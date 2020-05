Alertan de una posible subida de los apartamentos ilegales por la crisis

Jorge Lamothe, presidente en funciones de Atumarcos, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Málaga y la Costa del Sol, creada en 2017, ha alertado de un posible aumento de los apartamentos ilegales con motivo de la crisis del coronavirus.

«Puede que la gente actúe con picaresca y como no tiene muchos ingresos, los quite de aquí, de los apartamentos, para ahorrarse la tributación», argumentó. El presidente declaró a La Opinión que en tiempos de crisis «salen los listos» que pueden aprovecharse de la situación y recordó que en la provincia de Málaga, frente a unos 15.000 apartamentos turísticos legales hay entre 25.000 y 30.000 ilegales.

«Nosotros no queremos saber nada de los apartamentos ilegales. Lo que queremos es que todos nuestros asociados sean legales, dados de alta en la Junta de Andalucía y con todos los requisitos cumplidos», subrayó.

Jorge Lamothe explicó además a este diario que con motivo de la pandemia, y a raíz de las bajas y cancelaciones a partir del 9 de marzo, la asociación tomó la decisión de no pasar a sus asociados –que representan unos 300 apartamentos turísticos– las cuotas de marzo y abril, «y si vemos que en mayo no mejora, tampoco la pasaremos porque no hay que castigar más a un sector tan castigado».

A este respecto, lamentó que el de los apartamentos turísticos sea un sector «tan atacado» pese al empleo que crea en Málaga. Por este motivo, frente a la crisis abogó por que el turismo ofrezca una respuesta conjunta, sin rencillas internas, «porque en Málaga no hay tejido industrial y vivimos del turismo».

En el sector de los apartamentos turísticos calculó que «cerca del 40 por ciento» de las ocupaciones proviene de turistas extranjeros, «y de eso hay que despedirse», mientras que el resto son nacionales.

Además, recordó que entre sus asociados hay casos en los que «el 90 por ciento de sus ingresos» procede de los apartamentos turísticos que tienen en propiedad».

, con el problema añadido que puede suponer el acudir a Málaga «y luego te encuentres que los bares están a medio abrir, que los establecimientos no están todos abiertos y esto te genera una incomodidad».

Además, tras la pérdida de la Semana Santa, que llevaba consigo «fuertes ingresos» y ante la duda de que se pueda celebrar la Feria de Agosto, Jorge Lamothe consideró que la situación de incertidumbre se notará mucho «hasta que no vuelva la normalidad».

Por este motivo, abogó por la realización de tests masivos para seguir la pista al coronavirus, «porque aquí lo que está claro es que hay que aislar a la gente que da positivo para evitar el contagio». Lo prioritario, subrayó, sería conocer «la realidad de la enfermedad» para evitar un repunte en otoño que diera la puntilla a todo el sector turístico.

En relación con los apartamentos turísticos, Jorge Lamothe recordó que la mayoría de los de Málaga capital están localizados en el Centro Histórico, «y como zonas comunes sólo tienen la entrada o el patio, así que pediría a las autoridades que fueran más flexibles».

Por último, como elemento positivo, el presidente de Atumarcos respaldó el cambio normativo de la Junta de Andalucía que permite pedir licencia de apertura del apartamento con una declaración responsable.