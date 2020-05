Málaga no pasa a la fase 1

Toda la provincia de Málaga no supera la fase 0 de la desescalada y se queda como estaba. El Ministerio de Sanidad no ha aceptado la propuesta de la Junta de Andalucía de que pase la mayor parte de la provincia a la fase 1 y que sólo el distrito sanitario de Málaga capital se quedara con restricciones. Finalmente, toda la provincia se queda como estaba hasta ahora. Sin terrazas, ni bares ni pequeños comercios abriendo, ni permitiendo reuniones de hasta 10 personas. Así lo ha anunciado esta tarde el Gobierno, durante la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CCAES, Fernando Simón, para explicar qué comunidades y provincias cambian de fase a partir de este lunes, 11 de mayo.



Según Simón, los criterios que se han utilizado para aprobar el pase de fase son el número de camas disponibles para pacientes críticos por cada 10.000 habitantes y el número de camas para pacientes agudos por cada 10.000 habitantes. Actualmente, la provincia registra 84 hospitalizaciones, de los que 14 se encuentran ingresados en una UCI. No obstante, Simón manda un mensaje optimista: "Sí que es cierto que su evolución en la últimas semanas es muy buena" (en referencia a Málaga y Granada). La provincia está muy cerca de cumplir estos criterios sanitarios, dada la buena evolución de la pandemia en los últimos días. Por ello, el Ejecutivo abre la posibilidad de que la provincia no tenga que esperar 15 días para pasar de fase, ya que su situación puede ser revisada antes: "Se discutirá en los próximos días con la Junta de Andalucía", añadió.



La negativa de Sanidad a la propuesta de la Junta implica que la provincia de Málaga se mantenga con una restricciones uniformes, sin que se empiece a aplicar una fase más avanzada de la desescalada. Inicialmente la administración andaluza esperaba que parte de la provincia pasara a la fase 1, dejando sólo el distrito sanitario de Málaga capital, que incluye el Rincón de la Victoria, en una fase 1 con restricciones. Sin embargo, se ha impuesto el criterio del Ministerio de Sanidad, que pese a reconocer los avances de la provincia de Málaga en el control de los contagios, ha recomendado que se mantengan las restricciones en todo el territorio. De este modo, los movimientos dentro de la provincia también quedan limitados.





El mapa de Andalucía debería estar pintado del color de la fase 1. Es difícil de entender que en otras CCAA se permita una desescalada por distritos sanitarios y en Andalucía no. Pediré que se revise esa decisión y se nos aplique el mismo criterio que a los demás. pic.twitter.com/PAoRO1TLEd — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 8, 2020

como hasta ahora, pero deberán mantener el sistema de, lo que limita mucho su capacidad de venta. Además, las terrazas y las reuniones de hasta 10 personas se quedan todavía fuera de lo que se podrá hacer en la provincia de Málaga.Otra de las novedades anunciadas durante la rueda de prensa han sido. El ministroha comentado que, como es el caso de Andalucía,. Así que, según la propuesta de la Junta, los menores salir acompañados a dar un paseo, entre las 12.00 y las 14.00 horas y entre las 19.00 y las 21.00 horas, con lo que ganan una hora más en el turno de tarde, ahora que los días son más largos. Por su parte, los mayores de 70 años y dependientes acompañados, tendrán reservada la franja horaria entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 18.00 y las 19.00 horas. Finalmente, la población entre 14 y 70 años podrá salir a hacer deporte de 06.00 a 10.00 y de 21.00 a 00.00 horas, ganando más horas de temperaturas mucho más frescas por la noche.