La otra huella de una gran epidemia

El Ejido y sus inmediaciones fueron un entorno muy empleado para enterrar a las víctimas

En julio de hace dos años, La Opinión informaba del hallazgo de varias tumbas durante una cata arqueológica en un solar de la calle Postigos, 41, esquina con la Cruz del Molinillo.

A simple vista, desde las casas vecinas podían verse con toda nitidez los restos de al menos seis esqueletos, no todos completos, así como evidencias de algún tipo de construcción.

El hallazgo se localizó en una parcela de unos mil metros cuadrados –según el catastro– que por entonces llevaba unos 8 o 9 años sin uso y en la que estaba prevista levantar el edificio San Telmo, de 34 viviendas.

Aún sin datos oficiales, un portavoz de la Junta aventuró entonces la posibilidad de que pudiera formar parte de «un antiguo convento que había en la zona».

Sin embargo, el emplazamiento no encajaba con el convento más próximo, el de El Ángel, de monjas dominicas, incendiado en mayo de 1931.

A este respecto, el profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, señaló que el cementerio de este convento se encontraba «dentro de sus muros» y no en la parcela extramuros excavada en cuestión.

Por otra parte, se abría la posibilidad de que fueran restos árabes, al encontrarse el solar en el límite del arrabal de Fontanalla de la Málaga musulmana, e incluso de época romana.

Casi dos años más tarde se despeja el misterio. Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este diario han informado de que los esqueletos no pertenecen a ningún convento, tampoco a época musulmana o romana.

En realidad se trata de un enterramiento, fruto de una de las epidemias que sufrió la ciudad «en el siglo XVII».

Detalle de algunos de los esqueletos localizados en el verano de 2018 en el solar de la calle Postigos con la Cruz del Molinillo, durante las catas arqueológicas.

Estas fuentes señalan que se trata de un dato no conocido en la zona hasta ahora. En cuanto a los restos de construcción, indican que se trata de un horno en muy mal estado, que podría ser del mismo siglo XVII o anterior.

Tanto el horno como los esqueletos, de los que estas fuentes no han precisado el número, fueron extraídos para su estudio. Además, informan de que no hay ningún impedimento para el edificio proyectado, ya que no se establecen medidas de conservación, aunque sí el control arqueológico del movimiento de tierras.

El horno guarda estrecha relación con el vecino cerro de El Ejido, ya que se encuentran al pie de esta elevación, tradicional lugar de extracción de arcilla.

«Un bolsón enorme»



En cuanto a la vinculación que pueda existir entre El Ejido y los restos humanos, sólo hay que recordar las vivencias del prestigioso arqueólogo Juan Manuel Perdiguero, quien el pasado mes de febrero, al repasar su trayectoria profesional, explicó a La Opinión que a finales de los 50, él y un grupo de estudiantes localizaron en un desmonte en El Ejido, durante las obras del futuro Conservatorio, «un gran corte con un bolsón enorme de cal y en el centro cientos de huesos».

«Recuerdo que nos llegamos a ver a Juan Temboury a su ferretería y nos explicó que eran fosas comunes que correspondían a tiempos de la peste en Málaga», comentaba el arqueólogo.

Durante el siglo XVII Málaga fue asolada por cinco importantes epidemias. La primera de ellas, de peste en 1637, arribó a la ciudad a bordo de un buque italiano. Durante la epidemia se instalaron hospitales en varios puntos, uno de ellos, precisamente, en la zona del Molinillo, y albergó a unos 800 enfermos.

Cuentan las crónicas que muchos muertos se enterraron con cal en El Ejido. Una cruz conmemorativa –luego trasladada a la entrada del Cementerio de San Miguel y que puede verse en la actualidad– recuerda el enterramiento de 1.300 de ellos. Se calcula que murieron en total unas 30.000 personas.

Cruz conmemorativa de 1.300 fallecidos por la peste de 1.637 que fueron enterrados en El Ejido. Durante el siglo XVII hubo varias epidemias importantes que se cobraron decenas de miles de vidas.

Pero la epidemia más mortífera del siglo fue la de la peste de 1659, que dejó unos 40.000 muertos y en la que se enmarca la procesión rogativa de un Cristo que fue conocido a partir de entonces como el de la Salud. En 1674, la epidemia 'de los catarros' mató a 8.000 malagueños y la peste de 1678 a otros 8.000 más.

Cualquiera de estas fechas podría encajar con la muerte de las personas enterradas en la actual calle Postigos durante el 'mortífero' Siglo de Oro malagueño.