Los malagueños podrán dormir en segundas residencias y visitar a amigos y familiares

Este lunes, 18 de mayo, Málaga y su provincia pasan a la fase 1 de la desescalada. Es un pasito corto, pero de gigante, ya que implicará menos restricciones de movimientos que la fase 0, en la que la Costa del Sol ha pasado una semana más que la mayoría de provincias españolas, y más libertad comercial, aunque en este momento son esenciales las medidas de protección personales y eso que se ha dado en llamar responsabilidad individual para evitar que la curva del coronavirus vuelva a crecer tras más de 60 días de confinamiento. ¿Qué podrán hacer los malagueños en esta nueva fase? Pues, entre otra cosas, dormir en sus segundas residencias siempre que estén en la provincia y, por otra, visitar a amigos y familiares. Con condiciones, claro.

Así, pese a la confusión generada hace dos fines de semana, el Gobierno central aclaró que sí es posible viajar a segundas residencias dentro de la misma provincia, siempre que el territorio agraciado esté en la fase 1, al igual que se permite el desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos (otra cosa es que estos abran, aunque si lo hacen han de mantener cerradas sus zonas comunes).

Un malagueño sólo podrá traspasar el límite de la provincia «por motivos sanitarios, laborales, profesionales, empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con capacidades diversas, causas de fuerza mayor o situación de necesidad u otras de análoga naturaleza». También se permite la movilidad interprovincial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas. Un ejemplo sería, según Europa Press, arreglar el coche. Ojo porque la comunidad autónoma podrá matizar algunos aspectos de la aplicación de las condiciones de la fase 1.

Eso sí, insistió el Gobierno, los desplazamientos no se permitirán con carácter general para personas con síntomas de Covid-19 o aisladas o en cuarentena tras tener contacto con un contagiado. Y las personas vulnerables, esto es, mayores de edad o con patologías previas, sí podrán moverse dentro de la provincia si se lo permite su situación clínica tras consultar con un médico.

En esta fase, por cierto, se permite visitar a amigos y familiares, bien en sus domicilios, lo que parece más probable, o terrazas hosteleras –que abrirán, recuerden, al 50% de su capacidad, si es que abren, porque los hosteleros insisten en que no les es rentable–. Pero hay una salvedad: los grupos que se formen habrán de ser de un máximo de diez personas. Para estas visitas o reuniones, en principio, no serán de aplicación las franjas horarias, que seguirán vigentes para quienes hacen deporte o pasean. Andalucía propuso el miércoles cambiar las horas: establecer en la comunidad autónoma dos únicos tramos horarios para el paseo de menores de hasta 14 años de edad y para personas mayores de 70 años, de forma que este último colectivo pueda realizarlos antes de las 14 horas y los menores a partir de esa hora. Actualmente el horario fijado para los paseos de menores de 14 años es de 12 a 18 horas, para mayores de 70 años de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas y para la práctica individual de actividad física de 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas.

Así, se podrá ir a consumir en una terraza o visitar a amigos y familiares a cualquier hora del día. El máximo de estos grupos se podrá superar sólo en el caso de que se trate de personas que viven juntas.

En la fase 1, por cierto, se sigue recomendando la extensión del teletrabajo y, si esto no fuera posible, el trabajador debe ser dotado del material de protección necesario en caso de exposición al público. Las empresas, asimismo, habrán debido elaborar planes para escalonar la entrada y la salida de sus empleados. También podrán abrir establecimientos y comercios de hasta 400 metros cuadrados, ya sin cita previa, siempre que no estén en centros comerciales, que seguirán cerrados. Sin embargo, a este respecto hay matices: pueden abrir los comercios que hay en centros comerciales si tienen una entrada independiente. Y hay un añadido del Ejecutivo del viernes mismo: los comercios con más de 400 metros cuadrados podrán acotar una superficie idéntica para abrir y atender a sus clientes, con lo que este matiz supone una vía de escape para que abran grandes superficies.

Las condiciones de la fase 1 en diversos sectores

La entrada en la fase 1 de la desescalada va a suponer todo un revulsivo cotidiano si se compara con la actividad de los malagueños durante los dos últimos meses, con el confinamiento estricto y la reciente relajación de algunas normas como, por ejemplo, la salida de los niños, los paseos o el permiso para hacer deporte. Hay mucha confusión en torno a qué se puede hacer o no, debido también a la errática política de comunicación del Gobierno, que un día impedía a los ciudadanos dormir en sus segundas residencias y al día siguiente matizaba su propia decisión.

