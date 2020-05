El alcalde explora con los portavoces el calendario y el método para lograr un pacto

El alcalde de Málaga, Francisco e la Torre, recibió en la tarde noche de ayer a los portavoces de todos los grupos municipales, Elisa Pérez de Siles (PP), Daniel Pérez (PSOE), Eduardo Zorrilla (Adelante) y Noelia Losada (Cs), con el fin de explorar la posibilidad de llegar a un gran pacto por la ciudad que saque a la capital de la crisis sanitaria, social y económica del coronavirus. De hecho, explicó Zorrilla, el alcalde se comprometió a entregarles el lunes o el martes un calendario y una metodología de cómo podría alcanzarse ese acuerdo (es decir, cuándo se reunirán y en qué foro).

Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP, destacó el diálogo como clave para la buena gestión de la crisis social y económica del Covid-19 y reivindicó «la apuesta del grupo Popular por afianzar un gran pacto de ciudad, abierto a los agentes sociales y económicos, a fin de agilizar y garantizar la recuperación tras la pandemia». Subrayó asimismo, tras una hora de encuentro (la portavoz popular entró al despacho del alcalde a las 20.30 horas).

La edil popular insistió en la necesidad, asimismo, de que el Gobierno escuche a los ayuntamientos, en referencia a que el Ejecutivo central permita al Consistorio usar el superávit para un plan de reconstrucción social y económica de la ciudad tras el coronavirus. De hecho, se envió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero hasta ahora, al parecer, no ha habido respuesta.

Los socialistas enviaron una nota de prensa en la que Pérez aseguró que le presentaría al alcalde el plan 'Málaga Suma', destinado a la recuperación económica y social de la ciudad. «Se trata de un documento ambicioso que explora las materias que debemos ir abarcando para salir de esta crisis en su doble vertiente, la sanitaria y la socioeconómica», sostuvo.

De esta forma, el portavoz asistió a la reunión bilateral, convocada tras la petición del PSOE, con el alcalde de la ciudad y le expuso la visión de su grupo, así como un amplio paquete de iniciativas sociales, económicas y sanitarias, «donde nuestro objetivo no es otro que nadie se quede atrás, convirtiendo el Ayuntamiento en una herramienta útil y cercana. Si algo ha quedado patente en estos dos meses es que el Ayuntamiento tiene una grave crisis de liderazgo y de capacidad de trabajo. Este déficit debe paliarse, por el bien de la ciudadanía. De ahí que nuestra propuesta sea exclusivamente de suma ante las adversidades».

Fuentes de Ciudadanos, por su parte, explicaron que Noelia Losada trasladó al alcalde «el compromiso de que Ciudadanos va a cumplir con el pacto de gobierno y la necesidad de dar estabilidad a Málaga ahora más que nunca, dada la crisis sanitaria, económica y social que afrontamos». Cs no quiso valorar un posible pacto, pero sí dejó claro que es necesaria gran estabilidad para la ciudad.

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, por su parte, indicó que le pidió al regidor llegar un gran pacto con dos condiciones, «la reconstrucción económica de la ciudad y que no deje a nadie atrás». Es más, le pidió que cuente con los sindicatos, con los vecinos y los consumidores, que el foro elegido sea «lo más integral y operativo», no como ocurre en el Foro de Turismo, donde no pueden participar los grupos municipales y el Consejo Social tampoco podría ser, al parecer, el lugar idóneo para los debates. «Ha quedado en hacernos una propuesta de calendario y metodología para el lunes o el martes (el lunes es la Junta de Portavoces y el martes, la comisión del Covid-19). Por cierto, el PSOE anunció ayer que no acudirá más a esa comisión informativa sobre el coronavirus y pide la vuelta de los plenos y las comisiones habituales y lo mismo hizo Zorrilla.

También habló el alcalde con los portavoces sobre la necesidad de dar estabilidad al gobierno en el Consistorio, aunque eso, por ahora, tendrá que esperar a lo que decida Juan Cassá.