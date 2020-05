El PP sale en defensa de los empresarios de playa

n La vicepresidenta del Partido Popular de Málaga y vocal del PP en la Comisión de Turismo de la FEMP, Margarita del Cid, alertó de que el Gobierno está remitiendo cartas a todos los ayuntamientos del litoral malagueño en las que recomienda que, de cara a modular el canon a los empresarios de playa en función de la actividad económica que puedan desarrollar, opten por modificar o eliminar las licencias que hayan otorgado para esta temporada, lo que está generando confusión en el sector.

«Lo más sencillo hubiera sido eliminar el canon a los empresarios de playa que se cobra por actividades de ocio, náutica, instalación de hamacas, sombrillas y otros elementos y espacios accesorios; pero una vez más este Gobierno desoye una reclamación más que justificada y da una patada hacia delante e intenta trasladar el problema a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía», denunció.

De esta forma, la recomendación del Ejecutivo de PSOE y Podemos es que los ayuntamientos revisen las licencias otorgadas a los empresarios de playa para que estas sean reducidas o eliminadas en función de la actividad que vayan a poder desarrollar por la actual situación de crisis sanitaria. «Esta solución supone empezar de cero un trámite administrativo entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía que, en el mejor de los casos, retrasaría meses el inicio de una actividad comercial normal», avisó Del Cid.

«Es lo que menos necesita ahora mismo un sector, el de los empresarios de playas, detrás del que hay más de 8.000 personas en la provincia de Málaga y más de 40.000 en todo el litoral andaluz; y que es clave para la conservación y creación de empleo en los próximos meses, algo más importante que nunca dado los meses tan complicados que se avecinan», expuso la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torremolinos.

De esta forma, Del Cid calificó la propuesta del Gobierno de chantaje. «Les dice a los ayuntamientos que si quieren que se les cobre menos canon a estos empresarios, que les reduzcan las licencias; es un planteamiento nada valiente, en el que este Ejecutivo demuestra un nulo compromiso, una vez más, con nuestra economía; y que además no soluciona nada, ya que limitaría la actividad que estos empresarios podrían desarrollar a pesar de las circunstancias», recalcó.

Por todo ello, Del Cid exigió al Gobierno que rectifique, «que no intente endosar el problema a los ayuntamientos o a la Junta de Andalucía, que la solución es tan sencilla como eliminar el canon a estos empresarios en un año en el que es obvio que la rentabilidad no va a ser la misma. Que no sean tan amigos de la maraña burocrática y de echar balones fuera y sí de facilitar las cosas y ayudar a aquellos sectores que de verdad dinamizan la economía», deseó.