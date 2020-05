La decisión de Juan Cassá

La calma chicha que presidía la gestión municipal del equipo de gobierno, inmerso estos días en dar respuesta en los terrenos social y económico a la terrible crisis sanitaria, que ha derivado ya en económica debido al coronavirus, saltó por los aires el lunes. Nadie esperaba a primera hora de ese día el terremoto político que desató el exportavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, con un tuit y su posterior remisión a una entrada de Facebook, en la que básicamente explicaba que dejaba la formación naranja, cuya estructura él contribuyó a forjar hace siete años, porque en la dirección ya no seguían, tras ser sustituidas por el equipo de Inés Arrimadas, las personas con las que él había iniciado su aventura política. Así, el ahora portavoz de Cs en la Diputación anunciaba su paso a ser edil no adscrito tanto en la institución supramunicipal como en el Consistorio.

Esta decisión no tendría tanta trascendencia si no fuera porque, como ya saben, el pacto de gobierno que sustenta a Paco de la Torre al frente de la alcaldía suma catorce ediles del PP y dos de Cs, es decir, dieciséis, mayoría absoluta que ya no existe al pasar Cassá al grupo de no adscritos. Ahora mismo, PP y Cs suman lo mismo que PSOE, con 12, y Adelante Málaga, con tres, y no es ningún secreto que si las dos formaciones hubieran logrado mayoría absoluta estarían ahora gobernando como hacen, por cierto, en el Estado. El tema se ha envenenado porque los rumores sobre una posible moción de censura ha pasado esta semana de las pantallas de los móviles y las conversaciones de café a las portadas de los medios de comunicación locales.

Cassá ha vendido que su decisión se debe a claves internas de Ciudadanos y, más allá del tuit en el que comunicaba el paso al abismo político, se ha encerrado en un espeso silencio, replicado por su equipo en redes sociales y relaciones personales. Pero lo cierto es que si Cassá tenía las llaves de la gobernabilidad de Málaga desde las elecciones de mayo de 2019, el lunes pasado las agitó, haciendo que todos los resortes internos del Ayuntamiento se resintieran, y metiendo el miedo en el cuerpo a unos y a otros, porque de todos es sabido que, desde que Cassá pidió el cese de un concejal investigado (ahora exonerado) para formar gobierno de coalición con el PP, el partido y él rompieron la baraja ante la imposición de la cúpula naranja de entenderse con los populares. Él no quiso desdecirse en público de sus palabras, dio un paso atrás y se fue a la Diputación Provincial, mientras que su compañera Noelia Losada sumó las concejalías de Cultura, Deporte y Teatinos, en las que ha demostrado una gran solvencia gestora, tanto que en el PP, algunas fuentes, reconocen abiertamente que podría acabar en sus filas, en unos meses, si ella así lo quiere.

La otra clave hay que buscarla en el paso atrás de Ciudadanos en la ciudad en las elecciones de mayo de 2019, al pasar en pocos meses de ser la segunda fuerza más votada en la capital (en comicios inmediatamente anteriores) y a aspirar a doblar su representatividad en el Consistorio a conseguir sólo dos ediles, partiendo de que algunas encuestas les daban seis. Antes, Cassá se había encargado de acabar con el pacto de investidura del pasado mandato por el tema de Villas del Arenal, espoleado por la oposición hasta la saciedad, y que acabó en una comisión de investigación.

¿Y ahora, qué? El silencio. El silencio es lo que han elegido los partidos para hacer frente al endiablado contubernio generado por la decisión política de Cassá, anclada en claves internas pero con una evidente proyección externa que afecta a los goznes mismos de la gestión del equipo de gobierno, clave en el día a día y en los proyectos estratégicos de la ciudad.

