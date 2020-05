Socorro Martos Perea: un siglo de esfuerzo y superación

En sus tiempos, cuenta, celebrar los cumpleaños «era cosa de extranjeros», porque en España sólo se celebraban los santos, así que el pasado lunes 11 de mayo, doña Socorro Martos Perea (Antequera, 1920) celebró en el Puerto de la Torre, en mitad del confinamiento, su primera fiesta de cumpleaños, la de los cien años.

«Tengo que agradecer a la naturaleza y a Dios el haber llegado aquí, por otro lado te da pena ya lo que esperas de la vida, ahora que la comprendes. Habría que vivir dos veces, pero en fin, con una hay bastante», argumenta con ironía y lucidez.

Como ella misma explica, «hasta los 99 años he estado haciendo las cosas de la casa, yendo a comprar, limpiando y fregando, hasta que di un bajón y mi sobrina nieta me dijo que me viniera con ella y aquí estoy», cuenta.

En realidad, el traslado de casa ha sido de unos pocos cientos de metros en el mismo Puerto de la Torre. Socorro vive con su sobrina nieta Kika Olmedo, que también cuida de sus padres, Andrés Olmedo y María Roque, que es sobrina de Socorro. Por cierto que como explica Kika, está a cargo de tres personas mayores y lleva dos años esperando la ayuda de la ley de dependencia y un año para conseguir la tarjeta de minusvalía para su coche, pues una vez a la semana saca a los tres de paseo.

Lo que no tiene edad es la vitalidad de doña Socorro, por eso el año pasado estuvo en la playa y siempre ha sido una gran lectora de periódicos.

Hija del tapicero Rafael Martos y de Rosa Perea, era sobrina del ayuda de cámara del famoso ministro antequerano Francisco Romero Robledo.

La joven tenía 16 años y estudiaba cuarto de bachillerato cuando el estallido de la Guerra Civil truncó todo. En julio del 36 la joven Socorro pasaba unos días en una finca del Puerto de la Torre, donde vivía una hermana de su madre. «Mi hermano Francisco me iba a recoger a la semana siguiente y fue cuando estalló la guerra», cuenta.

El joven Francisco Martos, oficial del juzgado y republicano, fue fusilado el 16 de agosto de 1936 en la plaza de toros de Antequera, tras la toma del pueblo por las tropas franquistas. Pese a las muchas gestiones realizadas, la familia nunca pudo encontrar los restos del joven.

Doña Socorro todavía se emociona cuando recuerda el asesinato de Francisco. «Era inteligente, guapo y perdió la vida. Es algo que me ha amargado toda la vida, todavía me despierto por la noche y si veo la fecha 16, la paso», confiesa.

Con la guerra, tuvo que dejar los estudios «y hacer colas». Tras unos meses en el Puerto de la Torre pudo volver a Antequera y echar una mano en casa, pero como explica, «odiaba Antequera por lo que le había pasado a mi hermano» y en 1942, con 22 años, volvió al Puerto de la Torre, donde pasó una temporada con sus parientes. Allí se ennovió con el hermano del marido de su prima, Rafael Roque, que era albañil, pero la relación no siguió porque su padre le escribió, «me dijo que mi madre estaba mala y vinieron a por mí», explica. Al parecer, el asesinato del hijo le había pasado factura.

Así que Socorro se adaptó a las circunstancias y al papel de una mujer en la España de su tiempo: volvió para cuidar de su familia, y entró a trabajar en la tienda 'Los Madrileños' de Antequera.

Poco después, decidió probar suerte en Barcelona y Madrid, «porque se había casado mi hermano mayor y mi madre estaba un poco mejor, salía a la calle; se había pasado cinco años sin pisar el escalón», recuerda.

Lo curioso es que, gracias a un viajante de Barcelona, que conocía lo responsable que era, entró a trabajar como encargada en los nuevos almacenes 'La Comercial', de calle Estepa, en Antequera, que tenían la central en Sevilla. Doña Socorro recuerda que hicieron unas rebajas «y aquello fue el disloque, con peines a tres gordas».

Por esa época también se vendían mucho los 'pañuelos de hierbas' blancos y azules, que mucha gente del campo se colocaba en el cuello y los 'calcetines de pescador', «que los hacían en Málaga y los compraban mucho para las botas». Además, ella misma realizaba trabajos de croché que vendía para conseguir ingresos extra.

La joven estuvo 12 años al frente de la tienda y muy pronto fue apreciada por su buen trabajo y su acierto a la hora de ahorrar. «Vendía mucho y conocía a mucha gente. Hacíamos balance general todos los años y venían de Sevilla a ver los artículos que me habían mandado», cuenta.

En cuanto a su capacidad de ahorro, destaca que «miraba mucho las cosas, los gastos generales los llevaba al mínimo en vez de derrochar».



El cambio de rumbo

Al final, en 1964, con 44 años, decidió vender su casa, dejar la tienda y marchar al Puerto de la Torre para recuperar a su amor de juventud, el albañil Rafael Roque y casarse con él. Una de sus ilusiones al contraer matrimonio fue poder tener hijos, pero la pareja no pudo cumplir ese deseo.

De esos primeros años como vecina del barrio recuerda que enseñó español a unas jóvenes holandesas que se habían instalado en El Atabal, la urbanización nacida a comienzos de los 60, formada por holandeses que habían vivido en sus antiguas colonias de Indonesia.

Como Socorro había asistido a una academia de francés en Antequera, pudo enseñarles en ese idioma.

La antequerana trabajó duro en su nueva casa, que ella misma diseñó y hasta midió con una caña para trasladarle el plano al constructor, y tuvo espacio para criar cerdos, becerros y gallinas. Además, con 54 años se sacó el carné de conducir y condujo un seiscientos blanco.

En 1997 falleció su marido y hasta el año pasado estuvo viviendo en su casa.

Dotada de una memoria prodigiosa y de una inteligencia de la que hace gala a los 100 años, doña Socorro Martos recuerda con agrado los viajes que hizo al extranjero a países como Rusia -con su querida prima María Ramírez, fallecida en 2018 a los 92 años-, Alemania, Portugal o el viaje a París para ver el Louvre.

Amante de la cocina tradicional española cree que para llegar a su edad, además de comer comida sana, hay que intentar frecuentar «los médicos y las medicinas» lo menos posible.

Doña Socorro tiene incluso el detalle de escribir de su puño y letra unas líneas en las que vuelve a recordar a su hermano Francisco y le añade el dibujo de una flor y de una bandera republicana.

Al echar la vista atrás concluye: «Nadie me ha regalado nada, todo ha sido a base de trabajo. He tenido una vida muy larga, con penas y alegrías y con una pena que disuelve todas, por eso quiero reivindicar la memoria de mi hermano».