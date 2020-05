Urbanismo ha impulsado durante la crisis proyectos por 47 millones de euros

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha impulsado, desde el 14 de marzo en que se declaró el estado del alarma por el coronavirus hasta hoy, una cartera de proyectos que suman un total de 47 millones de euros que se encuentran, por cierto, en diferente estado de tramitación, según ha explicado hoy en rueda de prensa el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, una comparecencia ante los medios celebrada por videoconferencia, dados los rigores del confinamiento.

Así, el edil ha señalado que este avance en los proyectos ha sido posible gracias al decreto de abril a través del cual se facultaba a Urbanismo a seguir, a instancias de los interesados, con la tramitación de los asuntos pese a perdurar la alarma. La idea básica del decreto era promover la recuperación económica una vez se iniciara la desescalada, fase que ya ha comenzado.

López ha explicado que se ha avanzado en la tramitación de expedientes tanto desde el punto de vista de la tramitación de la licencias de obra o de ocupación, como de proyectos de urbanización, licitaciones publicadas, proyectos adjudicados o asuntos de planeamiento y gestión, contratación de obras públicas en trámite o pago a proveedores. En este sentido, el periodo de pago antes de la crisis era de 26 días, pero durante el confinamiento ha subido a 38 al suspenderse la actividad del departamento, aunque desde que se implantó el teletrabajo se redujo de nuevo, en abril, a 30 jornadas. Las certificaciones ejecutadas ascienden a 5,3 millones de euros, de las que se han abonado en este periodo 4,9 millones, más de 100 facturas que corresponden al 92% de las emitidas por los adjudicatarios de obras y servicios.

Asimismo, Urbanismo financiará con recursos propios 1,32 millones de euros correspondientes a certificaciones procedentes de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 y 2018. Lo que se ha hecho es dividir en fases varios proyectos para su ejecución en este año y el que viene, es decir, ello no afectará a la partida de ninguna iniciativa.

Entre el 26 de mayo y el 14 de marzo, Urbanismo ha celebrado siete mesas de contratación en las que se ha avanzado en 23 expedientes relativos a obras, suministros y servicios. 17 de ellos corresponden a obras, a las que han optado 620 empresas, y los otros seis con suministros y servicios, a cuya contratación han concurrido 24 licitadores.

Ahora hay 90 expedientes en contratación en distintas fases, cuyo volumen de inversión es de 28 millones. En fase de de elaboración de documentación, hay 31 por valor de 11 millones de euros, de los que cinco serán publicados a corto plazo (acondicionamiento de la parcela para un huerto urbano en Churriana, la urbanización del polígono El Mayorazgo, la rehabilitación del Pasaje Frigiliana y al renovación del pavimento de Luis Trelles y Noguerol). Asimismo, al permitirlo el Gobierno por decreto, se han reactivado seis proyectos: el puente peatonal sobre el Guadalmedina, por 500.000 euros, el servicio de seguridad y salud en varias obras (90.000 euros), la redacción del proyecto del centro ciudadano de calle La Era y el servicio para la revisión del catálogo de protecciones arqueológicas del PGOU, por 18.000 euros el último. Asimismo, aquí entran la subasta de una parcela junto a Tabacalera por 8,3 millones de euros para acoger un edificio de oficinas y la concesión demanial de una parcela para acoger un Planetario en Churriana por un valor de más de tres millones de euros. La licitación de este último proyecto será el lunes, en mayo, ha previsto el concejal, se adjudicará y en septiembre podrían comenzar las obras. Hay dos empresas interesadas.

En cuanto a ingresos por licencias, enero y febrero de 2019 y 2020 se han comportado de forma similar, generando unos ingresos de tres millones de euros en ambos ejercicios; los meses de marzo y abril del año en curso han experimentado una caída en los ingresos por licencias, que no de actividad, respecto a 2019, algo que se habría recuperado a finales de abril y principios de mayo (ingresos similares a los de 2019). El comportamiento habría sido, por tanto, en 'V'.

Lo cierto es que el concejal ha avanzado que pronto habrá noticias del eje Carretería-Álamos, que va a ser semipeatonalizado, y que en los proyectos de gran calado, pese a la crisis en curso, ha detectado un gran "feedback" por parte de los inversores. Se refiere a asuntos como Repsol, las oficinas de Tabacalera, Martiricos o, incluso, la remodelación del Muelle 3 o el futuro uso de la parcela del Astoria-Victoria. "He tenido muchas reuniones en un sinfín de proyectos de ciudad, no hemos recibido ninguna negativa de inversión". Es más, algunos inversores sí se han interesado ahora, según el edil, por proyectos que antes no recibieron tanta atención.