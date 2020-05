Málaga escapa a la caída de las exportaciones y firma un alza del 17% hasta marzo

Las exportaciones de Andalucía alcanzaron el pasado mes de marzo los 2.625 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 12,6%, causado por el fuerte impacto económico en dicho mes de la crisis del Covid-19 en buena parte de los capítulos exportadores, a excepción de la mayor parte de los agroalimentarios. La provincia de Málaga, no obstante, se desmarcó de la tendencia a la baja y subió un 3% su venta exterior hasta los 216 millones de euros.

La cifra de marzo deja en Andalucía unas exportaciones en el acumulado del primer trimestre de 7.879 millones, que es un 5,2% menos que el año anterior, pero se mantiene un superávit en la balanza comercial con el exterior de 436 millones. Málaga también escapa a esta bajada y, con 674,4 millones de euros, aumenta un 17% sus exportaciones en reación al mismo periodo del pasado año. Este crecimiento es el mayor de Andalucía a nivel provincial.

La alimentación, con un 17% de subida en marzo y un 11% en el total del primer trimestre, es el capítulo que más tira al alza de la exportación malagueña.

La bajada de las exportaciones andaluzas en marzo es, no obstante, 1,9 puntos inferior a la que experimenta el conjunto de España, donde descendieron un 14,5% en dicho mes, hasta los 21.769 millones. Un comportamiento más positivo del sector exterior andaluz que, igualmente, mantuvo en el pasado mes de marzo un superávit en su balanza comercial con el exterior de 292 millones, con una tasa de cobertura del 113%, hasta 21 puntos superior a la de España (92%), que registró un déficit comercial de 2.036 millones.

Según ha explicado este martes la Junta de Andalucía, el "importante descenso" de las exportaciones andaluzas se fundamenta en la parada de la actividad económica y fuertes restricciones al comercio internacional que impuso el estado de alarma vigente en nuestro país desde mediados de marzo, "causando importantes bajadas en buena parte de los principales capítulos".

No obstante, esta bajada del 12,6% se ve reducida en más de la mitad, sólo el 5,5%, si se tienen en cuenta sólo las exportaciones no energéticas, descontando el capítulo de combustibles y aceites minerales, muy afectados por la fuerte bajada del precio del petróleo en el mercado internacional. En tal caso, las ventas no energéticas al exterior de Andalucía alcanzarían los 2.376 millones.

En cuanto a los mercados, son los europeos los que principalmente sostienen las exportaciones andaluzas, con crecimientos en Francia, segundo destino internacional, donde las ventas suben un 2,2% hasta los 805 millones, el 10,2% del total; seguido de Italia, con 712 millones, el 9% y un alza del 2%; o Reino Unido, con 602 millones, el 7,6% y un aumento del 2,8%. Los mayores incrementos de los diez primeros mercados se dan en este periodo en Países Bajos, sexto destino, con un aumento del 34% hasta los 437 millones (5,6%); y Bélgica, en noveno lugar, que sube un 5,1% hasta los 245 millones (3,1%).