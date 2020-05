El Ayuntamiento corta de nuevo al tráfico el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso este fin de semana

El Ayuntamiento de cortará de nuevo al tráfico este fin de semana el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, calle Pacífico y el Bulevar Adolfo Suárez proporcionando un espacio para uso exclusivo de ciclistas y runners, ha informado hoy en un comunicado.

Estas medidas tienen como objetivo reducir la concentración de personas ante la entrada en vigor de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicada el sábado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dicha orden establece que "para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad, las entidades locales facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad".

Por ello, este sábado y este domingo, a partir de las 7.00h y hasta que anochezca, se cortará el tráfico junto al paseo marítimo Pablo Ruíz Picasso, la calle Pacífico y el Bulevar Adolfo Suárez, para que quienes quieran correr o circular en bicicleta por la calzada puedan hacerlo, garantizando así el cumplimiento de las medidas de distanciamiento personal y reduciendo significativamente la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones. Además, en el caso del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, el corte también continuará realizándose de lunes a viernes en horario de tarde a partir de las 19.30h.

En el caso del corte de tráfico en el Bulevar Adolfo Suárez responde a la demanda de dotar de espacios adicionales para la práctica de deporte en dos de los distritos con más densidad de población de la ciudad, como son el de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.

El sábado y domingo se cortará al tráfico, por tercera semana consecutiva, el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre los Baños del Carmen y el restaurante Antonio Martín, así como de lunes a viernes en horario de tarde. El tramo horario de los cortes quedaría de la siguiente manera: sábado y domingo desde las 7.00h, hasta la puesta de sol, de lunes a viernes desde las 19.30h, hasta la puesta de sol.

La Policía Local permitirá el acceso a los residentes de las zonas afectadas, teniendo que adaptar la velocidad a las condiciones de la vía.

Los cortes de tráfico se realizarán en los siguientes puntos: sentido Oeste (centro Ciudad): en la confluencia de Avda. Juan Sebastián Elcano con Avda. del Pintor Joaquín Sorolla, desviándose el tráfico por el eje Avda. del Pintor Joaquín Sorolla -Paseo de Sancha– Avda. Pries–Paseo Reding–Plaza del General Torrijos. Sentido Este (Distrito del Palo): En la confluencia del Paseo de los Curas con la Avda. Manuel Agustín Heredia, desviándose el tráfico por el eje Paseo del Parque – Plaza del General Torrijos - Paseo de Reding -Avda. Pries - Paseo de Sancha - Avda. del Pintor Joaquín Sorolla– Calle Bolivia.

Todas las vías con confluencia al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso permanecerán cortadas, estableciéndose como calles sin salida. Los vecinos de la zona de la Malagueta tendrán que acceder desde la Plaza del General Torrijos y su salida la realizarán por Avda. Cánovas del Castillo.

En cuanto a calle Pacífico, tanto el sábado como el domingo a partir de las 7.00h se procederá, al igual que el pasado fin de semana, a cortar al tráfico las dos calzadas principales de la calle Pacífico, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la glorieta de Sacaba Beach y la glorieta partida de c/ Princesa, en el siguiente tramo horario: Sábado y domingo: desde las 7.00h, hasta la puesta de sol. La Policía Local permitirá el acceso a los residentes de las zonas afectadas, a través de los viales de servicio, que no se cortan al tráfico, pero se restringe su circulación.

Los cortes de tráfico se realizarán en los siguientes puntos: sentido Oeste (Torremolinos): En la Glorieta de Antonio Molina, (confluencia del Paseo de Antonio Machado con c/ Princesa), existiendo dos itinerarios alternativos: calle Princesa–calle Abogado Federico Orellana Toledano –calle Héroe de Sostoa–Avda. de Velázquez. O: calle Princesa –calle Abogado Federico Orellana Toledano– Avda. Juan XXIII–Avda. Andalucía. Sentido Este (centro ciudad): En la Glorieta existente a la altura de Sacaba Beach (confluencia de c/ Pacifico con Avda. Manuel Alvar), existiendo dos itinerarios alternativos: Avda. Velázquez –calle Héroe de Sostoa-Avda. Paloma–Avda. de Sor Teresa Prat–c/ Princesa–Glorieta de Antonio Molina-Paseo Marítimo Antonio Machado. O: Avda. Andalucía–Avda. Juan XXIII –c/ Abogado Federico Orellana Toledano - c/ Princesa–Glorieta de Antonio Molina-Paseo Marítimo Antonio Machado.

El sábado y domingo se volverá a cortar al tráfico como el fin de semana pasado, el Bulevar Adolfo Suárez en ambos sentidos de su calzada principal, así como su vial de servicio, en el tramo comprendido entre la estación de metro Victoria Kent y c/ Sillita de la Reina, en el siguiente tramo horario: sábado y domingo: desde las 7.00h, hasta la puesta de sol. La Policía Local permitirá el acceso a los residentes de las zonas afectadas, teniendo que adaptar la velocidad a las condiciones de la vía. La salida y entrada a la Barriada de Dos Hermanas tendrán que realizarse a través de Avda. de Europa o de c/ Sillita de la Reina.

La Policía Local, además de la regulación del tráfico que conllevan los cortes descritos, reforzará mañana sábado y el domingo su presencia en las calles. Este refuerzo se llevará a cabo especialmente en todo el litoral, para el cumplimiento de las medidas decretadas por el estado de alarma.

A los efectivos policiales genéricos como refuerzo al servicio ordinario en ambos paseos marítimos, con un total de 36 agentes que se sumarán a cada turno, se añadirá el apoyo de los siguientes grupos especializados: una patrulla del GRUPRONA y un equipo del GOA, además de la unidad de caballería y la ciclista que se desplegará en las playas.

Cabe recordar que el Área de Movilidad ha puesto en servicio una red de 67,97 km de vía en sentido este y oeste con una limitación de velocidad a 30 km/h en aquellas calles con dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, que no disponen de infraestructura ciclista reservada, para uso preferente de bicicletas y VMP.

Así el eje en sentido este es el formado por las calles: Paseo Antonio Machado, avda. Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, avda. Cánovas del Castillo, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, calle Bolivia y Avda. Salvador Allende.

Y en sentido oeste, está formado por las calles: Calle Almería, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda. Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Avda. Cánovas del Castillo, Paseo de los Curas, Avda. Manuel Agustín Heredia y Paseo Antonio Machado.

Esta limitación de velocidad no afecta a las plataformas o carriles reservados para el transporte público. De esta forma cualquier punto de la ciudad es accesible con ciclos y VMP de forma segura.