«Julio Anguita estaba bien, su muerte ha sido un mazazo inesperado»

El coordinador regional de IU se rebela contra quienes atacan a Alberto Garzón por sus declaraciones sobre el turismo e insiste, con elegancia, en que no es un buen momento para pensar en derribar al alcalde de Málaga.

¿Cómo se está viviendo en el seno de Izquierda Unida la reciente pérdida de Julio Anguita?

Estamos todos muy tristes, consternados. Más allá de lo que significa para nosotros, el conjunto de la izquierda o cualquier persona de bien que haya seguido la política en los 90, Julio estaba bien. Él participaba, escribía, iba a charlas... Ha sido un mazazo inesperado. Eso hace más difícil aceptar la pérdida. Este fin de semana, por la situación de confinamiento, no hemos podido hacer la despedida que nos hubiera gustado. Ya se hará cuando las condiciones lo permitan. Se ha visto que el fallecimiento de Julio ha dejado una impronta que traspasa las fronteras del partido. Mucha gente lo ha sentido como una pérdida propia.

Las redes sociales están repletas de impresiones en las que se asegura que los políticos actuales están muy lejos de Julio Anguita, que no le llegan ni a la suela de los zapatos, ¿está de acuerdo?

Sí, hay muchas cosas que caracterizan a Julio y ahora mismo no son usuales. Julio decía la verdad, aunque fuera incómoda, incluso a quienes quería convencer. Y cuando interpelaba a su auditorio –trabajadores, trabajadoras, gente de izquierda– él no les decía algo para que se fueran contentos. Les decía algo para que se fueran indignados y asumiesen su compromiso para cambiar las cosas. Eso de decir la verdad aunque escueza ante tu auditorio no se suele ver. No era una persona del marketing y el electoralismo, era una persona del pensamiento profundo. De un pensamiento complejo que transmitía con mucha pedagogía para que cualquier persona sencilla pudiera tener unos rudimentos básicos para entender lo que le estaba pasando y poner soluciones. Siempre ponía mucho el foco en la necesidad de que la gente se organizase. En la necesidad de que se expresase en un programa político claro y alternativo tu proyecto de país. Siempre sobre un programa. Por eso lo repetía tanto. Quería llegar a acuerdos y tender puentes con los diferentes sobre la base de un programa y que fuese la guía de un gobierno para la mayoría social.

¿Qué echa en falta de Julio Anguita en la política ahora mismo?

Otra cosa que le caracterizaba es que era muy coherente entre lo que decía y lo que hacía. Su ejemplaridad moral. Eso enervaba a sus detractores. Instaba mucho a una austeridad republicana bien entendida que, además, ahora se hace totalmente necesaria si queremos luchar contra el calentamiento global. No era sólo una cuestión de cómo hacer que la política se acercase a la vida del pueblo. Hoy en día, tiene otra dimensión. Y es que tenemos todos que ser conscientes del deterioro del planeta y del modelo consumista en el que estamos, que es insostenible. Hay muchas cosas de Julio que difieren de lo que la mayoría de los políticos suele expresar y están cargadas de futuro.

¿Qué le parece la reacción del sector turístico a las declaraciones de Alberto Garzón?

Me parece una sobreactuación innecesaria que no ha sido entendida por la ciudadanía. No refleja, además, el sentir del sector turístico. Refleja el sentir de una minoría del sector que ha querido hacer piña con el Gobierno andaluz del PP. No sé en qué clave porque lo que ha dicho Alberto Garzón es una obviedad que reconoce el sector turístico. Y sobre la cual todos los gobiernos municipales de zonas con litoral, diputaciones, gobierno autonómico –los anteriores y el de ahora– y Gobierno central han puesto el foco. Es necesario luchar contra la estacionalidad y la precariedad laboral que se da en la industria turística. Y también es notorio que tenemos un modelo económico que debe diversificarse. Esto no significa que no tengamos un sector turístico fuerte, sino que tenemos que desarrollar otras industrias. Queda claro en la comparecencia de Alberto, que está publicada. Extraer fuera de contexto una serie de frases para pervertirlas y decir eso, no sé quien lo va a comprar. Pero que le pregunten a cualquier camarero de Andalucía, a cualquier trabajador de un hotel, si hay o no precariedad en el sector. Que le pregunten a cualquier pequeña o mediana empresa turística si hay o no estacionalidad. Es una obviedad. Creo que solo ha entrado dentro del espectáculo que, durante el confinamiento, algunos han querido provocar para confrontar con el Gobierno central.

En relación a la gestión del coronavirus, la Junta y el Gobierno central se siguen culpando mutuamente del retraso de Málaga para pasar a la fase 1, ¿cuál de las dos administraciones miente?

Es una pena que, al final, la interpretación de esto se tenga que poner en quién miente. Hay que ponerlo en qué es lo más prudente y qué nos garantiza que la economía pueda marchar y la epidemia se pueda contener. Las situaciones de Málaga y Granada eran más delicadas que las del resto de la comunidad. En la capital, el control de la movilidad respecto al resto de la provincia no era eficaz. No voy a entrar en si la Junta envió dos informes o se acogió a un modelo o a otro. Voy a entrar en la necesaria prudencia. Y en que el Gobierno central, se podrá estar de acuerdo o no con lo que plantea, lo ha hecho sobre la base de las recomendaciones sanitarias de los expertos. Hay que poner el foco en si estamos preparados para un rebrote. Si hay un rebrote, la economía sí que ya no se recupera. Y, ciertamente, el sistema sanitario de Andalucía arrastra una enorme debilidad que se ha visto en esta pandemia. No entiendo la polémica que ha creado el Gobierno del PP. No hay que poner el grito en el cielo por una semana, que además da garantías para estar mejor preparados para un rebrote y para que si se reinicia la economía no se vea frustrada a medio plazo. Aquí nos viene muy bien hacerle caso al refrán de 'vísteme despacio que tengo prisas'.

Vive en Málaga y suele decir que la gestión del alcalde está agotada pero la oposición no ha sabido aprovecharlo, ¿apoyaría ahora mismo IU una moción de censura contra De la Torre?

Lo prioritario es atender a la situación de emergencia social. Málaga tiene una de las tasas de precariedad y pobreza más altas y se va a acentuar por culpa de la crisis económica que ha traído el Covid. Ahora mismo, la debilidad absoluta del Gobierno municipal para impulsar políticas puede ser un freno para responder a la emergencia social. A corto plazo, tenemos que ver cómo el Pleno municipal encuentra acuerdos fundamentales para que el Ayuntamiento esté al 100% de su capacidad para responder a la crisis tan fuerte que se van a encontrar los malagueños cuando se salga del confinamiento. Eso es lo fundamental y no hablar de otras cosas. Y, cuando afrontemos esta inmediatez, ya se podrá entrar en otros debates. El futuro lo dirá. Pero si lo hacemos ahora no atendemos a lo que el pueblo nos pide. Hay muchos problemas. El PP y Cs ya tienen que abandonar los megaproyectos de su horizonte. Y todos tenemos que ponernos de acuerdo para reconstruir Málaga.

¿Está en peligro la marca Adelante tras la ruptura con Podemos de Teresa Rodríguez?

Lo que no veo en peligro, en ningún caso, es la confluencia entre IU y Podemos. La marca Adelante, en tanto haya actores que tomen rumbos diferentes, sí estará en peligro.