Velatorios y cultos

Así, a partir de este lunes, los lugares que se encuentren en la fase 1 podrán celebrar velatorios con un máximo de diez asistentes en recintos cerrados, y de 15 en espacios al aire libre. En las comitivas fúnebres se amplían los asistentes de 3 a 15 y se permite la apertura de lugares de culto con un tercio de su aforo, garantizando las distancias interpersonales y evitando el contacto entre personas u objetos y la distribución de folletos, según informa Europa Press en una pieza que recoge la publicación de la orden de relajación de las restricciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado. De cualquier forma, las mismas en fase 1 deberán ser cortas y los asistentes deberán usar mascarillas con carácter general. No se podrán tocar o besar objetos de devoción y no habrá coros. Antes de cada reunión o celebración deberán realizarse tareas de desinfección de espacios. Asimismo, se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones en los accesos o las inmediaciones. Las abluciones rituales deberán hacerse en casa. Se recomienda señalar los asientos para separar a los presentes.

En cuanto a las mezquitas, se permite el rezo con alfombra personal y calzado embolsado. A pesar de la medida, los musulmanes han decidido no volver a los rezos comunitarios en España hasta llegar a la fase 3.

Concesionarios, ITV, viveros y mercadillos

La fase 1 también permite abrir concesionarios, talleres dedicados a realizar la ITV, así como tiendas de jardineros y viveros y las administraciones de Lotería. Los ayuntamientos también podrán autorizar la apertura de mercadillos al aire libre al 25% de su capacidad habitual. Los concesionarios y las estaciones de ITV, por cierto, deberán operar con cita previa. Los concesionarios dicen estar «perfectamente preparados para atender a sus clientes; además, las puertas se abrirán con todas las medidas de seguridad y prevención sanitaria». Las ventas de vehículos han caído, de hecho, un 70% en marzo y un 96,5% en abril (datos nacionales).

Hoteles y turismo de naturaleza

Los hoteles y el turismo activo pueden retomar su actividad. Se permiten los servicios de restauración y cafetería cuando sea necesario, exclusivamente a los clientes hospedados, aunque aclara que no podrán prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas. No está permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubes, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y de todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso del hospedaje del hotel o del alojamiento. Aquellas zonas que no estén en uso deberán contar con una clara identificación de acceso restringido o clausuradas totalmente. En cuanto a las actividades de naturaleza y turismo activo, el BOE impone su realización en grupos de hasta 10 personas y con cita previa. Deberá garantizarse la distancia interpersonal de dos metros. Las actividades no se podrán realizar en establecimientos o locales destinados a esta actividad, cuyas zonas comunes habrán de estar cerradas al público.

Cultura: Bibliotecas, museos, espectáculo

Bibliotecas y museos podrán reabrir sus puertas, las primeras sólo para el préstamo de libros y sala de lectura, no para el estudio. Las obras prestadas en bibliotecas, de hecho, tendrán que guardar una cuarentena de 14 días una vez consultadas. Las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas al público. En el caso de los museos, se podrán visitar las colecciones y exposiciones temporales, con un tercio del aforo. También será posible acudir a espectáculos culturales y de ocio, con la limitación asimismo de un tercio del aforo. Si se trata de un local cerrado, el público asistente no podrá superar las 30 personas y al aire libre, las doscientas, siempre sentadas para garantizar la distancia social. Permanecerán cerradas, eso sí, las tiendas o bares, en caso de tener, y no se podrán repartir libretos ni folletos.

Cuando haya varios artistas simultáneamente en el escenario, la dirección artística habrá de procurar que se mantenga la distancia sanitaria. En cuanto a los rodajes de cine, y siempre que no se permita respetar la distancia interpersonal ni los equipos de protección, habrán de diseñarse medidas de seguridad para los casos particulares.

Deporte: Alto rendimiento y gimnasios

La fase 1 permite abrir los centros de alto rendimiento deportivo y autoriza el entrenamiento medio en ligas profesionales, con un máximo de 10 personas. Los medios de comunicación no podrán acudir a los entrenamientos de los equipos profesionales. En los gimnasios, se permite el entrenamiento individual, con cita previa, con un 30% del aforo. No podrán abrir las duchas ni vestuarios. La caza y la pesca deportiva también se permiten.

Servicios Sociales: Telemáticos siempre que se pueda

Los servicios sociales deberán garantizar la prestación efectiva de su cartera, siempre que estén recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. Así, donde se den estos servicios los centros habrán de estar abiertos y disponibles para la atención presencial a la ciudadanía, siempre que ello sea necesario, sin perjuicio de que se adopten medidas de higiene, aunque se sigue priorizando la vía telemática, excepto en casos imprescindibles.