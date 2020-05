Editorial Pálido fuego: la lectura continúa

«Curiosamente la gente ahora está leyendo más, en Instagram veo fotos de las torres de libros que se han leído, pero es que si no hay bares o hay cierto miedo a ir a ellos, algo tienes que hacer con tu tiempo», comenta el malagueño José Luis Amores.

En 2012 este economista, junto con su mujer, la también economista malagueña Ana Alba, capeó la crisis de entonces con la fundación de la editorial de ámbito nacional Pálido fuego (el título de la novela de Nabokov).

En la actualidad, continúan compaginando el trabajo de economistas con la editorial, «porque si sólo tuviéramos que comer de los libros, esto habría sido de otra manera».

Pálido fuego prosigue con el trabajo editorial en esta nueva crisis que José Luis Amores cree más profunda que la de 2008, «porque la anterior afectó al crédito y a la construcción y esta absolutamente a todo».

Sin embargo, gracias a que también ejercen de economistas, mantienen en pie la editorial, además con el compromiso de crear un gran fondo con libros de calidad de escritores como T. Vollmann, Robert Coover o el famoso David Foster Wallace, con una de cuyas obras, un libro de entrevistas al autor norteamericano, se inició Pálido fuego.

Y por supuesto, puntualiza el editor, sin desmerecer best sellers como 'Parpadeo', del estadounidense Theodore Roszak, creador del término 'contracultura'. «Es un libro de culto pero un best seller; estaba traducido a 14 idiomas pero no al español», comenta.

Otro ejemplo es 'La casa de hojas', del neoyorquino Mark Z. Danielewski, un festival de tipografía en 700 páginas, del que la editorial malagueña ha vendido 19.000 ejemplares en ocho ediciones.

Aparte de escritores anglosajones, que son los que predominan, también cuenta con autores españoles como Germán Serra o el catedrático de la UMA Manuel Alberca.

Otro santo y seña es la traducción de los libros en inglés, que corre a cargo del propio José Luis Amores, quien aparte es un lector voraz, aunque reconoce que, últimamente, se está abriendo a recomendaciones de amigos, a la hora de escoger títulos para la editorial.

Y desde 2016 ofrecen el envío gratuito por servicio de mensajería a toda España, algo que comenzó, explica, «para surtir a pueblos, porque a lo mejor había gente de Cacabelos que nos decía que iba a León una vez al mes y nuestro libro no estaba en la librería». Es un servicio, comenta el editor, con el que Pálido fuego ni pierde ni gana, «porque el envío para un lector de Benalmádena, que es más baratito, se lo come el de Sanxenxo».

José Luis Amores está convencido de que los libros de la editorial lo pueden disfrutar lectores de todas las edades: «Hice un experimento con nuestra hija, de 19 años y cuando publicamos 'La cadena fácil' de Evan Dara, le dije que se lo leyera. Es un libro difícil pero no inaccesible. Lo leyó en dos días y le encantó».

«La cosa es ponerse, porque en nuestro país hay inteligencia pero está a otras cosas que son menos productivas como ver Netfllix o estar todo el día con el móvil», subraya.

A pesar de la crisis, el propósito es que Pálido fuego siga brillando en las librerías españolas. Eso sí, 'Skippy muere', del irlandés Paul Murray, la obra humorística prevista para marzo, aguardará la salida hasta la temporada de otoño, más proclive a la buena lectura.