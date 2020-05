El Gobierno pacta alargar los ERTE al 30 de junio con patronal y sindicatos

Los incluidos en ERTE seguirán sin consumir paro.

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales alcanzaron ayer un acuerdo para mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) motivados por el coronavirus y sus condiciones extraordinarias hasta el 30 de junio. El comité ejecutivo de la patronal CEOE dio el visto bueno al preacuerdo alcanzado con el Gobierno en la noche del pasado jueves, lo mismo que hicieron los sindicatos UGT y CCOO. Tras el refrendo de los agentes sociales, el texto consensuado se aprobará en el Consejo de Ministros, del próximo martes. Serán el Gobierno y los agentes sociales, en el marco de una comisión tripartita que se reunirá de manera ordinaria el segundo miércoles de cada mes, los que decidirán qué sectores necesitarán los ERTE más allá del 30 de junio.

Los datos de la Seguridad Social aparecidos hace unos días revelan que en Málaga hay unos 130.113 trabajadores afectados por ERTE (122.012 por fuerza mayor y 8.101 por otras causas). El Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) recibió en abril un total de 17.169 solicitudes de ERTE de empresas de Málaga, lo que ha permitido dar ya cobertura a 93.079 trabajadores. El total de personas que reciben ahora mismo una cobertura en Málaga del SEPE, sumando tanto las de ERTE como otras prestaciones por paro, asciende a 211.982, tras haberse reconocido 123.370 nuevas coberturas el pasado mes.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, agradecieron el compromiso de sindicatos y empresarios. «Se ha confirmado una vez más que los agentes sociales son una pieza indispensable para el avance social y económico de España», destacaron.

La CEOE apuntó que su comité ejecutivo decidió aceptar la última propuesta planteada sobre la prórroga de los ERTE. No obstante, la patronal apuntó que «hubiese deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad».

Pese a ello, afirmó que este acuerdo, «aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica». En cualquier caso, los empresarios instaron al Gobierno a que se reúna ya con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuntó que los ERTE han sido claves para evitar la destrucción de empleo y que «lo seguirán siendo los próximos meses, con las mejoras de derechos que han conseguido». Sordo resaltó que se renuevan los ERTE en las mismas condiciones del anterior acuerdo, es decir, sin consumir las prestaciones por desempleo e incorporando a las personas que, por no tener cotizados 12 meses, en circunstancias normales, no podrían haber accedido a estas.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que este acuerdo «viene a ratificar la necesidad de que los ERTE sean el instrumento que haga posible que la deshibernación de la economía siga manteniendo las empresas y los puestos de trabajo. En realidad vamos a tener que hablar más allá del 30 de junio y tendrá que ver con los sectores más afectados, sobre todo en lo que respecta al turismo y transporte de pasajeros», apostilló.

A la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada. Las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores. Y sigue el compromiso de mantener el empleo durante seis meses a las empresas que se beneficien de ERTE,que empezará a contar desde la reincorporación.