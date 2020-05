Un estudio que sirve para predecir el colapso económico de todos los países

María Belén Salas, investigadora experta en Comercio Exterior de la Universidad de Málaga, ha liderado un equipo (formado también por el investigador David Alaminos y los profesores Manuel Ángel Fernández y Francisco López Valverde, de la Facultad de Económicas y de la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, respectivamente) que ha realizado un estudio sobre la ruptura repentina del flujo de capital de un país, que ha sido publicado por la revista científica Plos One.

«El estudio viene de mi tesis doctoral», comenta María Belén Salas. «Para defender la tesis hay que tener publicado un artículo en una revista clasificada en un indicador de impacto. Estuvimos mirando los posibles temas y nos dimos cuenta de que con la repentina parada de flujos de capitales en los países podíamos tener un buen tema. Han pasado cerca de tres años desde que lo empezamos hasta que ha sido publicado».

Para quien no lo entienda, la ruptura repentina del flujo de capital de un país puede significar el estrangulamiento de su financiación externa, es decir, la quiebra del sistema económico, «por este motivo es tan importante poder detectar a tiempo todos estos movimientos para evitar el caos», añade Salas.

Una de las innovaciones presentadas por este equipo malagueño de investigadores es el diseño de un nuevo modelo de predicción más preciso, a partir de una muestra que recoge un total de 103 países, que incluye a 73 de los considerados emergentes (hasta ahora nunca se habían mezclado) con 30 considerados como desarrollados, que han sido analizados en el periodo que va desde 1960 hasta 2016, gracias a la base de datos del Banco Mundial.

'Sudden stops of capital flows', que es como se llama el nuevo modelo de predicción global que propone este equipo de investigadores de la UMA, «intenta adelantarse al colapso en el flujo de capitales de un determinado país y que puede conducir a una gran crisis económica a escala global, ya que se ha demostrado que conduce a una disminución en el crecimiento del PIB, y provoca grandes desplomes en la producción y empleo», concluye María Belén Salas.

La metodología empleada para hacer este estudio es también innovadora. Hasta ahora siempre se ejecutaba a través de técnicas estadísticas. En esta ocasión todo se ha llevado a cabo a través de los llamados árboles de decision, un método computacional que te ayuda a tomar la mejor decisión entre varias opciones y que pasa por varias fases como son la definición del problema, el diseño del árbol de decisión, la asignación de las probabilidades y, por último, la resolución del problema. Hasta ahora nunca se había aplicado esta metodología en este tipo de predicciones.

La tasa de interés real nacional, el crecimiento agregado monetario (M2), el Índice de retorno del mercado de valores, el Índice VIX –un indicador que mide la volatilidad en el mercado bursátil estadounidense–, el crecimiento del PIB (producto interior bruto), la deuda del gobierno central con respecto al PIB o el crédito doméstico con respecto al PIB, son para Salas, algunas de las variables más explicativas para predecir el fenómeno de 'Sudden Stop' en países desarrollados. «Los agentes económicos y políticos deben estar alerta para evitar que estos indicadores se salgan de sus márgenes y colapsen el sistema económico», finaliza.

Preguntada en relación a si este modelo podría ser aplicado en la inminente crisis económica que se va a producir por la pandemia del Covid-19, Salas asegura que, sin duda, la pandemia conllevará, al menos a corto plazo, una crisis económica. Sin embargo, destaca que el modelo desarrollado por su equipo no es útil para su previsión, por sus características concretas y prácticamente inéditas.

En este sentido, el profesor López Valverde, otro de los participantes en este estudio, señala que las teorías y políticas económicas se verán muy afectadas por esta pandemia, ya que las circunstancias de una parada económica global, tan rápida, son tan excepcionales que no solo no habían ocurrido antes, sino que tampoco nadie se había planteado hacer un estudio con rigor sobre este tipo de escenario. «Por este motivo, el modelo que hemos realizado en este estudio no sería válido para analizar la situación económica actual, sin embargo el enfoque y la metodología de este trabajo sí que son adecuados para abordarlo», afirma el profesor de la UMA.

Según el experto, los datos que se están generando ahora mismo servirán para poder hacer un estudio similar y contestar a tres preguntas que son de máximo interés para los gobiernos de todos los países ante una posible repetición de estas circunstancias en el futuro: qué impacto tiene en la economía de un país este tipo de escenario, cuáles son los aspectos o variables económicas que más influyen en estas circunstancias y, sobre todo, cómo se puede preparar y proteger un país en el aspecto económico para que su economía sufra lo menos posible.

Para Belén Salas, la situación catastrófica que se está generando con la destrucción económica que están sufriendo los países europeos donde más está impactando la pandemia, pasa por una «reconstrucción con tipos de interés cero para recuperar la inversión y el empleo y la emisión de eurobonos, una deuda pública colegiada por todos los países de la eurozona. De esta forma se podría aportar estabilidad a la moneda única y sustituir los rescates y grandes desequilibrios estructurales de algunos miembros».

A nivel español y autonómico, Salas propone medidas como la concesión de créditos, la rebaja de impuestos a empresarios y la disminución de las cotizaciones sociales de las empresas.