El PSOE ha mantenido silencio sepulcral. Ni sus dirigentes ni sus concejales han entrado al trapo de Cassá, mientras en la orilla contraria se espera que alguien se retrate para ver por dónde van los tiros. Ese silencio, claro, ha dado mecha a las especulaciones sobre qué van a hacer los ediles encabezados por Daniel Pérez, que desde el inicio del mandato ha tratado de llevar una agenda marcada por el principio de unidad de la oposición con Adelante Málaga y recordado en comisiones y plenos que morados y rojos conforman en votos la mitad de la población de la capital, lo que se tradujo en la presentación de diversas iniciativas conjuntas a lo largo de estos meses. Sólo Pérez metió una cuña en la comisión informativa del martes sobre el coronavirus al recordar al equipo de gobierno que ahora necesitan apoyos, es decir, que miren enfrente para determinados proyectos, sobre todo los relativos al tema social y de reactivación económica que necesita la ciudad.

Adelante Málaga, en palabras de Eduardo Zorrilla, su portavoz, ha descartado ahora una moción de censura, ya que es tiempo de amplios consensos por la crisis del coronavirus, pero lo cierto es que tampoco la descartó en los próximos meses si el PP sigue haciendo caso omiso –eso dijo– a las aspiraciones de la mitad de la población malagueña.

En el PP, Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, fue el único que habló porque la noticia se había producido antes del inicio de una rueda de prensa que debía dar. Recordó que hay un pacto de gobierno de coalición, se declaró sorprendido y dijo que debía ser Cassá el que clarificara su posición. El resto de la semana, ni el partido ni el equipo de gobierno han entrado a especular sobre este asunto ni a puntualizar ni a matizar. ¿Por qué? O están muy tranquilos, en el sentido de que ya sabrán qué va a hacer Cassá porque este se encargó de tranquilizarlos, o resignados. Una fuente del PP aseguraba esta semana que habría que ser muy inocente para no saber que los dirigentes populares en la provincia ya habrían tocado a Cassá para saber cómo y por dónde respira el exportavoz de Cs en el Ayuntamiento. Hablando en plata, le habrían ofrecido alguna responsabilidad o cierto margen de supervivencia política. Pero, como decía esta fuente, Cassá podría haber comprado no sólo los tres años que le restan como concejal, sino otros cuatros con su movimiento siempre que el PSOE le dé acomodo en sus listas en las próximas municipales, lo que entra, de lleno, en el terreno de la conjetura.

Los riesgos de una moción de censura son enormes. Primero, porque el alcalde, Francisco de la Torre, que está convaleciente de una lesión cerebral de la que fue intervenido en Semana Santa, ha recibido tanto cariño y apoyo estos días que parece complicado que la población, o al menos la que lo votó, digiera bien una operación política de ese calado. Es uno de los alcaldes más valorados de España, que, por cierto, el lunes cumplió veinte años en el cargo con una excelente hoja de servicios, con alguna sombra, claro, como todos.

En segundo lugar, habrá que ver el efecto retardado que esa decisión tiene, es decir, como reaccionará el electorado en mayo de 2023 a la moción de censura. De llevarse a cabo, Daniel Pérez tendría tres años para demostrar su valía en la gestión, probado su incipiente tirón entre la gente tras un gran crecimiento electoral en mayo de 2019, y de su madurez y eficacia dependería abrir la Casona del Parque a una etapa socialista similar a la de Pedro Aparicio, ya que Málaga es una ciudad que gusta de liderazgos marcados y proyectos a largo plazo. En mayo de 2023, el electorado podría reaccionar castigando severamente a quienes se embarquen en una aventura así o, por otro lado, premiando su osadía. ¿Y cómo encajará Cassá en sus listas? ¿Qué papel tendrá?

Desde esta semana, Cassá es un tránsfuga y el Constitucional abrió la puerta en una sentencia a que los votos de estos concejales contaran lo mismo que los de sus compañeros a la hora de impulsar una moción de censura. Las cartas siguen boca abajo, pero hay muchos tahúres en la mesa.