El primer libro sobre la cuarentena

Del 15 de marzo al 26 de abril, durante seis semanas, el fundador del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Carlos Haya, el doctor y médico jubilado Federico Soriguer (Cabra, Córdoba, 1946), ha compartido en el blog de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) sus impresiones diarias sobre la vida en confinamiento durante la pandemia de coronavirus.

La Academia Malagueña de Ciencias ha publicado a final de abril una selección de estas reflexiones con el título 'Crónica de un académico en cuarentena', un pequeño libro que de momento puede descargarse en pdf. en la web de la institución (amciencias.com), aunque la intención de la AMC es sacarlo más adelante en papel. La obra está acompañada por fotografías de las (insólitas) calles vacías de Málaga.

es, en palabras de su autor, «una carta a los amigos» en forma de reflexiones breves, de no más de 500 palabras, expresadas por tanto en un tono «amigable», «que no estuviese al servicio de ese horrible ruido de fondo, sobre todo de la política, que ensucia y contamina todo», subraya. Con los que sí se ha mostrado beligerante en sus escritos, precisa,

El académico de numero, que se considera «no un escritor sino un médico que escribe», también ha querido recoger en su diario opiniones ajenas sobre el momento actual, «bien porque merecieran la pena, para elogiarlas o porque fueran detestables, para criticarlas».

Escribir el diario, confiesa, también ha tenido en él un efecto terapéutico, «porque, como médico, toda escritura tiene una vocación terapéutica ya que cuando escribes, de alguna forma enalteces el pensamiento porque ejerces la virtud esencial de pensar lo que se dice y la virtud de la prudencia», algo que, señala, no ocurre con la transmisión oral.

Como explica, tras jubilarse en 2013 ya escribió un 'Diario de un médico jubilado', que le editó ediciones del Genal y del que extrajo material de sus paseos diarios y encuentros con amigos por el paseo marítimo.

«Ahora, en vez de irme al paseo marítimo tengo la fortuna de tener una casa grande, con patio; durante esa hora de ejercicio me ponía a pensar y luego escribía las 400 o 500 palabras», cuenta.



«Se habían olvidado del virus»

Para el médico cordobés, residente en Málaga desde 1974, la pandemia ha supuesto la 'caída del caballo' de esa concepción triunfante que aseguraba que a través de la biotecnología «se iban a resolver todos los problemas del mundo». «Se habían olvidado de los virus, de nuestra condición humana, de nuestra fragilidad», subraya.

«Ahora estamos confinados de forma obligatoria y ni la ciencia ni la tecnología tienen la respuesta, pero paradójicamente es de los únicos sitios de donde vendrán las respuestas», argumenta.

Con lo que no se muestra tan optimista es con la idea de que este periodo nos hará mejores y forjará un mundo nuevo. «Los grandes cambios han sido tan lentos, que si trajéramos a un hombre del Neolítico y lo lleváramos a la escuela primaria no tendría tanta dificultad en reencontrarse con nuestras pasiones». Aunque también precisa: «Eso no quiere decir que no tengamos la obligación de repensarlo y algo avanzaremos, pero no está escrito que no podamos retroceder».

A la hora de opinar sobre la gestión de la crisis, considera que «en España lo hemos hecho muy bien» y explica que frente a los focos de Madrid, Barcelona, Bilbao y La Rioja, «hay 18 millones de españoles que están mejor que Holanda o Alemania, porque no se trata de países sino de regiones».



A su juicio, el que haya habido más muertes en uno u otro sitio ha sido una cuestión de «mala suerte» y en cuanto a la respuesta de nuestro sistema sanitario, señala que, a pesar de que se le dedica «tres veces menos inversión que EEUU y dos veces menos que Francia ha sido muy buena, con unos excelentes profesionales».

«Yo no voy a contribuir con estas crónicas a la autoflagelación destructiva nacional, a ver quién lo ha hecho peor en nuestro país», subraya. Sus crónicas, en amciencias.com.