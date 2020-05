El comercio local sube la persiana en Málaga tras dos meses de parón absoluto

Rafael, propietario de la tienda Me Gustas, en El Palo.

Rafael, propietario de la tienda Me Gustas, en El Palo. A.I.M.

Málaga está de estreno. Aunque en muchos escaparates luzcan aún artículos de la temporada pasada, la de aquellos meses previos a la pandemia y al "stand by" de la rutina, la provincia estrena la fase 1, esa en la que el pequeño comercio -menos de 400 metros cuadrados o adaptable a estas dimensiones- vuelve a subir la persiana.

De buena mañana, en los barrios malagueños de la capital ya se han servido los primeros cafés, engullido los primeros pitufos mixtos y venerados los primeros churros, no en casa ni para llevar sino en las añoradas terrazas. Al ajetreo de la vida que se abre paso tímidamente se suman las pequeñas tiendas de ropa, que tras varias horas dedicadas a la desinfección de local y prendas, se han lanzado a la venta de nuevo.

"Ya se nota un poquito el movimiento. Nosotros estamos bien porque tenemos nuestros clientes, ¡ya se han vendido cositas! Sale uno, entra otro... y ya está, lo vamos haciendo así", cuenta emocionada una empleada de la tienda Tomé, en El Palo, donde el trasiego diario ha vuelto de repente a una barriada que siempre ha rebosado de vida.

Este negocio espera recibir hoy una máquina de ozono con la que desinfectarán más en profundidad las prendas que sean probadas pero no adquiridas, mientras tanto se emplean en darle calor con una vaporeta. Además, se afanan en limpiar constantemente con lejía y se aseguran que sus clientes se laven las manos con gel hidroalcohólico a la entrada. "¡Y a aprender a vivir así!", resuelve esta trabajadora sonriendo tras la mascarilla.

El protocolo de limpieza y desinfección es clave, no solo para prevenir posibles contagios, sino para trasladar seguridad a sus clientes. Rafael, dueño de la tienda Me Gustas, se afana en mantener el aforo al 30% y que quien entre a su negocio lo haga con mascarilla. "Tenemos un probador para desinfectar lo que no se lleva y otro habilitado para probar. Se desinfecta nada más se usa", explica tras el mostrador y protegido con una visera de PVC. "Se desinfecta con vapor y se retira la prenda durante 48 horas antes de volver a colgarla".

La percepción de estos negocios de barrio es que "la gente tiene ganas de retomar la rutina". Con ello, las medidas de seguridad, aunque algo chocantes al principio, alientan a las compras. "Ya no queda más remedio, en algún momento hay que empezar y probar", asegura una clienta mientras echa un vistazo a la ropa.



Muelle Uno

Algunos locales del Muelle Uno han vuelto a la vida esta mañana. En general, hay cierto aura de optimismo tras dos meses de cierre absoluto aunque elucubrando sobre un verano sin afluencia turística, que será especialmente duro en aquellas tiendas más enfocadas al souvenir.

"Esto es una zona muy turística, a diario vivimos mucho de los cruceros", explica Almudena, encargada en la tienda deportiva Oteros, donde los cinco trabajadores de la plantilla han sido rescatados del ERTE para volver a la actividad. "Esperamos vender después de dos meses parados y ahora que todo el mundo está muy deportistas lo esperamos".

Quien requiera unas nuevas zapatillas, en este local deberá probarse el calzado con calcetín de plástico y en caso de decidir no comprarlo, el artículo será desinfectado y pasará un mínimo de 24 horas en el almacén. "Ahora mismo abrimos con lo que tenemos, pero habrá que cambiarlo todo. Hemos pasado a otra temporada, toda la mercancía acumulada tendrá que ir llegando", añade Almundena.

La falta de turistas repercutirá en los contratos temporales típicos del período estival para hacer frente a la alta demanda por la llegada de extranjeros. Para Javier, dueño de Coco Beauty, esto es ya un hecho "evidente".

"Nosotros dependiendo los meses del año, el turismo es el 50% o el 60% de nuestra facturación. Quizás durante otoño e invierno baja un poco, pero en primavera a partir de Semana Santa y verano, el 50, 60% son de turistas, si faltan estos, ese ingreso no lo vamos a tener, es evidente". Cada verano, este centro de estética y peluquería contrata a cinco empleados para reforzar una plantilla fija de 10 personas, algo que este año resultará imposible.

"Vamos a sufrir mucho, sobre todo en verano. En julio, agosto, septiembre hacemos el 50% de la facturación anual y la mitad de esa facturación viene por los turistas. Vamos a tener un agujero importante en nuestros ingresos", explica el dueño de este Coco Beauty donde han creado un rígido protoco de seguridad para acceder al local y para la desinfección de sus materiales.

Más oscuros se presentan los próximos meses para los propietarios de Málaga Soap Market, una tienda de jabones donde alrededor del 80% de las ventas dependen del turismo. Calculan unas pérdidas cercanas a los 100.000 euros y hasta ahora han sobrevivido de sus propios ahorros, sin ingresos de ningún tipo. "Con el verano sin turistas... . Es horrible. La salud es lo primero, pero el dinero para vivir es importante también", lamentan Jerome y Delphine, los dueños. "Para vivir lo único que tenemos es la tienda. Ahora pensamos en el 2021, en este año ya no. No sé como pagar todo, es imposible dormir".