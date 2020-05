Alumnos de Medicina se quejan de la forma en la que se les va a examinar

Andan estos días revueltos los miembros de «un grupo representativo» de los alumnos de tercero de Medicina, de la facultad que imparte esta carrera en la Universidad de Málaga (UMA), por la forma en que van a ser evaluados, ahora que todo, incluso estas prácticas estudiantiles, ha sido distorsionado por la pandemia del coronavirus y el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por el Gobierno. Las clases presenciales acabaron el 14 de marzo y ante los exámenes de junio hay preocupación en parte del colectivo estudiantil, que agrupa a unos 75 alumnos de tercero y algunos de cuarto y primero, por la forma en la que se les va a examinar.

En un escrito remitido a este periódico, dicen estar luchando por tener unas condiciones dignas de examen. «Consideramos que en un examen de 50 preguntas en 25 minutos se valora más la velocidad que tenemos de leer. No se puede volver atrás en ese examen, pero si fuera presencial no sería así, ya que estamos en nuestro derecho de repasar la prueba antes de entregarla. Se nos dijo que iba a contar la evaluación continua y ha sido todo lo contrario, básicamente nos jugamos el 90% de la nota de la asignatura. Incluso, hay asignaturas que están intentando que el examen sea el 100%. Si tenemos una conexión a internet que no sea del todo rápida no vamos a tener ni la oportunidad de leer el examen al completo, por no hablar de que gran parte del temario que entra en el examen no se ha dado», dicen en su escrito. Insisten en mantener el anonimato, pues en su carrera «las notas nos repercuten en el MIR, por lo que los resultados negativos pueden cerrarnos puertas en un futuro, cosa que agrava el agobio». Lo que quieren es aprender y que sus conocimientos se reflejen en el examen.

«Hay asignaturas de las que no hemos tenido información hasta hace menos de una semana, después de dos meses intentando contactar con los profesores vía email; se nos está saturando con trabajos que realmente no van a tener apenas repercusión académica, puesto que el valor de la evaluación continua es mínimo; hay gente con dislexia y otros problemas, o incluso Erasmus que no tienen buen nivel en español, y no pueden realizar el examen de forma productiva; en ningún momento se ha pedido el aprobado general, sólo pedimos condiciones humanas para afrontar los exámenes finales».

La UMA, por su parte, explicó que las directrices universitarias pasan por no perjudicar a ningún alumno por la docencia y la evaluación no presencial. El decano de Medicina, indican fuentes de la UMA, ha explicado que se ha elaborado un documento con recomendaciones a los departamentos para evaluar que «ha consensuado con los representantes estudiantiles». También explica la UMA, en referencia a las palabras del decano, que «si el escrito se refiere a la asignatura de Oftalmología, con la que los estudiantes han mostrado descontento pero se les está facilitando ahora información, hicieron una prueba que no tenía valor para la calificación final y, por cierto, coincidió con el asalto al campus virtual por parte de los estudiantes de toda la UMA». Además, hay libertad de cátedra. También explica la UMA que esta semana se van a realizar los consejos de departamento en los que se aprueban los programas docentes en los que los estudiantes tienen representantes y el viernes se ha convocado la Junta de Centro en la que se aprueban esos cambios. Asimismo, se han mantenido reuniones y contactos frecuentes y han compartido documentos con los representantes de la Delegación de Estudiantes de la Facultad (por cursos, y se ha recogido la opinión de sus compañeros).

Los estudiantes afectados han creado un perfil de Twitter para hacer públicas sus quejas: @medicina_uma.