"Con diagnóstico precoz curamos casi el cien por cien de los melanomas"

El objetivo del Día Mundial del Melanoma es concienciar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, el menos frecuente de los tumores asociados a la piel pero también el más agresivo. En Málaga se detectan 300 casos de melanomas al año.

En los últimos 25 años la incidencia del cáncer de piel se ha incrementado a nivel mundial. Solo en España ha aumentado un 38% en los últimos cuatro años, y se prevé que se mantenga esta tendencia en las siguientes dos o tres décadas. A pesar de ello, la tasa de supervivencia del melanoma en estadios iniciales es mayor del 90%.

El sol, ¿es más amigo o enemigo de los seres humanos?

El sol es amigo. Sin sol no habría vida. Si hablamos de la piel, el sol es decisivo en la síntesis de la Vitamina D que es necesaria para la vida. Respecto a las exposiciones solares, el sol es bienestar y es cierto que engancha, tenemos que relacionarnos bien con él para que nuestra relación no sea tóxica porque es el principalcausante del cáncer de piel.

¿Cómo se dimensiona un melanoma respecto a otros cánceres de piel?

Es el cáncer de piel menos frecuente y a la vez el más agresivo. Se origina en los melanocitos, que son las células de la piel encargadas de darle su color característico sintetizando la melanina. ¿Por qué ocurre el melanoma?, el principal agente que lo causa es el sol, la exposición continuada e inadecuada al sol provoca alteraciones en los melanocitos, que pasan de ser normales a atípicos con modificaciones (tumor que va evolucionando). Si se localiza solo en la epidermis y no pasa de una barrera que separa la epidermis y la dermis que se llama membrana basal, estaría controlado y el pronóstico sería bueno (melanoma in situ). Si por contra, los melanocitos traspasan esa especie de aduana y pasan a la dermis, su agresividad crece exponencialmente y se convierte en algo mucho más grave.

¿Qué pautas hay que llevar a cabo para su prevención?

Los dermatológos más que prevenir queremos que no aparezca. Pero si aparece, hay que hacer un diagnóstico precoz. Hay que convivir de manera adecuada con el sol. Exposiciones no prolongadas, evitar la franja de las horas centrales del día (de las 12 a las 5 de la tarde), utilización adecuada de cremas fotoprotectoras y crema que nos proteja, al igual que ropa y gafas de sol. Evitar la exposición solar excesiva, evitar la quemadura, es más, también hay que evitar el eritema (el típico color rojizo cuando estamos al sol). Afortunadamente, cada vez se ven menos quemaduras de este tipo en playas y piscinas. La acumulación de este tipo de quemaduras es uno de los factores que disparan las posibilidades de que una persona tenga cáncer de piel, es más, hay estudios que indican que las quemaduras repetidas solares multiplican por dos las posibilidades de que una persona lo sufra, no solo el melanoma, sino cáncer de piel. Las cabinas de bronceado son también peligrosas. Si se han utilizado con asiduidad antes de los 30 años las posibilidades de que sus usuarios sufran cáncer de piel aumentan hasta un 75%.

Explíquenos la norma ABCDE, que ustedes llevan comunicando muchos años y que nos ayuda a la autoexploración de nuestros lunares.

La autoexploración es vital. Los dermatológos utilizamos la norma de la ABCDE. A de Asimetría (cualquier lunar con forma rara hay que mirarlo); B de Bordes (si los bordes del lunar son irregulares, festoneados, si entran o salen); C de color (si pasa de marrón a negro o rojo); la D de diámetro (los lunares menores de 6 mm. no suelen dar problemas, si tienen más diámetro hay que preocuparse) y la E de Evolución, para mí la más importante, si un lunar cambia, evoluciona, tengo que consultar porque la mayoría de las veces no va a ser nada, pero si es algo (un melanoma, por ejemplo), cuanto más temprano se detecte mejor nos va a ir y lo curaremos casi seguro. El melanoma cuando se hace agresivo empieza a crecer de forma vertical y llega a otros órganos. Conocer este ABCDE y hacer una autoexploración es clave.

¿Cuántos melanomas se detectan en Málaga y cómo es el paciente tipo de este cáncer?

Estimamos que podemos superar los 300 casos al año. Esta es una tasa elevada porque sobrepasamos bastante la media nacional, que está en unos 14 casos por cada 100.000 habitantes (con esa media, Málaga tendría que tener 180 casos). El paciente medio es hombre o mujer, entre los 40 y 55 años, aunque cada vez tenemos gente más joven. Los melanomas se localizan sobre todo en piernas y en espalda, antiguamente se veían más en las piernas de las mujeres y en la espalda de los hombres, pero ahora esto se ha democratizado. Australia tiene la tasa de melanoma mayor del mundo con unas horas de sol al año muy parecida a la nuestras.

¿Qué tanto por ciento de posibilidades hay de salvación si se detecta precozmente?

Si se diagnostica un melanoma in situ, en las primeras fases, la tasa de curación es casi del 100 por cien. El melanoma es un tumor que posee muchos estadíos. Es muy importante averiguar el índice Breslow, que mide el crecimiento vertical del melanoma y se mide en milímetros. A mayor Breslow, peor pronóstico. Hay muchas variables en el diagnóstico, como el número de mitosis por campo. La mitosis determina cuántas células están en replicación en un determinado espacio. Cuando hay más de una por campo, es que el melanoma tiene mucha actividad y eso es grave. También solemos ver la afectación nerviosa o la incidencia linfática. El melanoma in situ es sinónimo de curación en un 99%. La gente tiene cultura sanitaria y afortunadamente ha aprendido a venir al especialista cuando se notan algo raro. Cada vez diagnosticamos melanomas más delgados, que no han profundizado. La incidencia del melanoma sigue creciendo porque tenemos una vida cada vez más volcada en el aire libre con actividades recreativas y todavía se sigue valorando el bronceado como cánon de belleza, aunque es cierto que no tanto como hace unos años. El bronceado saludable no existe. Todavía la gente quiere seguir bronceándose, a diferencia de otras culturas, como las asiáticas, que nunca se exponen al sol.

¿Cómo es el tratamiento contra el melanoma?

La mayoría de las veces hacemos el tratamiento Princeps, que es la extirpación de la lesión con unos márgenes de seguridad que van a depender del índice Breslow. Si el Breslow es muy elevado, valoramos la biopsia selectiva del ganglio centinela (primer ganglio que puede ser atacado por el melanoma), para valorar si está solo en la piel o si ya está en los ganglios del paciente. Si el centinela no está afectado, ningún otro ganglio lo estará. Si por el contrario sí estuviera afectado, se extirpa ese solo y así respetamos el drenaje linfático. Si hay metástasis, hay que aplicar tratamiento coadyuvante, tratamientos de última generación que intentan quitar malignidad al tumor y aumentar la esperanza de vida del paciente.

¿Por dónde van las últimas líneas de investigación de este tipo de cáncer?

Con ensayos clínicos en las terapias adyuvantes que estudian e intentan mitigar las diferentes mutaciones del melanoma. Tratamientos con anticuerpos monoclonales que pudieran contener la agresividad de los melanomas más agresivos. Se está avanzando mucho en la esperanza de vida de los pacientes con melanomas muy graves. Se está incidiendo en este sentido.