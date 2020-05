El Ayuntamiento se resiste a suspender la Feria de Málaga y se da un mes y medio para decidir

El coronavirus se llevó por delante en Málaga el Festival de Cine en español y la Semana Santa y parece que amenaza también a la Feria de agosto, el gran evento turístico urbano vital para hoteleros y hosteleros, aunque, como explicó la edil de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, ayer en la comisión municipal creada para seguir el impacto de la enfermedad en la capital, «la salud estará por encima de todo». Pese a esa premisa, y aun cuando el alcalde, Francisco de la Torre, dudó en una entrevista concedida a Onda Cero de la celebración del evento en agosto y abrió la puerta a que pudiera hacerse en septiembre, en la comisión el regidor dijo que el tema «está abierto» se dio para decidir hasta finales de junio o principios de julio.

«Es aún pronto para decidirlo, lo haremos a finales de junio o julio, supeditado al tema de la salud. Es un tema que queda abierto», dijo el alcalde en una de sus intervenciones en la comisión, celebrada, como las sesiones anteriores, a través de videoconferencia.

Salvador Trujillo, edil socialista, había pedido la comparecencia de Porras para que explicase los informes que maneja su equipo en relación con la celebración del evento, cuál era la fecha límite para decir su cancelación, suspensión o traslado y si se habían planteado hacerlo en septiembre. El alcalde, ya por la mañana, había dicho que veía «difícil» que se hiciera la Feria en agosto y que reflexionaba sobre moverla a septiembre. Trujillo, por su parte, relató algunos de los eventos suspendidos, como San Fermín, a principios de junio, o la Fiesta de la Cerveza en Múnich tras el verano. Porras aseguró que lo mismo le ha dicho a los hosteleros y a las peñas: se abrió a crear una mesa de trabajo donde estén representados quienes toman parte en la Feria para reflexionar y trabajar al respecto, pero en el tono de sus declaraciones anteriores, incluido este periódico, indicó: «Por qué hay que decidir en mayo, no lo sé, quedan más de tres meses». Y destacó que, a partir del 3 de junio, por ejemplo, se permiten los eventos con aforos de más de 800 personas siempre que estén sentadas y haya entradas y salidas. «Podemos hacer a lo mejor una Feria diferente, pero lo tendrá que decidir el Mando Único y cumpliremos detalladamente todo lo que decrete». (El Mando Único es el Gobierno central, única autoridad gestora en esta pandemia durante el estado de alarma).

«La salud está por encima de cualquier evento, pero hay tiempo suficiente para planificar o no la Feria», señaló, para destacar que, tal vez, se pueda diseñar otra Feria de agosto.

En su segunda intervención, Porras incidió en la cuestión: «No sé si podremos hacer feria. Ya me preguntaron en abril y yo dije que estábamos aún en abril. Los decretos los hace el Gobierno central». Insistió en la propuesta de hacer una mesa y se dio, como refrendó luego De la Torre, «hasta finales de junio o principios de julio para decidir». El edil socialista señaló que ya ha salido el proceso de contratación de artistas y espectáculos, a lo que Porras opuso que hay muchos artistas locales que viven de eso y tienen poco trabajo el resto del año y además, añadió, no habrá que indemnizar a nadie si el contrato no se firma, lo que no sucederá hasta junio o julio. Trujillo había criticado que se dieran pasos administrativos en orden a concretar la Feria pese a que en el horizonte hay una duda muy razonable de que pueda llevarse a cabo.

Eso sí, el equipo de gobierno está tratando de diseñar una feria alternativa por si se da el caso de que el Gobierno diga que sí, algo complicado de concretar por las medidas de distanciamiento social y de aforo que habría que cumplir. Porras recordó, de hecho, que seis millones de personas vienen cada año, pero este año, si tiene lugar la fiesta, no se podrá hacer con la inversión y el modelo actual. Curiosamente, en una entrevista el presidente de las peñas, Manuel Curtido, se expresaba así: «Nosotros creemos que no habrá Feria, al menos Feria con casetas familiares tal y como las conocemos». La edil de Adelante Málaga, Paqui Macías, le pidió que no anteponga la salud a la Feria. «Prudencia y no impaciencia», señaló. Porras insistió en que «lo que se pueda hacer se hará bajo la supervisión de Sanidad».