"No te voy a dar el DNI, que esto no es la época de Franco"

La Policía Local de Málaga detuvo el martes a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de desobediencia grave, ya que se negó a identificarse y se enfrentó a los agentes. Ocurrió sobre las 22.15 horas en la calle Alcazabilla, donde el individuo se encontraba junto a otras dos personas y dos perros tocando instrumentos musicales y bebiendo alcohol sin mantener la distancia de seguridad, por lo que los agentes les indicaron que debían distanciarse. Uno de ellos, sin embargo, respondió que no era la época de Franco y que no iba a seguir las indicaciones, momento en el que uno de sus acompañantes se marchó a la carrera del lugar. Los policías se apearon del vehículo para levantar un acta de desobediencia por el incumplimiento del estado de alarma. El hombre se mostró hostil y se negó hasta en cinco ocasiones a identificarse. «No te voy a dar el DNI, no es la época de Franco, si queréis el DNI me lo va a tener que pedir la Policía Nacional o la Guardia Civil».

Finalmente, fue detenido por desobediencia, aunque también lo denunciaron por llevar dos trozos de hachís y uno de cocaína base.