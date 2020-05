Sánchez Pastor, la calle de las fiestas de balcón

En el centro histórico de la capital, caracterizado por el bullicio habitual, las vías llenas de transeúntes, terrazas repletas y bastantes decibelios de más, reina un silencio apabullante desde que se decretó el estado de alarma, hace más de cincuenta días. A estas alturas no es un secreto.

Sin embargo, durante todo ese tiempo, la calle Sánchez Pastor, una de las que viene a desembocar en la plaza del Carbón, ahora también yerma de terrazas y gentío, ha tomado el relevo y cada tarde, en la obligada cita con los aplausos, monta todo un espectáculo organizado por una espectacular unión de vecinos que la propia pandemia ha propiciado.

"Nadie nos conocíamos. Ahora estamos todos los días", reconoce Marina, sanitaria y vecina precursora de estas fiestas desde el balcón. "Me levanto, me asomo a la ventana y digo ¡que me voy a trabajar! Y así estamos todo el día".

Ahora esta «piña de vecinos», cenan juntos mientras conversan de balcón a balcón, se apoyan entre ellos y cuidan de los más mayores o de quien tiene que salir a trabajar. A través de un grupo de WhatsApp con cerca de una decena de miembros se mantienen informados y organizan la temática y escogen el libreto para salir a aplaudir: Queen, Los del Río, Melody o lo que se tercie.

Y cada sábado, una etiqueta diferente. "Yo propuse el primer sábado que los hombres se vistieran de mujer y las mujeres de hombre. Nos lo pasamos bomba», recuerda Marina entre risas. «Los hombres todos disfrazados y nosotras las mujeres nos pintamos un bigote, la barba y nos pusimos gorras y ropa ancha. Cuando salimos al balcón, eso fue risa tras risa".

Así, la ficción se asomó a los balcones de la calle Sánchez Pastor para olvidar durante un rato la realidad de sus moradores.

En las semanas siguientes, hubo un sábado para celebrar las bodas de oro de unos vecinos, para recordar la feria de abril o las cruces de mayo, además de dedicar el momento de los aplausos a algún que otro cumpleaños confinado.

Toda una cita diaria a la que también se han sumado efectivos policiales, encendiendo las sirenas y aplaudiendo desde la misma calle.

Una calle "recuperada"

Tal y como explica Marina, los vecinos de Sánchez Pastor, como otros muchos habitantes del centro, se habían resignado a no disfrutar de sus terrazas: "Cuando salíamos a tender nos metíamos dentro corriendo porque con todos los guiris, no guiris, cumpleaños, Semana Santa... cuando sales a tender simplemente te están viendo todo el rato. No pasábamos tiempo en los balcones".

Por el contrario, ahora todos sienten que se han "adueñado de sus casas", que se han "echado a los balcones" y, pese a la dificultad de la situación, están disfrutando de un espacio que antes tenían abandonado. De hecho, con el avance de la desescalada, les gustaría trasladar sus reuniones de los balcones a la calle: "Tengo que preguntar a la Policía. Si el bar de abajo no abre quiero que donde ponían mesas, ver si nos dejaran poner unas mesas de playita".

Para esta "presidenta" de la piña vecinal, que por su trabajo, su familia y sus vecinos ha visto la cara amable y la difícil de la pandemia, las fiestas confinadas la han mantenido a flote: "Lo del balcón, para mí ha sido un aire de alegría. Si no fuera por mis vecinos, yo estaría fatal".