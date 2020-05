Repunte en la provincia de Málaga con tres fallecidos y más de cien nuevos contagios

Tres nuevos fallecidos y más de un centenar de contagios con coronavirus, sumados los casos detectados por PCR y mediante test rápidos, constatan el ya clásico repunte que cada miércoles genera la llegada de las pruebas realizadas durante los fines de semana.

¿Por qué es preocupante el número de contagios detectados? Hasta ahora siempre se ha mantenido el criterio de sumar datos de ambas pruebas, incluidos los test rápidos, que no obstante no incorpora a sus totales el Ministerio de Sanidad desde hace días. De otra manera, sin los totales, no podemos comparar el histórico desde que se decretase el estado de alarma. Pues bien, en las últimas 24 horas se ha superado el centenar de contagios en la provincia por primera vez desde el 6 de abril. Pero además este número triplica las cifras de la víspera.

En cuanto a las víctimas mortales, Málaga cierra otras tres jornadas sin fallecimientos. Ya ocurrió a principios de mes, cuando después de otro ciclo de 72 horas sin tener que lamentar muertes se contabilizaron dos. Ahora la provincia acumula 281, cuando en el resto de las siete provincias andaluzas apenas se ha registrado una única muerte con la enfermedad del Covid-19.

El dato positivo vuelve a aportarlo un día más el número de personas curadas, aunque apenas varía respecto al número total de contagiados. Son esta vez 111, con lo que la cifra total se eleva a 2.435 en la provincia. Representan el 57% del total de casos confirmados, ahora 4.261, si de nuevo tenemos en cuenta pruebas mediante PCR y test rápidos.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado cuatro nuevos fallecimientos en Andalucía (1.371 hasta la fecha) y un total de 13 nuevos casos confirmados por PCR que elevan la cifra total en la comunidad a 12.502, aunque se especifica que igual que en los casos de la Comunidad Valenciana y Navarra se está a la espera de reajustes derivados de que en las últimas semanas se sumaban a las cifras de afectados los positivos por test rápidos. En cuanto a hospitalizaciones, el Gobierno central informa de que en territorio andaluz se han registrado en las últimas 24 horas hasta 14 nuevos ingresos, de los que cuatro han sido derivados a UCI.