir a trabajar, al médico, a cuidar de una persona mayor o dependiente, o de hacer deporte.

Lo que sí va a proponer la Junta de Andalucía es adelantar la apertura de las playas al 25 de mayo (en vez de en el mes de junio) y la apertura de todos los comercios al 11 de mayo, independientemente de su tamaño, bajo estrictas medias de seguridad, excepto los centro comerciales y los parques comerciales.

Además, plantea el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y al aire libre donde se pueda garantizar la distancia necesaria para evitar los contagios.

Actividades permitidas



A pesar de los condicionantes al distrito sanitario Málaga (y Rincón de la Victoria), a partir del 11 de mayo se permitirá la apertura de las terrazas de los restaurantes y establecimientos del sector de la hostelería hasta un máximo del 50% de ocupación (y no al 30% como anunció Pedro Sánchez) siempre que se mantenga una distancia mínima de seguridad de dos metros y no haya grupos de más de diez personas.

Los locales se abrirán con un horario preferente para mayores de 65 años, que será un colectivo prioritario, se reanudará la actividad del sector agroalimentario y pesquero y los lugares de culto abrirán con un tercio de su aforo por lo que se podrán reanudar las misas.

Nuevos horarios



Por otra parte, la Junta va a solicitar al Ministerio de Sanidad una reordenación de los horarios en los que se permite salir a los menores de 14 años, a los mayores de 70 y a aquellos que estén entre esa franja de edad a hacer deporte, teniendo en cuenta las condiciones climáticas para este mes de mayo.

De esta manera, la Junta propone que los menores de 14 años puedan salir acompañados a dar un paseo, entre las 12.00 y las 14.00 horas y entre las 19.00 y las 21.00 horas, con lo que ganan una hora más en el turno de tarde, ahora que los días son más largos.

Por su parte, los mayores de 70 años y dependientes acompañados, tendrán reservada la franja horaria entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 18.00 y las 19.00 horas.

Finalmente, la población entre 14 y 70 años podrá salir a hacer deporte de 06.00 a 10.00 y de 21.00 a 00.00 horas, ganando más horas de temperaturas mucho más frescas por la noche.