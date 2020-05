Salado: "No podemos ocultar nuestra decepción"

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, mostró la «decepción» de la institución por no alcanzar la fase 1 a partir del lunes, 11 de mayo, y que el Ministerio de Sanidad no haya atendido la propuesta de la Junta de establecer las fases por distritos sanitarios, al igual que en otras comunidades autónomas. «No podemos ocultar nuestra decepción», dijo Salado, quien supuso que el Gobierno central tendrá razones técnicas para ello «y dará las explicaciones oportunas sobre estas diferencias de criterio en unas regiones y otras».

A juicio del presidente de la Diputación, los malagueños «tienen derecho a saber por qué en otras comunidades se han usado criterios de distritos sanitarios y en Andalucía no. El Gobierno debe ser más transparente y no contribuir a la confusión, como está haciendo con esta y otras cuestiones. No se puede sembrar la duda del trato distinto por territorios».

Así, admitió que parece «difícil de entender que zonas más rurales con mejores datos sigan también en fase cero», como sucede en gran parte de los municipios de la provincia malagueña. En este sentido, hizo un llamamiento a todos los malagueños a seguir cumpliendo las directrices sanitarias «y extremar la prudencia».

«Durante el confinamiento hemos sido un ejemplo de civismo y responsabilidad para toda España, así lo han certificado algunos estudios de movilidad, y ahora también debemos serlo durante la desescalada», expuso Francisco Salado, quien confió en que el Ministerio de Sanidad y el comité de expertos «revisen la situación de Málaga la próxima semana y podamos pasar a la fase 1».

Para ello, reiteró el dirigente provincial y alcalde del municipio de Rincón de la Victoria, los ciudadanos «deben seguir cumpliendo. Tenemos que seguir mejorando en las estadísticas de contagio. Sabíamos que este proceso iba a ser largo y complicado, debemos ser pacientes y responsables aunque hoy -por este viernes- todos nos hayamos llevado un chasco», concluyó Salado.