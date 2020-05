De la Torre insiste en pedir más transparencia al Gobierno en la desescalada

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido este miércoles en que el Ejecutivo central tiene que ser "más transparente" en las razones y los pasos que se dan para la desescalada, además de que, a su juicio, el Gobierno debe "informar y decidir con más anticipación".

"Hay que reducir incertidumbre, es la obligación del Gobierno en todos estos momentos", ha afirmado De la Torre, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que también ha valorado que "se están tomando" las medidas económicas "que hay que tomar" para paliar los efectos del confinamiento, como el cierre de empresas, lo que "no significa ser rápido luego en los avales, y la tramitación de los ERTE". No obstante, ha considerado que es "un tema difícil y complejo, donde tenemos que estar colaborando".

Eso sí, a su juicio, si el Gobierno hubiera reconocido y dicho "desde el principio" los "errores que han tenido" se "hubiera facilitado más el consenso necesario, que soy muy partidario de él".

En este punto, ha vuelto a insistir en un gobierno de amplia base que se debería haber dado tras el 10-N, en alusión al pacto entre PSOE y PP, además de Cs. "Eso hubiera permitido un gobierno que no hubiera estado con el tema de la mesa catalana y sí más centrado en dar respuesta a todas estas cuestiones". "Ahora es necesario buscar esos consensos entre administraciones y la sociedad", ha abundado.

Sobre cómo se está gestionando la crisis del coronavirus en España, De la Torre ha dicho que se "ha tenido una reacción tardía, lenta del Gobierno", insistiendo en que el Ejecutivo en el comienzo de la crisis "estaba muy absorbido con el tema de la mesa del diálogo en relación con Cataluña" allá por enero y febrero de 2020.

"Era el tema casi constante la información", ha precisado, agregando que "con el acento puesto ahí debía haber otras cosas que eran necesarias en las que se actuaran".



Málaga



Por otro lado, De la Torre, que se ha reincorporado este pasado lunes tras su baja al ser sometido a una operación en abril, ha valorado el trabajo del equipo municipal: "Se ha demostrado en esta etapa en la que yo he tenido que estar en ese descanso obligado que ha funcionado muy bien".

"Eso ha demostrado la calidad del equipo municipal", ha destacado, añadiendo, además, que tiene "buena relación" con los grupos de la oposición para crear un clima, también con la sociedad de Málaga en general, con empresarios, sindicatos, universidad, etcétera, para definir objetivos y mecanismos y facilitar ir hacia esa recuperación". Así, ha vuelto a incidir en el pacto por la ciudad, que, ha dicho, "es la clave".

De igual modo, De la Torre ha sido cuestionado por la política municipal y, en concreto, por Juan Cassá, que ha pasado al grupo de los no adscritos tras su salida de Ciudadanos. Ahora, el equipo de gobierno de PP y Cs está en minoría y tiene los mismos ediles que PSOE y Adelante Málaga.

Sobre Juan Cassá, ha señalado que aún no ha tenido una conversación, pero, no obstante, espera que puedan llevarla a cabo: "Ha querido respetar ese descanso mío para que yo me recupere y ahora recibiré, estoy seguro, un mensaje para tener un diálogo para que sepa exactamente si él está en una situación de compromiso con lo que se pactó entre PP y Cs de dar estabilidad al Gobierno de Málaga o plantea estar como no adscrito para tener otro tipo de actuación, libertad...".

Al respecto, De la Torre ha insistido en que, en esa línea, está abierto al trabajo común con otros grupos, como son PSOE y Adelante Málaga, y "si fuera esa la posición --de Cassá-- de estar por libre y no comprometido con el pacto de gobierno, también cabe". "En esos pactos y compromisos estaría incluido el concejal no adscrito".

De la Torre ha incidido en la estabilidad y, asimismo, ha dicho que ello "es una inquietud compartida por todos", tanto del equipo de gobierno como quien no está en el equipo de gobierno. "Es buscar lo mejor para la ciudad, es hacer las cosas muy bien y colaborar, en el ámbito municipal, con las otras administraciones autonómicas y nacional" y también con el sector privado para "conseguir la recuperación del empleo".

Cuestionado, de nuevo, por si se reunirá pronto con Cassá, De la Torre ha incidido en que el contacto con el edil no adscrito se producirá "porque es lo lógico". Además, ha vuelto a señalar que ha interpretado la decisión de Cassá de dejar el grupo de Ciudadanos como algo "interno" en relación con el partido naranja a nivel nacional.

"¿Tiene otra clave, otro propósito? No lo sé. Lo sabré cuando se produzca ese encuentro que estoy seguro que tendrá lugar próximamente", ha concluido.